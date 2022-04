Vanha viisaus ruohosta aidan toisella puolella pätee myös suoratoistopalveluihin ja niiden tarjontaan, kirjoittaa toimittaja Sanna Kangasniemi.

Ennen oli stressiä lähinnä kirjaston lainoista. Jotenkin eräpäivä pääsi aina unohtumaan, ja kun kirjoja oli lainassa paljon, tuli sakkojakin paljon. Välillä ihan piti itse panna kortti hyllylle.

Tuli tämä mieleen, kun kuulin, että Britbox lanseerataan Suomeen torstaina 28. huhtikuuta. Yksinomaan brittisarjoihin keskittynyt, BBC:n ja ITV:n perustama suoratoistopalvelu on tähän asti ollut katsottavissa englanninkielisissä maissa.

Nykyäänhän kirjastomurheet jäävät kakkoseksi, kun takaraivossa kolkuttelee stressi siitä, mitkä suoratoistopalvelut olivatkaan aktiivisina.

(Jos olet heitä, jotka nyt huudahtavat, että kirjaston kirjathan on hyvin helppo palauttaa ajoissa, tai en ole koskaan maksanut päivääkään turhaan suoratoistopalvelusta, niin hienoa, tuen ja ymmärrän sinua. On varmasti vaikea katsoa päältä meidän muiden sekoilua.)

Selaan Britboxin tarjontaa. Kaikkea ihanaa näyttää olevan. Sata katsomiskertaa kestäviä: Mennyt maailma, Ylpeys ja ennakkoluulo, Todella upeeta. Yleissivistykseen kuuluvia, mutta itseltäni vielä näkemättä: A Bit of Fry & Laurie, Fitz ratkaisee, Ylikomisario Morse. Aina hyviä: Neiti Marple, Hercule Poirot.

Koukuttavaa brittidraamaa, kuten tiedotteessakin sanotaan, kyllä. Kiva olisi koukuttua.

Vaan onko siihen enää varaa? Helpoiten Britboxin saisi Cmoren kautta, 12,95 euroa paketti.

Kahden aikuisen taloudessa suoratoistokustannuksia voi yrittää hämärtää sillä, että osa on toisen kontolla, osa toisen. Meillähän on vain HBO. Jos ei siis lasketa, että meillä on myös Ruutu+ ja Netflix. Ai niin ja Starz, kun sieltä katsomme juuri ihan äkkiä Manhattanin.

HBO maksaa 8,99, Netflix 7,99, Ruutu+ 14,95 ja Starz 4,99. Yhteensä 36,90 euroa. Vaikka ottaisi huomioon, että Manhattan on pian katsottu ja Ruutu+:aan kuuluu Urheilulehti, niin onhan se aika paljon.

Varsinkin kun aikaakin on rajallisesti.

Miksi emme katso sarjoja säntillisesti yhdestä palvelusta kerrallaan?

En tiedä, mutta jos pitäisi veikata, sanoisin, että koska olemme ihmisiä. On niin paljon kaikkea houkuttelevaa. Uusia sarjoja, uusia kausia (esimerkiksi Better Call Sauliin tuli juuri)!

Suoratoistopalvelujen alati kasvavan markkinan perusteella kotitaloutemme ei myöskään taida olla ihan yksin tämän pulman edessä.

Mitään ratkaisuahan tähän on vaikea keksiä. Voi yrittää olla vähän järkevämpi, voi yrittää muistaa, että palvelun saa aina uudelleen auki, jos sen sulkee.

Mutta loppujen lopuksi täytyy vain jotenkin luovia ja sumplia oma polkunsa.

Kirjastoon olen tällä hetkellä velkaa 11,20 euroa.