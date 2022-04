Anneli Kannon romaani kertoo fiktion keinoin Hattulan pyhän ristin kirkon seinämaalausten synnystä 1500-luvun alkupuolella.

Kirjailija Anneli Kanto on saanut tämän vuoden Kiitos kirjasta -palkinnon. Palkinto on kirja-alan ammattilaisten tunnustus kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava.

Kanto saa palkinnon romaanistaan Rottien pyhimys (Gummerus).

Rottien pyhimys kertoo fiktion keinoin Hattulan pyhän ristin kirkon seinämaalausten synnystä 1500-luvun alkupuolella. Romaanissa keskiaikainen kyläyhteisö kohtaa meren takaa tulevat maalarimestarit.

Samalla seurataan yhteisönsä hyljeksimän nuoren naisen kasvutarinaa taiteilijaksi ja pohditaan taiteen tekemisen ikiaikaisia merkityksiä.

Palkintoperusteluiden mukaan romaanissa kohtaavat taitavasti rakennettu juoni, päähenkilön psykologisesti uskottava kehitystarina sekä taiteilijuuden kuvaus niin konkreettisena kuin henkisenä prosessina.

”Kanto on tehnyt valtavan taustatyön, punonut yhteen historialliset langanpäät ja kirjoittanut eläväksi keskiaikaisen Hämeen, joista useimmilla on vain vähäinen aavistus”, perustelee valintaa raadin puheenjohtaja, Kirjakauppaliiton edustaja Markus Sainio.

Raati nosti esille myös romaanin Hämeen historiaa tarkasti kuvailevan otteen.

Kiitos kirjasta -palkinnon jakavat vuosittain Kirjakauppaliitto, Libro ja Suomen kirjastoseura.