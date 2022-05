Elina Halttunen oli kehittämässä ja käsikirjoittamassa monia 1990-luvun ja 2000-luvun suurimmista menestyssarjoista.

KUINKA hyvä draamasarja luodaan?

Asiaa on syytä kysyä, kun istahtaa pöytään käsikirjoittaja Elina Halttusen kanssa. Halttunen on television kultasormi, joka on ollut kehittämässä ja käsikirjoittamassa monia 1990-luvun ja 2000-luvun suurimmista menestyssarjoista.

Hänellä on ollut näppinsä pelissä muun muassa sellaisissa hiteissä kuin Ruusun aika, Puhtaat valkeat lakanat, Blondi tuli taloon, Ihmeidentekijät ja Kotikatu. Miljoonayleisöjä keränneitä tv-klassikoita jokainen.

Miten ne syntyivät?

”Ihan vahingossa”, Halttunen vastaa ja naurahtaa.

Ei kai nyt sentään.

HALTTUNEN vakuuttaa, ettei hänellä ole aavistustakaan, mitä hyvän tv-sarjan tekeminen vaatii. Hän sanoo, että sen vain tuntee, kun erinomaista jälkeä on syntymässä. Tuolloin kirjoittaminen tuntuu hyvältä ja teksti virtaa kuin itsestään.

Yhdestä asiasta Halttunen on silti sataprosenttisen varma: ilman vetävää käsikirjoitusta ei voi syntyä onnistunutta televisiosarjaa. Suomessa tätä ei hänen mielestään aina valitettavasti ymmärretä.

Onnistuneessa käsikirjoituksessa tärkeintä ovat Halttusen mielestä vetoavat henkilöhahmot. Sillä, ovatko hahmot rakastettavia vai ärsyttäviä, ei ole Halttusen mukaan niinkään merkitystä. Tärkeintä on, ettei katsoja malta olla seuraamatta heidän elämäänsä.

”Niinhän se on oikeassakin elämässä”, Halttunen sanoo.

”Mielenkiintoisten ihmisten elämä kiinnostaa.”

Entä miten näitä mielenkiintoisia henkilöhahmoja luodaan? Halttunen sanoo hyppäävänsä kirjoittaessaan vuorotellen kunkin roolihenkilön pään sisään ja leikkivänsä olevansa hetken aikaa niin kuin he. Näin hän arvelee kaikkien muidenkin käsikirjoittajien tekevän.

Eikä omasta elämänkokemuksesta tai siitä, että osaa pitää silmänsä auki, varsinaisesti haittaa käsikirjoittajan työssä ole. Halttunen on neljän lapsen äiti, eikä ole sattumaa, että monissa hänen käsikirjoittamissaan sarjoissa on seurattu nimenomaan perheiden arkea.

Idean 1990-luvun puolivälin Blondi tuli taloon -sarjaan Halttunen sai luettuaan naistenlehdestä tiedemiehestä, joka oli jäänyt leskeksi kahden teini-ikäisen lapsen kanssa. Sarjaa käsikirjoittaessaan hän muisteli omia nuoruusvuosiaan. Esimerkiksi sarjassa nähdyn blondin esikuvana toimi Halttusen omassa lapsuudenkodissa työskennellyt kotiapulainen.

”Hän oli tosin punatukkainen.”

KULTTUURIALALLE Halttunen arvelee päätyneensä, sillä muita vaihtoehtoja ei ollut. Tai ei hän sellaisia ainakaan tullut ajatelleeksi. Sekä hänen isovanhempansa ja vanhempansa olivat näyttelijöitä.

Oman elokuvadebyyttinsä Halttunen teki viisivuotiaana elokuvassa Mies tältä tähdeltä. Pääosaa näytteli isä Kaarlo Halttunen, joka muistetaan parhaiten Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan sotamies Rahikaisen roolista.

