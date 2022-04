Roast-koomikko ja kirjailija Antto Terraksen mukaan roast ei ole tasa-arvoista, hyvän maun mukaista eikä sukupuolta tai itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa. ”Sen ainoa tarkoitus on saada yleisö nauramaan.”

Ronskia ja rankkaa pilkkaa julkkisten ulkonäöstä, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja taidoista kera alatyylisten tai rasististen maahanmuuttovitsien. Muun muassa tätä on uusi kotimainen viihdeohjelma Grillikausi, jota esitetään parhaaseen katseluaikaan lauantai-iltaisin MTV3-kanavalla.

Kaksi viikkoa sitten alkaneessa Joonas Nordmanin show’ssa kotimaiset julkisuuden henkilöt asettautuvat vapaaehtoisesti studioyleisön ja koko kansan eteen vitsailun kohteeksi eli roastattavaksi.

Tähän tyyliin:

”Ali (Jahangiri) on niin kuin Kasmir, joka on sammunut aurinkoon sillä erolla, että Kasmir menee vadelmaveneellä ja Ali tuli kumiveneellä. Ali, sä oot yrittänyt radiossa, tv:ssä, elokuvissa, konsulttina. Oot vähän löysä, kaljupäinen ja yrität tunkea väkisin joka paikkaan. Sä olet niin kuin (Jouni) Hynysen mulkku”, sanaili Jaakko Saariluoma omalla roastausvuorollaan sarjan toisessa jaksossa.

Jokaisen jakson alussa juontaja Nordman muistuttaa, että ohjelmassa kaikki poliittinen korrektius unohdetaan tunnin ajaksi osallistujien yhteisellä sopimuksella, joten kenenkään on turha loukkaantua kuulemastaan.

Joitakin katsojia suorasukainen pilkkaaminen on silti hämmentänyt, hätkähdyttänytkin.

Missä menee roastauksen raja? Saako mitä vaan sanoa? Ei, toteaa alan ammattilainen, roast-koomikko Antto Terras.

”Aina sen pitää aiheuttaa naurua joko yleisössä tai kohteessa, mutta totta kai mieluummin molemmissa. Kaikissa jutuissa ei ole koomista potentiaalia. Äidin kuolemassa ei sitä ole tai lapsiin tai eläimiin liittyvissä asioissa. Toki sellaista hahmoa ei lavalle otettaisikaan [roastattavaksi]. Pelkästään se, että on kännitoilaillut tai sammunut jonnekin, on taas liian köyhää.”

Terraksen mukaan roast ei ole tasa-arvoista, ei hyvän maun mukaista eikä sukupuolta tai itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa.

”Roast voi olla hyvinkin rasistinen, kunhan se on hauska. Siitä ei kannata etsiä kivoja pyhiä arvoja. Roast on 80-luvun formaatti, mutta siinä on myös se vahvuus eli ei yritetä olla liian steriili vaan ihan reilusti vedetään hommat överiksi.”

Antto Terras on kirjailija ja roast-koomikko.

Suomessa roastauksen rajat ovat Terraksen mukaan vielä hyvin ”leppoisat”.

”Mieluummin sanotaan lihavaa miestä läskiksi ja naista huoraksi kuin että oikeasti käytäisiin sen ihmisen historiaa, tekemistä ja lausuntoja läpi ja ammennettaisiin sieltä niitä juttuja. Siinä mielessä se on aika pintapuolista ja kunnianhimotonta”, Terras sanoo.

”Mutta ei meidän yleisö eivätkä julkkikset ole valmiita siihen, että heidän elämäänsä tai uraansa oikeasti käytäisiin läpi.”

Pari vuotta sitten aiheesta kirjan Roast – Suomen starat kaikilla mausteilla (Into) tehneen Terraksen mukaan roastia on Suomessa ”koeponnistettu” noin kahdenkymmenen vuoden ajan liveteattereissa, joten touhun siirtyminen televisioon on vain luonnollista jatkumoa.

