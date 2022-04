Sonia Boyce on ensimmäinen musta nainen, joka on edustanut Britanniaa biennaalissa.

Brittiläinen taiteilija Sonia Boyce on voittanut Venetsian biennaalin Kultainen leijona -palkinnon. Boyce voitti palkinnon videota, kollaasia, musiikkia ja kuvanveistoa yhdistävällä teoksella Feeling Her Way.

Boyce (s. 1962) on ensimmäinen musta nainen, joka on edustanut Britanniaa biennaalissa, kertoo The Guardian.

Teos koostuu videoista, joilla viisi mustaa naismuusikkoa leikkivät ja improvisoivat äänellään. Sen kuvaillaan täyttävän paviljongin huoneet äänillä, jotka ilmentävät vapauden, vallan ja haavoittuvuuden tunteita.

Yleisö katsoo Sonia Boycen teosta Feeling Her Way Venetsian biennaalin Brittiläisessä paviljongissa.

Biennaalin viisihenkinen tuomaristo kiitti Boycea muun muassa siitä, että hän nostaa teoksellaan harjoittelun tärkeyttä vastakohtana täydellisesti viritetylle musiikille.

”Sonia Boyce esittää näin ollen toisenlaista historian tulkintaa äänen kautta. Työskennellessään yhteistyössä muiden mustien naisten kanssa hän tulee avanneeksi joukon hiljaisia tarinoita”, tuomaristo kuvailee.

Boycen installaatiossa ovat mukana muusikot Jacqui Dankworth, Poppy Ajudha, Sofia Jernberg, Tanita Tikaram ja säveltäjä Errollyn Wallen.

Palkintoseremonian jälkeen Boyce sanoi The Guardianin mukaan Arnet Newsille, että hänen installaatioon osallistuneiden muusikoiden esitykset syntyivät yksinkertaisesta kysymyksestä: ”Miltä vapaus naisena, mustana ihmisenä tuntuu? Miten voit kuvitella vapauden?”

Sonia Boyce osallistui Venetsian biennaaliin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Edellinen britti, joka on voittanut Kultaisen leijonan, oli Richard Hamilton vuonna 1993.