Mad Men -näyttelijä Robert Morse on kuollut 90-vuotiaana

Morse niitti erityisesti uransa alkupuoliskolla menestystä Broadwaylla.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Robert Morse on kuollut, kertovat muun muassa sanomalehti The New York Times ja elokuvalehti Variety.

Morse oli kuollessaan 90-vuotias.

Morsen näyttelijänura alkoi jo 50-luvulla. Hän on voittanut näyttelijänä kaksi Tony-palkintoa, vuoden 1961 Broadway-musikaalista Miten menestyä vaivatta liike-elämässä ja vuoden 1989 Broadway-näytelmästä Tru.

Viime vuosilta Morse tunnetaan parhaiten Bertram Cooperin roolista palkitussa Mad Men -televisiosarjassa. Mad Meniä esitettiin seitsemän tuotantokauden ajan vuosina 2007–2015. Se voitti parhaan draamasarjan Emmy-palkinnon neljästi.

Morsen roolisuoritus mainostoimiston perustajana keräsi yhteensä viisi Emmy-ehdokkuutta.

Morsen kuolemasta kertoi Twitterissä yhdysvaltalainen tuottaja-käsikirjoittaja ja Yhdysvaltain elokuva-akatemian hallituksen varapuheenjohtaja Larry Karaszewski.

”Hyvä ystäväni Robert Morse on kuollut 90-vuotiaana. Valtava lahjakkuus ja kaunis sielu. Lähetän rakkautta hänen pojalleen Charlielle ja tyttärelleen Allynille. Oli todella hauskaa viettää aikaa Bobbyn kanssa vuosien varrella”, Karaszewski kirjoittaa.