Grillikauden roastia Terras pitää aika kesynä.

”Ymmärrän, että uusi formaatti pitää tutustuttaa kansalle tietyllä tavalla. Enkä sano, että roast tulisi koskaan telkkarissa menemäänkään rankimman mukaan. Mutta enemmän meillä käytetään aikaa sen miettimiseen, saako näin sanoa kuin että lähtisi vain sanomaan niin”, ohjelman käsikirjoitustiimiin kuuluva Terras sanoo.

Roastauksen juuret ovat 1950-luvun Yhdysvalloissa, mutta Terraksen mukaan laji on sielläkin yhä marginaaliformaatti. Roastauksen sanotaan olevan kunnianosoitus kohteelleen. Terras pitää muotoilua pelkkänä korulauseena.

”Sen ainoa tarkoitus on saada yleisö nauramaan. Aika usein siellä väännetään vitsiä asioista, joissa ei ole mitään kunnioitettavaa. Julkkis on kerta kaikkiaan kussut elämässään jotain, on ollut päihteiden vaikutuksen alaisena, ollut rasistinen tai tehnyt muita törkeyksiä. Ei siinä ei ole mitään kunnioitettavaa”, Terras sanoo.

”Enemmänkin se on sille ihmiselle puhdistusrituaali. Itsekin olen tehnyt Tauskille roastia. En sen takia, että kunnioittaisin häntä kauheasti, mutta kun hän on koominen hahmo, hänen avullaan on saanut tuhansia ihmisiä nauramaan.”

Terras muistuttaa myös, että roast on ansioituneiden formaatti, johon ei kannata puolen vuoden medianäkyvyydellä edes pyrkiä.

”Kyllä roastattavat jännittävät aina, reagoivatko ihmiset ja palkitsevatko ne hölmöilysi naurulla vai jättävätkö nauramatta. Sitä ei pysty ikinä ennalta määräämään. Ihmiset kunnioittavat heidän rohkeuttaan tulla kuuntelemaan naljailua itsestään.”

Joonas Nordmanin (oik.) Grillikausi -ohjelmassa nähdään vaihtuvia vieraita. Sarjan toisessa jaksossa viime lauantaina oli mukana muun muassa Cristal Snow (vas.).

Roastaaminen on suomalaisille niin uutta, että siihen suhtautuminen voi hämmentää. Samaan aikaan naurattaa ja kauhistuttaa. Olemmeko me suomalaiset liian herkkähipiäisiä?

”Yleisesti on ihan pakko todeta, että roastaaminen on ihan yhtä vierasta japanilaisille tai saksalaisille tai jopa amerikkalaisille. Se ei todellakaan sovi kaikille alueille. Laji on lähtenyt Jenkeistä, mutta ei tarkoita, että se nauttisi suunnatonta suosiota lähtömaan kaikissa yhteiskuntaluokissa”, Terras sanoo.

Nykyisessä someilmapiirissä toisten pilkkaaminen tuntuu olevan arkipäivää ja jotkut ihmiset ovat päättäneet jättää sosiaalisen median ikävän ilmapiirin takia.

Nykyään on helppo lähetellä nimimerkkien takaa törkeitä ja asiattomia viestejä huvin vuoksi kenelle tahansa. Siihen nähden nyt eletään täysin erilaista aikaa kuin silloin kun roastaus-formaatti syntyi. Terraksen mukaan roastaus sopii silti tähän aikaan erinomaisen hyvin.

”Jos puhutaan pilkasta tai kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa, roast ei ole mitään niitä. Jos sosiaalisessa mediassa oleva pilkka saisi ihmiset repeilemään ja kaikki nauramaan, ei kukaan jättäisi sitä. Sinnehän tulisi lisää ihmisiä seuraamaan sitä”, Terras sanoo.

”Vittuilun ja satuttamismielessä sanotun rankan jutun ja naurattamismielessä sanotun jutun ero on kuin yö ja päivä. Niitä ei voi verrata.”