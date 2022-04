Kaj Stenvall yrittää löytää satiirisissa töissään harmaan alueen, sillä Putinin kritisointiin sisältyy riskejä.

Turkulaisen kuvataiteilijan Kaj Stenvallin maalauksissa Venäjän presidentti Vladimir Putin kylpee verellä täytetyssä kylpyammeessa.

Toisessa maalauksessa Putin seisoo maalipensseli ja -purkki kädessään nurkassa, johon hän on itsensä ahtanut. Lattia on nurkkaa lukuun ottamatta verenpunainen. Kolmannessa kuvassa vanha mies yrittää keikistellä selfiessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut suuresti Stenvallin työntekoon.

Stenvall maalaa tällä hetkellä pari, kolme Ukrainan sotaa kommentoivaa teosta viikossa ja jakaa niistä kuvia Twitterissä ja Instagramissa. Lyhyessä ajassa hän on tehnyt sotaa kommentoivia teoksia jo reilut 30.

Kuvista on tullut nopeasti someilmiö. Parhaimmillaan kuvat ovat keränneet noin 1 800 jakoa ja yli 10 000 tykkäystä Twitterissä.

Kyse ei ole pelkästään somesuosiosta, vaan kotimaisten medioiden lisäksi Stenvallin teokset on noteerattu saksalaisessa Der Spiegel -lehdessä.

Muutama päivä sitten Putin-vastustaja Mihail Hodorkovski jakoi Twitterissä kuvan Stenvallin maalauksesta.

Vuosituhannen alussa Hodorkovski oli miljardööri ja Venäjän rikkain mies, joka istui vaikutusvaltaisena oligarkkina neuvottelupöydissä Putinin kanssa. Hän kuitenkin suututti Putinin ja elää nykyisiin maanpaossa.

Kantaaottavat ja Putinia kritisoivat maalaukset ovat kuuluneet Stenvallin repertuaariin jo ennen kuin Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2014, alkoi ankka-aiheisista teoksistaan tunnettu taiteilija maalata teoksia Putinista.

Aihe kiehtoi häntä, sillä Krimin valtaus oli törkeä rikkomus kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, ja samoihin aikoihin Putin alkoi brändätä itseään voimakkaana johtajana.

Stenvallin ensimmäisen aallon satiiriset Putin-kriittiset teokset eivät tosin kiinnostaneet ketään.

Niitä ei myöskään uskallettu ottaa näyttelyyn, joka pidettiin vuonna 2015 Outokummussa.

”Vuonna 2014 oli suomettumisen ajan tuulia liikkeellä. Törmäsin todella paljon siihen, että aiheesta vaiettiin aika totaalisesti, jottei suututeta isoa naapuria tai jotain”, Stenvall kertoo HS:lle.

Kaj Stenvallin satiiriset maalaukset näyttävät Vladimir Putinin myös irvailevan humoristisessa valossa. Maalauksessa What is Your Honest Opinion? paidaton Putin kysyy puhelimen välityksellä, mitä mieltä hänestä ollaan.

Tyypillisesti Stenvallilta kuluu yhden teoksen maalaamiseen yksi aamupäivä. Joskus teoksista tulee korjailtua vielä pieniä virheitä senkin jälkeen, kun kuvat ovat päätyneet jo verkkoon.

Muutokset ovat kuitenkin niin vähäisiä, ettei niitä valokuvissa edes huomaisi.

"Olennaista on se, että on reaaliajassa kiinni.”

Yksi esimerkki tästä on maalaus, jossa Putin on sota-oikeudenkäynnissä. Kuva on maalattu ennen helmikuun puolivälissä alkanutta hyökkäystä. Stenvall kommentoi teoksellaan sodan alkamiseen liittyvää pelkoa ja sitä, mihin kiristynyt tilanne voisi johtaa.

”Maalauksessa voi tavallaan kehittää tilanteita, joita ei varsinaisesti voi valokuvan tai dokumentointitaiteen kautta tehdä. Tässä pystyy luomaan illuusion siitä, mitä on tapahtumassa.”

Kaj Stenvall tunnettiin alun perin varsinkin ankka-aiheisista maalauksistaan, mutta nyt hänen Ukrainan sotaa kommentoivat maalauksensa leviävät maailmalla.

Maalausten pieni koko, 40x50 cm, sekä noin 50 vuoden rutiini maalaamisesta tekevät työskentelystä ripeää. Verkossa maalausten koolla ei ole väliä, sillä niin massiiviset kuin pienetkin teokset typistyvät rajattuun tilaan.

Nopea tahti ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö työt syntyisi harkiten.

Stenvall kuvailee työskentelyään harmaalla alueella liikkumiseksi ja tasapainotteluksi. Tiettyä rajaa ei sovi ylittää, mutta kritiikkiä pitää voida esittää satiirin keinoin.

”Tämä on vaarallista hommaa. Jokainen tietää, mitä Putinin vastustajille voi käydä.”

Stenvallin mukaan taiteessa on kuitenkin suurempi liikkumavara esittää kritiikkiä kuin monessa muussa toiminnassa. Siitä huolimatta työskentely vaatii tarkkuutta, tasapainottelua ja hyvän maun rajoissa toimimista.

Tulenaran aiheen lisäksi taiteilijalle on tärkeää, että öljyvärimaalaukset ovat tasoltaan sellaisia, että ne kestävät myös kansainvälisen yleisön kriittistä tarkastelua.

The Fighter -maalauksessa Vladimir Putin on joutunut vastuuseen teoistaan.

Harmaalla alueella liikkuminen ja tarkka harkinta ovat olleet aina läsnä Stenvallin taiteilijuudessa, vaikka alun perin syy onkin ollut hyvin toisenlainen.

1980-luvulla hän alkoi maalata ankka-aiheisia teoksia, joista hänet yhä tunnetaan.

Pelko Disneyn lakimiesarmeijasta on kolkutellut takaraivossa.

”Olen tottunut toimimaan siten, etten pilaa omia mahdollisuuksiani tekemällä mitään liian raflaavaa.”

Tähän saakka sotakriittisistä teoksista saatu palaute on ollut lähes yksinomaan positiivista, vaikka jotain epämääräisiä venäjänkielisiä kommentteja on tullutkin. Stenvall ei kuitenkaan ymmärrä venäjää, joten päällimmäisenä mielessä on rohkaisevat ja kiittävät kommentit.

”Kaikille normaaleille ihmisille sodan alkaminen on ollut niin suuri pettymys, että tämän kautta ihmiset ovat voineet purkaa omaa ahdistustaan.”

Sama syy on Stenvallin tuotteliaisuuden ja hänen tammikuussa alkaneen Putin-maalaustensa toisen aallon taustalla.

Kun Venäjän hyökkäyksen uhka leijui ilmassa, alkoi taiteilija purkaa tuntojaan maalauksiinsa. Ainoa tapa selviytyä hyökkäyksen tuomasta ahdistuksesta oli maalata ja kohdistaa energia satiiriseen taiteeseen.

Onko jokin olennainen seikka muuttunut Stenvallin ensimmäisen ja toisen Putin-maalauskauden välillä?

On, nimittäin kuvien malli. Stenvall käyttää maalaustensa pohjana aitoja ja ajankohtaisia kuvia Putinista, koska ilman niitä maalaaminen olisi hänen mukaansa mahdotonta.

Kuvissa näkyy siten Putinin vanhentuminen ja muuttuminen vuosien aikana.