Älä lopeta leikkimistä, työmaalle tullaan viittä vaille eikä viittä yli, ja sivele hellästi kivesten keskisaumaa. Siinä muutama käytännönläheinen vinkki hyvään elämään. Vinkkaajina joukko satavuotiaita suomalaisia, Sadan vuoden sankarit -sarjan elämän koulineita kokemusasiantuntijoita.

Viisiosaisessa sarjassa ollaan elämän suurten peruskysymysten äärellä. Ohjelmassa ikämiehet- ja naiset kertovat ajatuksiaan rakkaudesta, ystävyydestä, perheestä ja oman elämän merkityksellisimmistä hetkistä. Nuorimmat haastateltavat ovat 95-vuotiaita, vanhimmat 104 vuoden ikään ennättäneitä.

Mukana on elämänkohtaloita laidasta laitaan. On yli seitsemänkymmentävuotta naimisissa ollut pariskunta, pitkään leskenä olleita, lapsettomuuden valinneita ja niin edelleen. Yhden kunto sallii juoksulenkit, toiselle henkireikä on jooga.

Tässä porukassa vanhuus ei näyttäydy vaivaisena jäähdyttelykierroksena, vaan jopa vitaalina ja vitsikkäänä elämänvaiheena.

On selvää, että hyvän mielen ohjelmaahan tässä on oltu tekemässä. Vaikka senioreiden puheissa vilahtaa vähän myös elämän nurja puoli karuine lapsuusmuistoineen, sävy on elämänmyönteinen ja humoristinen. Haastattelujen myötä vahvistuu ajatus siitä, ettei naurun ja optimismin merkitystä voi elämässä korostaa liikaa.

Välillä pistää esiin tekijöiden kiusaus esittää ideaalikuvaa viisaasta mutta sopivasti hassusta vanhuudesta. Silloin ollaan turhan lähellä holhoavaa, kysytään lapsilta -tyyppistä helppoa kivaa. Kyllä katsoja kestäisi puhetta vaikeammistakin aiheista, ja haastateltavilta löytyisi varmasti iän tuomaa näkemystä tiukkoihinkin paikkoihin.

Sadan vuoden sankareille on selvästi tilausta jo sen vuoksi, että mediassa suurimman tilan tuppaavat viemään aina nuoremmat sukupolvet.

Silti korkea iän kohottaminen jonkinlaiseksi sankaruuden merkiksi ampuu ärsyttävällä tavalla yli. Mitenkäs se Jani Volanen asian Ihmebantu-sektsisarjassa aikoinaan muotoili: kyllä satavuotiaalle saa sanoa, jos se on kusipää, jos se on kusipää. Sadan vuoden sankareissa heitä ei tosin näy.

