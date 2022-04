Ruotsin Paratiisihotelli-sarjaan liittyvä tutkinta seksuaalisesta häirinnästä on lopetettu

Tosi-tv-sarjan kuvaukset jäivät vuosi sitten kesken, kun kaksi ohjelmaan osallistunutta naista syyttivät ohjelmaan osallistunutta miestä seksuaalisesta häirinnästä.

Ruotsalaiseen Paratiisihotelli-sarjaan liittyvä tutkinta epäillystä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on lopetettu, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Syyttäjänvirasto on kertonut päättävänsä tutkinnan, koska rikosta ei voida todistaa.

Tosi-tv-sarjan kuvaukset jäivät vuosi sitten keväällä kesken, kun kaksi ohjelmaan osallistunutta naista syyttivät ohjelmaan osallistunutta miestä seksuaalisesta häirinnästä. Tapauksista tehtiin rikosilmoitukset, ja ne luokiteltiin epäillyksi raiskaukseksi ja seksuaaliseksi häirinnäksi.

”Kaikki kuulustelut asianosaisten kanssa on nyt pidetty ja arvioni on, että en pysty todistamaan rikosta. Todisteet eivät ole tarpeeksi vahvoja, joten esitutkinta on lopetettu, esitutkinnan johtaja, syyttäjä Charlotte Frisack Brodin sanoo SVT:n siteeraamassa tiedotteessa.

Naisia asiassa edustava asianajaja Elisabeth Massi Fritz kertoo SVT:lle olevansa pettynyt päätökseen, eikä hän ymmärrä päätöstä, sillä hänen mielestään tapahtumat voidaan todistaa.

”Koko tapahtumien kulku on dokumentoitu filmille, josta voi selvästi nähdä, mitä epäilty tekee. Epäillyn toiminnalle kantajia kohtaan ei ole muuta selitystä kuin se, että teko olisi seksuaalista häirintää”, Frisack Brodin sanoo.