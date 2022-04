Käsikirjoittaja John Hodge on hahmotellut yhteiskunnan laidoilla toimivia päähenkilöitä aiemmin elokuvissa. Salainen agentti Harry Palmer on hänen ensimmäinen tv-sarjansa.

Harry Palmer ei ole koskaan ollut muskulaarisin, kovaotteisin tai laveinta seurapiirielämää viettävä agentti. Mutta Harry Palmer saattaa kuulua kaikkein cooleimpiin vakoojiin.

Kuusiosaisen brittisarjan Salainen agentti Harry Palmer nimihahmo tunnetaan Den Leightonin kirjoista sekä niihin pohjaavista elokuvista. Sarja pohjaa ensimmäiseen kirjaan, Ipswich Files (1962), joka kertoo agentin syntytarinan.

Harry Palmer on brittisotilas kylmän sodan Berliinissä ja ansaitsee ekstraa mustan pörssin kaupoilla. Kun Länsi-Berliinissä toimiva ydintutkija katoaa, vastentahtoinen Palmer värvätään salaisen tiedusteluyksikön agentiksi. Hänellä on sopivia yhteyksiä paikalliseen alamaailmaan.

Nimiroolia näyttelee kivikasvoinen Joe Cole, muun muassa Peaky Blindersista tuttu kasvo. Hahmon tunnistaa Palmeriksi jo paksuista mustasankaisista rilleistä, jotka näyttävät siltä kuin voisivat ampua lasersäteitä tai valokuvata salaisuuksia. Sarja ei kuitenkaan hassuttele kojeilla. Se kertoo ennen kaikkea vakaumuksista ja valinnoista.

Palmerin työväenluokkainen tausta erottaa hänet yksityiskoulujen kasvateista, herrakerhosta, joka päättää valtion asioista ja vakoojien kohtaloista. Agentin viileyteen liittyykin hänen ulkopuolisuutensa kaikista systeemeistä. Kun hän summaa kommunistikollegalleen kapitalismia, jonka ”tavoite on ylläpitää porvariston asema ja rikkaus”, kollega kysyy, mitä Palmer itse tuumaa tästä. ”Yritän olla ajattelematta asiaa”, kuuluu vastaus.

Vakooja Jean Courtneyn roolin tekee Lucy Boynton.

Yhtä lailla ulkona herrakerhoista on vakoojakollega Jean Courtney (Lucy Boynton), joka saa Palmerin kanssa lähes samanveroisen aseman juonenkuljetuksessa. Naista revitään vakoojan työstä avioliiton satamaan, jonka rauhaa tämä kavahtaa.

Henkilökohtaisten valintojen kanssa kipuilevat hahmot, vainoharhainen tunnelma ja vakava ote ovat hyvin linjassa keskenään. Vitsikkäitä leikkauksia ja Palmerin nenäkkäitä kommentteja käytetään säästeliäästi keventämään tunnelmaa.

Käsikirjoittaja John Hodge on hahmotellut yhteiskunnan laidoilla toimivia päähenkilöitä aiemmin muun muassa elokuvissa Trainspotting, The Beach ja The Program. Salainen agentti Harry Palmer on hänen ensimmäinen tv-sarjansa.

Päivitys on onnistunut. Kun Michael Caine näytteli Palmeria 1960-luvulla, hahmoa mainostettiin sanoilla ylimielinen ja röyhkeä. Colen versio on vähemmän päällekäyvä. Siitä on karsittu 1960-luvun agenteille tyypillistä maskuliinisuutta. Nyky-Palmer suree tappamista ja varoo romanttisten tunteidensa kohteita.

Saman muodonmuutoksen on käynyt läpi myös James Bond. Ajat muuttuvat ja agenttihahmot onneksi niiden mukana.

Salainen agentti Harry Palmer, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K16)