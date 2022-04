Norjalaisen Alf Hulbækmon orkesteriteos perustuu alakoululaiseen kuvittelemaan salaiseen paikkaan.

Musiikki

Trondheim Jazz Orchestra & Alf Hulbækmo: Skumringsbarda Tapiolan kirkossa 24.4., April Jazzin ohjelmistoa.

Kirkko on takuuvarmasti paras paikka norjalaisen Alf Hulbækmon säveltämälle ja sanoittamalle teokselle Skumringsbarda – eikä vain siksi, että sen yksi sen keskeisistä solistisista soittimista on kirkkourut. Tapiolan kirkossa sunnuntai-iltana esitetyn orkesteriteoksen ytimessä on laajasti ymmärrettynä jonkinlainen lapsenusko, voimakkaiden tunteiden ympärille kiertyvä mielikuvitusmaailma.

Norjalaisen Alf Hulbækmon säveltämä ja sanoittama Skumringsbarda oli Espoon April Jazzin ohjelmassa huhtikuussa 2020, jolloin se piti esittää Temppeliaukion kirkossa. Nyt orkesteriteos toteutettiin Tapiolan kirkossa.

Maaliskuussa kolmekymmentä vuotta täyttänyt Alf Hulbækmo sai siihen sytykkeen työskenneltyään jonkin aikaa alakoulun sijaisopettajana, jolloin kuuli yhden oppilaista kertovan kuvittelemastaan, metsän siimeksessä sijaitsevasta (pako)paikastaan. Hän oli antanut sille keksimänsä yhdistelmänimen Skumringsbarda, jonka alkuosa tarkoittaa iltahämärää.

Tapiolan lähes täydessä kirkossa iltahämärä jäi kello kahdeksan aikaan vielä kokonaan oman kuvittelun varaan. Kuten tietysti kaikki muukin Skumringsbardan maailmaan liittyvä, ja nyt ilman minkäänlaista tarkempaa taustoitusta.

Teoksen kokonaisvaikutusta ei voi oikein kieltää: kolmeentoista suunnilleen samanmittaiseen kappaleeseen jaettu ja ilman taukoja esitetty Skumringsbarda avasi ainakin kärsivälliselle kuuntelijalle vaivihkaa oven toiseen, lapsenomaiseenkin maailmaan.

Teoksen esittäneen orkesterin yhdestätoista muusikoista suuri osa oli jazzmuusikkoja, kuten jo nimi Trondheim Jazz Orchestra viesti.

Trondheimin konservatorion jazzlinjan opiskelijoista aikoinaan koottu orkesteri on alallaan yksi Norjan tunnetuimpia, mutta ei kokoonpanoltaan sama eikä vakioitu. Muusikkojen määrä ja instrumentaatio muuntuvat teosten mukaan.

Hulbækmon sävelsi teoksen alun perin alun perin Molden jazzfestivaalille, ja sen kantaesitys oli Molden tuomiokirkossa heinäkuussa 2019.

Jazzia siinä edustivat lähinnä orkesterin puhaltajat sekä varsinkin laajasti levyttäneet saksofonisti-klarinetisti Eirik Hegdal ja pasunisti Øyvind Brække.

Mutta teoksen keskeisin, solistisin ja improvisoivin muusikko oli Hulbækmon veli, kolme vuotta vanhempi jazzrumpali Hans Hulbækmo, jonka rumpusetti poikkesi nyt paljon tavanomaisesta. Sen keskeinen soitin oli lappeelleen käännetty iso konserttibassorumpu, jonka päällä oli useita pieniä rumpuja ja muita perkussiosoittimia. Hänet saattoikin kuvitella sävelittävän mielikuvitusmetsässään seikkailevaa Skumringsbardan koululaista, teoksen kertojakokijaa.

Hans Hulbækmo oli yli 80-minuuttisen teoksen persoonallinen mieli, tai ehkä kirkossa paremmin sielu.

Tapiolan kirkko oli oikea paikka urkuri Alf Hulbækmon mielukuvitusmaiselle teokselle Skumringsbarda, jonka esitti hänen kanssaan Trondheim Jazz Orchestra.

Muiden muusikkojen tehtäväksi jäi lähinnä luoda sekä Hulbækmon että orkesterin kolmen taustalaulajan ympärille satumetsää, useimmiten aika pienistä ja pelkistetyistä melodisista aihiosta, joiden välillä ei ollut valtavan suurta vaihtelua.

Mutta nyt olennaisinta olikin kokonaisvaltainen, kiehtova kokonaisuus – se Skumringsbardan mielikuvituksellinen maailma, jota ei voinut nähdä ilman metsän puita.