Toden teolla näyttelijän ura käynnistyi 1970-luvun taitteessa. Tuolloin Halttunen sai roolin yhdessä aikansa suosituimmassa perhedraamassa Naapurilähiö. Sarjassa näytteli myös hänen äitinsä Hilkka Helinä Halttunen.

”Se oli varsinainen koulu, kuinka sarjanäytelmää tehdään”, Halttunen kertoo.

Teatterikoulun ovet aukesivat ensimmäisellä yrittämällä. Opiskelu ei ollut kuitenkaan sellaista, mitä Halttunen oli kuvitellut. Elettiin kiivaimpia taistolaisvuosia, ja koulun ilmapiiri oli vahvasti politisoitunut. Näyttelijätyön opetus vaikutti sivuseikalta ideologisten valintojen rinnalla.

Niinpä Halttunen vaihtoi pääaineekseen dramaturgian.

Päätöksen takana kyti myös huoli omasta tulevaisuudesta. Halttunen muisti, etteivät hänen näyttelijävanhempansa olleet lähes koskaan kotona. Kasvatuksesta vastasi kotiapulainen.

”Halusin ihan tavallisen elämän.”

HALTTUNEN sanoo, ettei hän katsele kovinkaan paljon kotimaisia televisiodraamoja. Ne eivät syystä tai toisesta puhuttele, ja lisäksi tarjonta rajoittuu nykyisin lähinnä rikossarjoihin.

Halttunen sanoo, että se on sääli, sillä muunkinlaiselle kerronnalle olisi edelleen tarvetta. Lisäksi tanskalaiset ja ruotsalaiset taitavat rikoskerronnan metkut hänen mielestään suomalaisia paremmin.

”Uskottavuus puuttuu”, hän sanoo.

Eräs Halttusen viime vuosien lempisarjoista onkin tanskalainen poliisisarja Silta. Muista suosikeistaan hän mainitsee ranskalaisen Le Bureaun, espanjalaisen Rahapajan ja brittidraama Downton Abbeyn. Niihin hän sanoo olleensa pahasti koukuttunut.

Löytää hän silti yhden kotimaisenkin helmen – tosin pienen miettimistauon jälkeen. Halttunen sanoo olleensa täysin ihastunut muutaman vuoden takaiseen, mustan huumorin täyttämään M/S Romantic -sarjaan.

”Se oli mielettömän ihana. Niin viiltävän upeaa komediaa ja tragediaa samalla, ettei tiennyt, itkeäkö vai nauraa. Se kolahti ihan täysillä.”

HALTTUNEN sanoo televisiosarjan kirjoittamisen olevan hyvin kokonaisvaltainen prosessi, joka imaisee herkästi mukaansa. Siinä alle jäävät viikonloput ja kesälomat, eikä hänestä ole juuri seuraa kirjoitustyön ollessa kesken.

Viimeisimmän televisiokäsikirjoituksensa Halttunen teki vuonna 2006, eikä usko välttämättä enää palaavansakaan tv-hommiin. Hän sanoo keskittyvänsä mieluummin elämästä nauttimiseen ja jättävänsä hittitehtailun mielellään nuoremmille tekijöille.

Viime vuosina Halttunen on keskittynyt kirjojen kirjoittamiseen. Niihin liittyy myös eräs hänen täyttämätön haaveensa.

Halttunen sanoo, että haluaisi tutustua paremmin äitiinsä. Hilkka Helinä Halttunen menehtyi sairaskohtaukseen kesken Naapurilähiön kuvausten vuonna 1972. Elina Halttunen oli äitinsä kuollessa 19-vuotias teinityttö.

Halttunen kertoo käyneensä läpi vanhempiensa kirjeenvaihtoa heidän seurusteluvuosiltaan. Näiden tiedonpalasten pohjalta hän haluaisi kirjoittaa vielä romaanin. Pääosassa olisi hänen äitinsä.

”Haluaisin tutustua siihen ihmiseen”, Halttunen sanoo.