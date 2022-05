Ninja Sarasalo vastaa puhelimeen bussipysäkiltä. Työpäivä Sammatin Vapaassa Kyläkoulussa on päättynyt hetkeä aiemmin, ja Sarasalo odottelee parhaillaan linja-autovuoroa kotiinsa Fiskarsiin.

Hän työskentelee koulun keittiössä ruoanlaittajana. Kyseessä on Sarasalon elämän ensimmäinen vakituinen päivätyö.

”Olen nauttinut duunista tosi paljon”, hän kertoo.

”Vaikka aluksi vähän pelotti, kun olen elänyt aiemmin niin erilaista elämää, päättänyt mitä teen ja milloin teen. Olen ollut sellainen vapaa sielu koko elämäni ajan.”

Maailmalle Sarasalo lennähti jo teinityttönä. Hän solmi ensimmäisen mallisopimuksensa 14-vuotiaana, muutti vuotta myöhemmin Pariisiin, ja nousi pian maailmankuulun muotisuunnittelija Jean-Paul Gaultierin ”ykkösmuusaksi”.

Muutaman vuoden ajan muotimaailma tuntui olevaan polvillaan eksoottisen näköisen suomalaismallin edessä. Sarasalo nähtiin suurten mainoskampanjoiden keulakuvana, ja hänen kasvonsa koristivat kansainvälisten muotilehtien kansia.

Se oli aidon maailmantähden elämää. Music Television haastatteli. Kadulla ihmiset pysäyttivät. Fyrkkaa tuli. Pariisin ohella tuli asuttua ainakin New Yorkissa, Japanissa, Italiassa ja Espanjassa. Näin Sarasalo muistelee.

”Olihan se upeaa aikaa”, hän sanoo.

”Mutta on se maailma jättänyt muhun paljon myös haavoja. Mähän olin vasta lapsi, ja tapasin myös ihan järkyttäviä kusipäitä. Muotimaailmassa pyörii edelleen ihan liian nuoria tyttöjä, joilla ei ole riittävää elämänkokemusta tai arviointikykyä. Ei heitä kukaan suojele.”

”Kun mietin nyt äitinä, niin oli aika hurja päätös mutsilta päästää mut sinne. En itse päästäisi omaa poikaani yksin maailmalle. Toisaalta hän ei olekaan kasvanut Kannelmäessä niin kuin minä. En ollut mikään sinisilmäinen pikku tipunen.”

Sarasalo sanoo, että olisi voinut edetä mallinurallaan vielä pidemmällekin, jos vain olisi jaksanut alaa yhtään kauemmin. Vuosituhannen alkuvuosina hän sanoo kuitenkin kyllästyneensä muotimaailman pinnallisuuteen ja ainaiseen laihduttamiseen.

”Olen ollut aina perso nautinnoille”, hän myöntää.

Catwalkit jätettyään Sarasalo päätti toteuttaa lapsuudenhaaveensa ja alkaa levyttäväksi artistiksi. Startti oli jälleen tyrmäävä: Vuonna 2006 ilmestynyt ensisingle Fashion nousi Suomen singlelistan ykköseksi, ja pian kolkuteltiin kärkisijoja myös Ruotsissa.

Näinhän tämän pitääkin mennä, Sarasalo mietti. Jo pikkutyttönä hän oli uumoillut olevansa vielä jonain päivä oikea poptähti, seuraava Madonna.

Mutta ei hänestä lopulta popin uutta kuningatarta tullut – kameleonttimainen sarjayrittäjä kuitenkin.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Sarasalo on toiminut muun muassa performanssitaiteilijana, plusmallina ja marjakauppiaana, puhunut kehopositiivisuuden puolesta, perustanut kasvisruokayrityksen ja aloittanut joogaopettajan opinnot.

Kaikki eivät ole hänen kokeilunhalustaan perustaneet.

Sarasalo kertoo saaneensa kuulla sen suuntaisia kommentteja, että mikä tuokin kuvittelee olevansa hyppiessään alalta toiselle. Pitäisi kuulemma olla enemmän nöyryyttä ja luontaista lahjakkuutta.

”Sellainen on tosi kurjaa”, Sarasalo sanoo.

”Mutta mun elämäntehtävä on ollut tavallaan rikkoa näitä bokseja. Musta tuntuu, että nykynuoriso on päässyt jo irti tällaisista ahtaista käsityksistä ja pystyy toteuttamaan paljon vapaammin itseään kuin oma sukupolveni. Kaikkihan me ollaan kuitenkin monilahjakkaita ihmisiä.”

Vauhti ei ole edelleenkään hiipumassa. Sarasalo kertoo tekevänsä jälleen uutta musiikkia. Paluusingle Kuuma puuma ilmestynee vielä kesän aikana. Keikkojakin on tiedossa.

Myös Ruotsia on tarkoitus valloittaa. Tällä kertaa plusmallina. Ja on Sarasalo mukana muutamassa elokuvaprojektissakin. Mutta niistä ei voi kertoa vielä sen enempää.

Eikä siinä vielä kaikki.

Muutama viikko sitten Sarasalo lanseerasi ystävänsä kanssa Villisti Venus -hyvinvointiyrityksen. Se tarjoaa erilaisia hyvinvointipaketteja naisille. Listalta löytyy muun muassa yrttikylpyjä ja puhetta seksuaalisuudesta elämän voimavarana.

Sarasalo haluaisi, että jokainen nainen voisi löytää itsestään ”voiman ja upeuden”.

”Musta tuntuu, että moni on nykyään aika kusessa. Tämä maailma on niin hektinen, kova ja ulkonäkökeskeinen.”