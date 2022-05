Ravintoloitsija Kape Aihinen on työskennellyt uransa varrella Suomen hienoimmissa fine dining -ravintoloissa, hän on toiminut Suomen kokkimaajoukkueen kapteenina ja voittanut Vuoden ravintola -tunnustuksen uurastaessaan Savoyn executive chefinä vuosikymmenen ajan.

KAPE AIHINEN osoittaa vastapäisen toimistorakennuksen ikkunoita. Monessako näkyy valo? hän kysyy.

On perjantaiaamupäivä, ja istumme ravintola Versionin pöydässä eteläisessä Helsingissä. Aihinen kauhoo aamupalajogurttia ja puhuu koronapandemian vaikutuksista ravintolabisnekseen. Vaikka rajoituksista luovuttiin jo maaliskuun alussa, eivät asiat ole palanneet ennalleen.

Aihinen arvelee, että pandemian aikana moni tottui etätyöskentelyyn. Liikematkustaminen on vähentynyt, eikä lounaskauppa käy enää totutusti. Meneillään oleva Ukrainan sota taas vaikuttaa ruoan hintaan ja sitä kautta katteisiin.

Tilanne on haasteellinen, hän sanoo.

Onko paluuta entiseen?

”Mielelläni sanoisin, että uskon niin”, Aihinen vastaa.

”Mutta en viitsisi valehdella.”

AIHINEN on yksi Suomen tunnetuimmista keittiömestareista. Hän on lukuisista reality-sarjoista tuttu tv-kokki, ruokakirjailija ja Helsingissä ja Turussa sijaitsevia huippuravintoloita luotsaava monialayrittäjä.

Ansioluettelo on vaikuttava: Aihinen on työskennellyt uransa varrella Suomen hienoimmissa fine dining -ravintoloissa, hän on toiminut Suomen kokkimaajoukkueen kapteenina ja voittanut Vuoden ravintola -tunnustuksen uurastaessaan Savoyn executive chefinä vuosikymmenen ajan.

Mainetta ja kunniaa on ropissut, mutta paljon on yhä saavuttamatta. Aihinen sanoo ruoanlaiton olevan hänelle ”uskonto, intohimo ja palava liekki”, ja uskoo matkansa ravintolamaailman pyörteissä olevan vielä kesken.

Aihinen pyörittää Roster-ravintolaa Turussa ja ravintola Versionia Helsingissä. Hän on toiminut aiemmin muun muassa ravintola Savoyn keittiöpäällikkönä.

MITÄ menestykseen on tarvittu?

Kaiken takana on ”valtava tahtotaso”, Aihinen sanoo. Hän väittää, ettei ole luontaisesti lahjakas oikeastaan missään. Tie huipulle on kulkenut tuhansien toistojen, armottoman itsekurin ja päättäväisyyden kautta.

”Valmennan molempia poikiani lätkässä. Sanon aina heillekin, että asenne ratkaisee. Pitää ajatella, että joka päivä on pelipäivä. Niin on myös keittiössä. Mulla on myös onni, että ympärilläni on ollut hyviä ihmisiä. Olen saanut pelata aina all stars -ketjussa.”

AIHISEN puhe vilisee jääkiekkotermistöä. Se tulee selkärangasta. Nuorelle Kape Aihiselle jääkiekko oli henki ja elämä. Hän nousi teini-ikäisenä Turun Palloseuran A-junioreihin ja ehti haaveilla ammattilaisurasta NHL:n taalajäillä.

Sitten unelma särkyi. Aihinen tiputettiin joukkueesta.

Asia kirvelee häntä edelleen.

”Hautaan asti”, hän myöntää.

Aihinen sanoo koko elämänfilosofiansa perustuvan jääkiekkoon. Hän vertaa lätkäjoukkueen ja ravintolakeittiön luotsaamista toisiinsa. Molemmat ovat tiukkaan hierarkiaan ja auktoritaariseen johtamiseen nojaavia työympäristöjä.

”Keittiössä on yksi pomo. Ja se on meikäläinen”, Aihinen toteaa.

”Mulla on hyvin selkeä sapluuna. En ole mikään kompromissineuvottelija, enkä tykkää jahkailusta. Olen kova, mutta reilu. Sellaiseen muottiin olen kasvanut, ja siitä mä olen ylpeä.”

Kape Aihinen on monelle tuttu erilaisista kokkaamiseen keskittyvistä tosi-tv-sarjoista, joista parhaillaan pyörii Mtv3:lla nähtävä MasterChef Suomi.

SUORASUKAINEN hän on ollut myös julkisissa kannanotoissaan. Aihisen konservatiiviset pohdinnat muun muassa sukupuolineutraaleista titteleistä ovat keränneet kiitosta, mutta saaneet osakseen myös huomattavan paljon kritiikkiä.

Aihinen itse on hämmästellyt sitä, kun ei mistään saisi enää mitään sanoa.

Ei hän sanomisiaan silti kadu. Hän sanoo olevansa sen verran yksinkertainen kaveri, että jos yrittäisi olla jotakin muuta kuin on, näkyisi se heti päälle. Siksi on parempi täräyttää asiat suoraan ja kiertelemättä.

”Se on meidän Aihisten motto, että täältä törähtää.”

Aihinen kertoo esimerkin vuosikymmenien takaa. Isoäidin sisko oli menossa naimisiin. Sulhanen ei ollut kuitenkaan kaikkien mieleen, etenkään Aihisen isoisän, jonka mielestä tuleva lanko ei ollut mies eikä mikään.

Vihkiseremonian jälkeen isoisä oli astellut morsiamen eteen, katsonut tätä silmiin ja todennut: ”Valitan.”

AIHINEN pohtii, että ehkä olisi parempi olla kommentoimatta asioita. Pääsisi itsekin helpommalla. Hän esittää toiveen, että tämä syntymäpäivähaastattelu olisi sellainen positiivinen juttu, ”ettei taas tarvitse olla somen hampaissa”.

Hän huomauttaa, ettei hänen tarkoituksenaan ole ollut koskaan loukata ketään. Tunnetilan noustessa suusta vain saattaa välillä ryöpsähtää ”jotakin paskaa”. Ei hän sillä mitään pahaa tarkoita. Hän sanoo olevansa pohjimmiltaan avoin, rehellinen ja vilpitön jätkä.

Mutta minkä hän luonnolleen mahtaa.

Aihinen hieroo kasvojaan ja huokaa.

”En mä tiedä… Maailma muuttuu, Aihinen todennäköisesti ei.”