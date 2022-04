”Olen aina tukenasi” – The First Lady kertoo tähtinäyttelijöiden voimin mutta sentimentaalisesti sen, mitä Yhdysvaltojen presidenttipuolisoilta odotetaan

Sarjan on ohjannut tanskalainen Susanne Bier, ja päänäyttelijöinä ovat Viola Davis, Michelle Pfeiffer ja Gillian Anderson.

Michelle Obama, Betty Ford ja Eleonor Roosevelt. Kolme naista, jotka ovat eri aikoina majailleet Valkoisessa talossa presidentin puolisoina.

Kun naisia nostetaan esiin historian miesten varjoista, vaimot ovat yksi suuri joukko, joka on syytä muistaa. Se on myös helppoa, koska tarinan kehys on usein jo valmiina, ja Valkoisen talonkin naisista on ehditty kertoa jo monet kerrat. Obamasta, Fordista ja Rooseveltista tiedetään kaikki pääasiat ja ominaispiirteet.

Kymmenosaiseksi venyvässä The First Lady -sarjassa heistä luodaan henkilökuvaa vaihteeksi draaman keinoin. Kolme erillistä tarinaa kulkee rinnakkain, ja ajassa kuljetaan 1920-luvulta 1970-luvun kautta Barack Obaman presidenttikaudelle.

Tanskalainen Susanne Bier on ohjannut kaikki jaksot laadukkaasti, ja päänäyttelijöinä nähdään kolme tiukkaa naista: Viola Davis, Michelle Pfeiffer pitkästä aikaa sekä Gillian Anderson, joka kiristelee taas kasvojaan samaan tapaan kuin Margaret Thatcherin roolissa The Crown -sarjassa.

Kahden alkujakson perusteella sarja on juuri sitä, mitä siltä suinkin voi odottaa. Eleonor vaikuttaa päättäväisesti miehensä politiikkaan, Bettyllä on alkuun aina lasi kädessä, ja Michelle luo itsenäistä uraansa.

Särmät ja ristiriidat ovat näennäisiä, sillä lopulta päästään aina siihen, miten vahvoja he ovat ja tärkeitä miestensä uralle ja siten koko valtakunnalle.

Olen aina tukenasi, naiset sanovat aviomiehilleen. Nykyajan näkökulman tuo vain se, että myös miehet sanovat saman vaimoilleen.

Juhlavissa kulisseissa ja makuuhuoneissa tunteet ovat pinnassa aamusta iltaan.

The First Lady, Paramount+.