Vielä Haavikkoa palavammin Mannerheimista uneksi toinen runoilija: Edith Södergran.

Draama

Paavo Haavikko: Suuri marsalkka. Kuvia C. G. E. Mannerheimin elämästä ja toiminnasta 1886–1947. Toimittanut Martti Anhava. Art House. 294 s.

Edith Södergran näki unta, vapaasti suomentaen kirjettä 7.5. 1919 Hagar Olssonille:

"Näin yöllä unta että Mannerheim syleili minua ja hänen hyväilynsä olivat kiihottavampia ja hullaannuttavampia kuin mikään maailmassa. Näin sen unen aivan hirvittävän elävästi ja hänen charminsa oli uskomaton."

Näin kuumia ja kosteita unia Paavo Haavikko ei näe Suuri marsalkka -kirjassaan. Mutta Mannerheim on hurmannut myös runoilija Haavikon, ja hän nostaa Mannerheimin kaikkien muiden suomalaisten yläpuolelle.

Martti Anhava selvittää kirjan esipuheessa sen syntyä 1980-luvulla televisio-monologiksi. Mannerheim ja Kekkonen olivat Haavikon myöhäisvuosien innoittajia. Siten Suuri marsalkka liittyy Anhavan viime syksynä ilmestyneeseen vahvaan Haavikko-elämäkertaan Niin katosi voitto maailmasta.

Kirjailija Paavo Haavikko kuvattuna vuonna 1972.

Haavikko oli murrosiässä, kun yli 70-vuotias yli-ikäinen ylipäällikkö Mannerheim torjui Neuvostoliiton hyökkäyksiä Suomeen 1939–1944. Hänen kohtalonsa oli Mannerheimin armeijan varassa.

Mannerheim on Haavikolle Suomen todellinen hallitsija. Jotakin sotilasuran alkuvaiheen notkahdusta lukuun ottamatta hän onnistuu aina lopulta. Suomi pelastuu bolševismilta 1918 ja 1939–1944.

Haavikon Mannerheim ottaa torjuntavoitot paitsi Stalinista myös Hitleristä. Tosin Venäjää keisari Nikolai II:n ex-kenraali ei voinut pelastaa, vaan huokaa 1919: "Minun on vaikeaa ajatella Venäjää lopulliseen anarkiaan joutuneena maana. Olen siihen liian vanha."

Haavikon mukaan Mannerheim piti Nikolai II:n muotokuvan aina esillä.

Suomalaiset ovat bolševikien ja saksalaisten ohella Haavikon Mannerheimin iso riesa. Tavallisiin meikäläisiin hän tuskastuu, ja poliitikot, Svinhufvud, Ryti, Tanner, Paasikivi yms. kuitataan: "Heistä täytyy tula aikuisia."

Haavikko toistelee: "On kestettävä tämän maan ihailu ja lahjattomuus."

Mannerheim huokaa, että "olin maanpakolainen omassa maassani." Eikä se riitä, vaan ylipäällikön erottua Suomen Saksaan suuntautumisen takia 1918 "olin kaksinkertainen maanpakolainen".

Historian tulkintojaan Haavikko venyttää Mannerheimin eduksi.

Saksalaisten tulosta Hankoon 1918 todetaan, että "sota oli jo lähes voitettu, kotimaisin voimin". Tampere oli tosin vielä valtaamatta ja Helsinki punaisilla. Ilman saksalaisia valkoisten voitto olisi vienyt aikaa, jolloin Leninin Venäjäkin olisi voinut yllättää.

Vapaussota-vaiheeseen kuuluu myös legendaaristen isä-Matti Laurilan ja poikien kohtalo, mutta Matti Laurila ei kaatunut "Länsipohjassa" vaan monta sataa kilometriä etelämpänä Länkipohjassa.

Oikaistakoon myös myöhempi kompastus jatkosodasta "Karhuselän ja Maaselän" suunnilta: Pitää olla Karhumäki ja Maaselkä.

Ryti ja Tanner saavat Marsalkalta sotasyyllisyys-tuomion, koska ennen talvisotaa eivät usko sotaa tulevan ja vastustavat armeijan varustamista. Mannerheim tietää, että "sodalla on oma tahtonsa, se on nopea, yllättävä, totaalinen, eikä ilmoita tulostansa ennakolta".

