Elokuvantekijät, levittäjät sekä Cannesin festivaali korostivat nimenvaihdoksen olevan osoitus solidaarisuudesta Ukrainan kansaa kohtaan.

Ranskassa on maanantaina vaihdettu vielä julkaisemattoman elokuvan nimi. Muutoksen taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Ranskalaisen Michel Hazanaviciuksen ohjaama elokuva tullaan Ranskassa jatkossa tuntemaan nimellä Coupez! (Cut!). Aiemmin elokuva tunnettiin nimellä Z.

Venäjällä Z-kirjain on symboloinut hyökkäystä Ukrainaan, ja elokuvan aiempi nimi herätti kansainvälistä huomiota huhtikuun puolivälissä, kun Cannesin elokuvajuhlat ilmoitti elokuvan toimivan festivaalin avajaiselokuvana. Elokuvan nimessä Z viittasi käsitteeseen zombie eli ”eläviin kuolleisiin”.

Tekijät kertoivat nimen vaihtamisesta maanantaina. Tiedotteessa elokuvantekijät, levittäjät sekä Cannesin festivaali korostivat nimenvaihdoksen olevan osoitus solidaarisuudesta Ukrainan kansaa kohtaa. Ukrainalainen kulttuuriväki oli aiemmin vaatinut elokuvan nimen muuttamista.

Elokuvan englanninkielisenä nimenä on Final Cut. Elokuvassa kuvausryhmä on tekemässä pienen budjetin zombie-elokuvaa, kun paikalle osuu oikeita zombieita. Päärooleja näyttelevät Bérénice Bejo ja Romain Duris. Hazanavicius on ohjaajana tunnettu ennen kaikkea Oscarin voittaneesta mykkäelokuvapastissista The Artist.