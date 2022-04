Picasso pääsee avaruusseikkailulle Ville Löppösen uusissa maalauksissa.

Ville Löppönen: Study for Guernica, 2021, öljy ja öljypastelli kankaalle, 270x600.

Ville Löppösen uusissa maalauksissa muodot ovat leijuvia ja fragmentaarisia, hajoamaisillaan tai muovautumassa uudeksi. Näyttelyn lähtökohtana on kaksi Pablo Picasson teosta, Avignonin naiset ja Guernica, joista jälkimmäiseen hyvin suoraan viittaava, kuusimetrinen Study for Guernica on avaruuskypärineen ja tyyliteltyine eläimineen suorastaan huima!

Ville Löppönen: Five Space Helmets After Les Demoiselles d’Avignon 30.4. saakka Helsinki Contemporaryssa, helsinkicontemporary.com

Piruja jahtaamassa

Axel Straschnoy: Paasselän pirut (still-kuva), 2021

Paasselkä on Suur-Saimaaseen kuuluva meteoriitin törmäyskraatteriin syntynyt järviallas. Ainakin 1700-luvulta lähtien siellä on havaittu selittämättömiä valoilmiöitä. Axel Straschnoyn elokuvassa Paasselän pirut taiteilija seikkailee vesillä pirun perässä ja haastattelee useampaa ihmistä heidän havainnoistaan.

Axel Straschnoy: Paasselän pirut 30.4. saakka Forum Boxissa, forumbox.fi

Saunotettuja polaroideja

Kenneth Bamberg: Odyssey No.1 (Nygatan), 2021.

Kenneth Bamberg tuo erilaisten konfliktien ja kamppailujen paikat saunan rauhan ratkottaviksi. The Sauna Odyssey -valokuvasarjaansa varten Bamberg on kuvannut paikkoja Ahvenanmaalla, kehittänyt filmin saunassa ja kuvannut kuumuudessa syntyneet, vääntyneet ja vääristyneet kuvat. Prosessissa paikkojen yksityiskohtia saattaa jäädä näkyviin tai ne muuttuvat kokonaan tunnistamattomiksi.

Kenneth Bamberg: The Sauna Odyssey 24.4. saakka Galleria Huudossa, galleriahuuto.fi

Punkkien työstämää juustoa

Hanna Marno: Punkki, lasikuitu, gelcoat, akryyli, synteettiset pigmentit, heijastinmaali, vaneri, äänimaisema.

Mimolette on ranskalainen oranssi, puolikova juusto, jonka valmistuksessa käytetään juustopunkkeja. Hanna Marnon Mimolette-näyttelyssä juustomainen rakenne kasvaa seinän mittaiseksi, näyttelyn ajan muovautuvaksi luolastoksi ja alakerrassa kummittelee valtava vaaleanpunertava Punkki.

Hanna Marno: Mimolette 1.5. saakka Oksasenkatu 11:ssä, oksasenkatu11.fi