Hän lisää, että "rahan säästäminen nyt merkitsee sotilaiden uhraamista". Näinhän talvisodassa kävi, mutta esimerkiksi Lasse Laaksonen on huomauttanut, että Mannerheim ei oikein hallinnut demokraattista taistelua määrärahoista.

Suomalaisia korkeita upseereita Suuri Marsalkka ei pidä arvossa.

Varsinkin jääkärikenraaleissa on sekin vika että he ovat hankkineet sotakorkeakouluissa yleisesikuntakoulutuksen. "Mutta sota ja elämä ovat asioita, joita ei opita koulussa."

Erityisesti kenraaliluutnantti K. L. Oesch saa kritiikkiä, sillä hän arvosteli myöhemmin Mannerheimin Päämajaa valmistautumattomuudesta torjumaan suurhyökkäystä Karjalan kannaksella 1944. Mainitsematta Haavikolta jää, että ylipäällikkö pani Oeschin johtamaan Kannaksen torjuntataistelut tuossa sekavassa tilanteessa, ja Oesch onnistui.

Päämaja Mannerheimeineen ja Airoineen oli siinä vaiheessa ihan pihalla.

Jo talvisodassakin Oesch pantiin paikkaamaan Päämajan virhe, kun Neuvostoliiton hyökkäykseen jäitse Viipurinlahden yli ei ollut valmistauduttu, kun päämajamestari Airo ei piitannut alaisensa Valo Nihtilän varoituksesta.

Suuri Mannerheim sisältää alaotsikkonsa mukaan "kuvia C. G. E. Mannerheimin elämästä ja toiminnasta", ja kuvia ovat kielikuvatkin.

Mannerheim toteaa keväällä 1941, että "olemme samassa villieläinten häkissä Saksan ja Neuvostoliiton kanssa". Kieli, kuvineen ja aforistisine tiivistyksineen tekevät Suuresta Marsalkasta hauskaa luettavaa.

Haavikon maailmanpoliittinen näkemys on, että Suomi oli yksin Neuvostoliittoa ja myös Saksaa torjumassa, ja Mannerheim yksin hommaa hoitamassa, koska kukaan muu ei pystynyt. "Ei ole helppoa löytää kunnollisia, duktiga, miehiä valtion asioita hoitamaan", huokaa tasavallan presidentti Mannerheim.

Sotien jälkeen pääministeri Paasikivi sanoo presidentti Mannerheimille: "Erityisen raskaaksi on minun työni tehnyt se, että olen saanut sinulta tukea politiikalleni." Mutta sitä kai Paasikivi murisi, ettei saanut tukea?

Nykyiset sotahistorioitsijat, kuten Lasse Laaksonen ja Martti Turtola eivät kiihkeästi ylistä vaan huomauttelevat ylipäällikön kääntöpuolista.

Päämajan johtosuhteet olivat sekavat, ja Marskin kuuluisat ateriat olivat myös piinallisia piikittelytilaisuuksia. Korvaamaton hän taisi silti olla, koska oli tavallisten korpisotureiden mielestä se oikea isoherra, kuten myös Haavikon mielestä.

Haavikko kokee Mannerheimin toisin, hän on suuri, yksinäinen, paradoksaalisesti liian suuri pieneen maahan. Monia todellisia ja kuviteltuja hallitsijoita Haavikko on käsitellyt tuotannossaan, mutta Mannerheim on erikoisasemassa. Häneen ei kohdistu ironiaa saati kritiikkiä.

Edith Södergran kirjoitti eroottisesta Mannerheim-unestaan: "Jos hän todellisuudessa olisi sellainen kuin unessa olisin häneen palavasti rakastunut."

Haavikon Mannerheim on niin ylivoimainen hahmo, ettei häneen kannattane rakastua.

Itsestään Haavikko on kirjoittanut hän-muodossa, mutta Mannerheimistä minä-muodossa. Paavo Haavikko osaa olla arvoituksellinen. Kuka on hän, kuka minä?