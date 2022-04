The Wire -sarjan tekijöiden uutuus We Own This City on vähän liian pitkä ja julistava mutta myös tarpeellinen muistutus siitä, että Baltimoren kaupungin tilanne on vain pahentunut

Sarjan keskiössä on läpimätä poliisiyksikkö, jonka tehtävänä on ratsata kaduilta ja kodeista laittomia aseita. Eletään Trumpin valtakautta.

We Own This City -sarjan pääkonna on poliisiyksikön pomo Wayne Jenkins (Jon Bernthal, oik.). Hän on vastenmielinen otus.

Huhtikuussa 2015 nuori baltimorelainen Freddie Gray kuoli poliisin huostassa selkäranka murtuneena. Poliisit selvisivät lopulta syytteittä, mutta tapaus oli yksi niistä, jotka vahvistivat poliisiväkivallan kritiikkiä. Väki ryntäsi kaduille osoittamaan mieltään myös Baltimoressa.

The Wire -sarjan nähneille uutinen oli kuin jatketta kaikelle, mitä sarjasta oli opittu. Sarjaa tehtiin vuosina 2002–2008, ja sen viidessä kaudessa tiivistyivät paitsi Baltimoren myös koko Yhdysvaltojen ja muunkin läntisen maailman yhteiskunnalliset kipupisteet.

Sarjan luoja David Simon on sittemmin tehnyt muutakin mutta ei mitään The Wiren veroista. Nyt hän ja tuttu yhteistyökumppani George Pelecanos ovat palanneet Baltimoren kaduille ja virastoihin.

Kuusiosainen We Own This City perustuu Baltimore Sunin toimittajan Justin Fentonin kirjaan ja tutkimustyöhön, ja siinä esiintyy todellisia henkilöhahmoja oikeilla nimillään.

Freddie Grayn tapaus väijyy taustalla, mutta sarja keskittyy läpimätään poliisiyksikköön, jonka tehtävänä on ratsata kaduilta ja kodeista laittomia aseita. Sarjan nykyaika on vuodessa 2017, jolloin syylliset ovat jäämässä kiinni, ja siitä käsin liikutaan ajassa taaksepäin, välillä vähän sekavastikin. Eletään siis Trumpin valtakautta.

Pääkonna on yksikköä vetävä Wayne Jenkins, vastenmielinen otus, jota Jon Bernthal näyttelee antaumuksella. Sarja näyttää takaumin, miten Jenkinsin toiminnalle on annettu vuosien mittaan virallinenkin siunaus ja laittomuuksilta on suljettu silmät. Jenkins tekee mitä häneltä odotetaan eli kaunistaa tilastoja.

Uusi sarja toistaa, suorastaan jankuttaa, The Wiren ydinajatusta: väkivallasta ja rikollisuudesta ei päästä eroon, ellei rakenteisiin päästä käsiksi. Sota huumeita vastaan on ollut alkujaankin älytön ajatus. Poliisivoimat on nykyajan kolonialisti, joka käyttää mustaa väestöä hyväkseen. Myös organisaation sisällä.

Henkilöhahmoja on paljon, ja mukana on The Wiresta tuttuja näyttelijäkasvoja kuten Jamie Hector ja Delaney Williams. Naisia on nytkin vain muutamia, ja heistä tärkein, oikeusministeriön nimeämä tutkija Nicole Steele (Wunmi Mosaku) on enemmän kysymysten esittäjä kuin aito roolihahmo.

We Own This City on liian lyhyt sarja ollakseen jatkoa The Wirelle, ja samalla se on pari jaksoa liian pitkä ja julistava, toki Simonille tutulla tiukan realistisella tyylillä.

Silti se on perusteltu loppukaneetti Baltimoren kehitykselle, ja jos tuntee tarvetta ymmärtää tähän johtaneita rakenteita, on palattava The Wiren pariin.

We Own The City, HBO Max.