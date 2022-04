Elli Salon kokoama hyväntekeväisyysesitys Talo horjahti perustuu ukrainalaisten nykykirjailijoiden tuoreisiin kokemuksiin sodan keskeltä.

Lukudraamaesitys Talo horjahti – tekstejä keväältä 2022 Ukrainasta on hyväntekeväisyysesitys Ukrainan sodan uhreille.

Ympäri Suomen teattereita kiertävän esityksen tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä ukrainalaisten lasten hyväksi Unicefin kautta.

Esityksen on koonnut näytelmäkirjailija ja suomentaja Elli Salo. Esityksessä kuullaan kaikkiaan kahdeksan ukrainalaisen kirjailijan tekstejä sodan keskeltä. Kuvitus on ukrainalaisen lastenkirjakuvittaja Olja Grebennikin sotapäiväkirjasta.

Miten olet tutustunut näin moneen ukrainalaiseen taiteilijaan, dramaturgi Elli Salo?

”Olen solminut yhteyksiä näytelmäkirjailijoihin Suomen kulttuurirahaston Maailma näyttämölle -hankkeen asiantuntijana, mutta minulla on myös kirjailijaystäviä Ukrainassa. Kun sota alkoi, ryhdyimme kollegoideni kanssa välittömästi keräämään ja kääntämään viestejä, kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä ukrainalaisilta tutuilta. Suurin osa tämän kokonaisuuden kirjailijoista on Kiovan Näytelmäkirjailijoiden teatteri -kollektiivista.”

Oletko itse käynyt Ukrainassa?

”Opiskelin aikoinaan slaavilaisia kieliä Slovakiassa ja matkustelin sieltä useasti junalla Ukrainan puolelle. Monet nyt uutisissa toistuvat vaikeasti lausuttavat paikannimet ovat minulle tuttuja ja tuovat mieleen kaikkea sitä ihanaa, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän on parikymppinen ja luonteeltaan hulivili.”

Minkälaisena elämä sodan keskellä näyttäytyy teksteissä?

”Minua koskettavat eniten sellaiset lauseet, kuin: ’Pommitusten aikana on hyvä tiskata, se vie ajatukset muualle.’ Ihmiset eivät muutu sodassa sotaelokuvan sankareiksi, vaan pysyvät yhtä arkisina ja kömpelöinä kuin ennenkin, siitäkin huolimatta, että ympärillä kaikki muuttuu yhtäkkiä elämän ja kuoleman kysymykseksi. Toisaalta yhdessä monologissa eräs äiti kertoo, miten hän on melkein puolisokea, mutta näkee puhelimen näytöltä pienimmänkin tekstin ruipaleen, kun kyse on siitä, miten hän saa lapsensa turvaan.”

Onko jokin yllättänyt sinut sodan todellisuudessa?

”Kirjoitan itse parhaillaan näytelmää Stalinin vainoissa kadonneiden suomalaisten kohtaloista. Luen Kansallisarkistossa suomalaisten kirjeitä ja päiväkirjoja, jotka on kirjoitettu 1930- ja 1940-luvulla Neuvostoliitossa. Minua järkyttää, että ne tekstit ovat niin samanlaisia kuin nämä tänään Ukrainassa kirjoitetut tekstit.”

Mistä tulee esityksen nimi Talo horjahti?

”Esityksessä luetaan kahta sodan aikana kirjoitettua päiväkirjaa. Lause ’Talo horjahti’ on näytelmäkirjailija Oleg Mihailovin merkintä päivältä, kun Harkovasta pommitetaan betonimurskaa.”

Vieläkö kirjailijat asuvat Ukrainassa?

”Suurin osa kirjailijoista on paennut Ukrainasta, mutta jotkut ovat rintamalla taistelemassa tai jääneet koteihinsa. Ystäväni Oleg on tällä hetkellä keskellä Harkovan pommituksia.”

Minkälaisissa tunnelmissa hän nyt elää?

”Aikaisemmin ystäväni kertoili havaintoja ja yksityiskohtia sodan arjesta, mutta tällä hetkellä viesteissä ei ole adjektiiveja, eikä sivulauseita. Siitä tietää, että tilanne on tosi paha. Kysyn joka aamu, onko hän hengissä. Tämä kaikki olisi ihan absurdia, jos tämä ei olisi niin äärimmäisen kauheaa. Tänään hän viestitti, että ateistitkin ovat alkaneet rukoilla. Helvetti on totta.”

Mitä projekti on itsellesi merkinnyt?

”Ymmärrän nyt niin konkreettisesti, että kertominen on vastarinnan teko. Toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa on aina ollut sananvapaus. Puheoikeus ja sananvapaus ovat vapaan yksilön identiteetin perusta. Kirjailijoiden kaikki sanat ovat tämän vapauden harjoittamista. Pyrin oman ammattini kautta puolustamaan ukrainalaisia taiteilijoita ja sitä, että äänet sodan sisältä tulisivat kuulluiksi ja kokemukset yhdessä jaetuiksi. Ukrainan tilanne on oman yhteisömme asia. Siksi on tärkeää todistaa sitä, kuunnella ja tehdä solidaarisuustekoja.”