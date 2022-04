Doctor Strange in the Multiverse of Madness -elokuvan pääsankaria esittää Benedict Cumberbatch.

Saudi-Arabia kieltää Disneyn supersankarielokuva Doctor Strange in the Multiverse of Madnessin esittämisen, kertovat useat kansainväliset mediat. Asian vahvisti perjantaina The Hollywood Reporter, jonka mukaan kiellon syy olisi elokuvassa oleva homoseksuaali hahmo.

Marvel-sarjakuviin perustuva elokuva on tulossa ensi-iltaan vasta toukokuussa, eikä sitä ole vielä tarkistettu, mutta lehden lähteiden mukaan elokuva esittelee America Chavez -nimisen hahmon, joka ainakin sarjakuvassa on ollut homoseksuaali. Roolia näyttelee Xochitl Gomez.

Homoseksuaalisuus on yhä laitonta monissa Persianlahden maissa, ja siksi monet LGBTQ-viittauksia sisältävät elokuvat juuttuvat sensuuriin. Niin kävi viime vuoden puolella esimerkiksi toiselle Marvel-supersankarielokuvalle Eternals, joka kiellettiin Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja Kuwaitissa.

Toukokuussa ensi-iltaan tuleva Doctor Strange in the Multiverse of Madness on kauan odotettu jatko-osa vuoden 2016 elokuvalle Doctor Strange. Päätähtenä nähdään Benedict Cumberbatch.