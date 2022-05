Palkitun Anthony Doerrin uutuus on nautinnollinen lukuromaani, joka todistaa kirjojen voimasta

Anthony Doerr sai Pulitzerin Kaikki se valo jota emme näe -teoksestaan. Uudessa Taivaanrannan taa -romaanissa henkilöitä yhdistää kadonnut kirja ajanlaskun ensimmäiseltä vuosisadalta.

Romaani

Anthony Doerr: Taivaanrannan taa (Cloud Cuckoo Land). Suom. Seppo Raudaskoski. WSOY. 554 s.

Tarina alkaa 2100-luvun avaruusaluksesta. 14-vuotias Konstance istuu samassa huoneessa alusta hallitsevan tekoäly Sybilin kanssa ja kieltäytyy tottelemasta Sybilin komentoja syödä tai mennä nukkumaan. Sen sijaan hän järjestelee selvittämiään katkelmia tuntemattomasta muinaisesta teoksesta.

Konstance on yksi Anthony Doerrin Taivaanrannan taa -romaanin nuorista henkilöistä eri aikakausilta. Kirja seuraa myös 12-vuotiasta Annaa, joka elää 1400-luvun Konstantino­polissa juuri niihin aikoihin, kun se on kaatumaisillaan sulttaanin joukkojen hyökkäykseen. Omeir taas on hiukan vanhempi härkienajaja, joka joutuu mukaan sulttaanin armeijaan.

2000-luvulla taas elää Seymour, syrjäytyvä neuro­epätyypillinen nuori, joka suree luonnon kuolemaa, ja Zeno, muinaiskreikkaa harrastuksekseen kääntävä 86-vuotias Korean sodan veteraani. Heidän tiensä kohtaavat eräänä kauhistuttavana iltana helmikuussa 2020.

Kaikkia näitä henkilöitä ja vuosisatoja yhdistää yksi kirja: Antonios Diogeneen Kukkupilvelä, kadonnut teos ajanlaskun ensimmäiseltä vuosisadalta. Antonios Diogenes on todellinen henkilö, mutta hänen kadonnut teoksensa oli nimeltään Thulen takaiset ihmeet. Anthony Doerr on käyttänyt teosta esikuvana, mutta ottanut kirjaan vaikutteita etenkin Apuleiuksen Kultaisesta aasista. Kukkupilvelä-nimi taas on peräisin Aristofaneelta.

Anthony Doerrin romaani Taivaanrannan taa onkin kirja kirjoista ja lukemisesta. Tarinat lohduttavat, auttavat näkemään uusiin maailmoihin taivaanrannan takana ja jaksamaan taivalluksen niitä kohti. Sama teos voi auttaa ihmisiä näissä kaikissa asioissa eri aikoina.

Romaani on myös tarina Antonios Diogeneen kuvitteellisen teoksen vaelluksesta halki vuosisatojen. Kirjan henkiinjääminen on pienestä kiinni: ennen kuin kirja katoaa kokonaan, siitä on jäljellä yleensä enää yksi kappale.

Henkiinjäämisestä on kyse myös romaanin henkilöillä. He kaikki ovat jo alun perin heikoilla ja sitten tilanne käy vaaralliseksi. Lukija joutuu seuraamaan heidän kohtaloaan sydän kurkussa.

Taivaanrannan taa kertoo nuorista ihmisistä, mutta se on kuitenkin pikemminkin aikuiselle tai nuorelle aikuiselle suunnattu nautinnollinen, taitavasti rakennettu lukuromaani. Kirjaa voi suositella lahjaksi lukemista harrastavalle kevään valmistujalle.

Historiallisista ja tieteiskirjallisuuden aiheistaan huolimatta Taivaanrannan taa on näet tukevasti kiinni myös nykyhetkessä ja sen ongelmissa. Pandemia-ajan tunnelmia voi aistia kirjan klaustrofobisissa miljöissä.

Kuvaava on myös kohtaus, jossa ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta syvästi ahdistunut Seymour pitää maailmanloppua maalailevan puheen koulunsa ympäristötietoisuuskerhossa. Vastaukseksi hän saa muun muassa ehdotuksen ”kierrätysastioiden päälle voisi laittaa vähän paremmat opasteet”.

Kohtauksessa tiivistyy kaikki se turhautuminen, jota maailman tilanteesta huolestunut ihminen kokee. Ansaitseeko ihmiskunta edes mitään tulevaisuutta?

Anthony Doerrin romaani osoittaa, että kirjallisuus voi olla niitä asioita, jotka lopulta kallistavat vaa’an sille puolelle, että ihmissuvun pelastamista kannattaa sittenkin yrittää.

