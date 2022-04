Lämmin­henkiseksi ajatellussa tanskalaisessa lasten­elokuvassa on outo piirre: hahmot kiusaavat toisiaan

Kiusattu poika haluaa voittaa kykykilpailun tanskalaisessa lastenelokuvassa, jota leimaa 80-lukulaisuus.

Lastenelokuva

Busterin maailma (Busters verden), ohjaus Martin Miehe-Renard. 92min. S. ★★

Tanskalainen lastenelokuva Busterin maailma on kohderyhmälle räätälöityä käyttödraamaa, jossa taikuudesta innostunut pikkupoika valmistautuu kotipaikkansa kesätapahtuman kykykisaan.

Monien lastenelokuvien tapaan kyse ei ole alkuperäisideasta. Busterin maailma perustuu samannimiseen, tanskalaisen Bjarne Reuterin vuonna 1984 ilmestyneeseen kirjaan, josta Tanskassa leivottiin ensimmäinen elokuvaversio ohjaaja Bille Augustin johdolla heti kirjan ilmestymisen jälkeen. Sitä esitettiin Suomessakin taajaan televisiossa 1980- ja 1990-luvuilla.

Uudelleenfilmatisoinnissa tarinan 1980-lukulainen leima ei ole kokonaan kadonnut, vaikka lankapuhelimet on korvattu älyluureilla ja kerronta on nopeampaa. Päähenkilö Buster on vähän hassu mutta reipas lapsi, joka lastenelokuvan klassisen altavastaajan tavoin voittaa lopulta esteet. Ei kovin uusi tarina siis – eikä sitä yritetä kunnianhimoisesti kertoa.

Kaavamainen on Busterin lähipiirikin: on sähläävä isä, langat käsissään pitävä äiti sekä järkevä Ingeborg-sisko, joka jää veljensä varjoon. On myös peritanskalainen sivuhahmo, Larsenin setä, jolle Buster kuskaa päivittäin ruokaa ja pullon olutta. Sivutarinassa naapuriin muuttaa kesäloman alussa uusi perhe, jonka Joanna-tytärtä alkaa liehitellä myös Busterin ilkeä kiusaaja, tanssija Simon-Olaf.

Buster vertautuu meillä tietenkin Risto Räppääjä -elokuviin. Räppääjät ovat Busteriin verrattuna kuitenkin tyylitellympiä, jäntevämpiä ja hauskempia. Jotain kertoo sekin, että Busterin maailman suosio Tanskan elokuvateattereissa oli keskitasoa.

Tylsintä Busterissa on se, miten asioita katsotaan usein yllätyksettömästi aikuisten silmin. Busteria esittävä tanskalaispoika ei myöskään ole erityisen karismaattinen.

Oudointa lämminhenkiseksi ajatellussa perhe-elokuvassa on kiusaaminen. Avauskohtauksessa nolataan Buster, toisessa pilkataan pikkusiskoaan. Jälkimmäinen johtaa siihen, että Buster muka auttaa siskoaan, mutta väkivallan uhan kasvaessa hän jättää siskonsa pulaan yksin.

Outo tapa esitellä päähenkilö, jota katsojan pitäisi rakastaa. Tarinan aikuiset eivät muutenkaan puutu saati huomaa kiusaamista vaan lasten on selvittävä tilanteista omin päin.

Käsikirjoitus Jesper Nicolaj Christiansen, tuottaja Hans Bülow Ungfelt, pääosissa Manfred Weber Cortzen, Magnus Millang, Ibi Støving, Henning Jensen, Kerstin Jannerup Gjesing.