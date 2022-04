Rust-elokuvan kohtalokkaan ampumaturman tutkinta on yhä kesken.

Santa Fen poliisi on julkaissut videomateriaalia Rust-elokuvan kuvauspaikalta.

Mukana on esimerkiksi video, jolla näyttelijä Alec Baldwin nähdään cowboyksi pukeutuneena kauniisti valaistussa kirkossa.

Näyttelijä harjoittelee revolverin esiin vetämistä tulevaa elokuvan ampumiskohtausta varten. Samasta aseesta lähti myöhemmin laukaus, joka tappoi Rust-elokuvan kuvaajan.

Elokuvaaja Halyna Hutchins ammuttiin kuoliaaksi elokuvan kuvauksissa Bonanza Creekin karjatilalla lähellä Santa Fetä viime vuoden lokakuussa, kun Baldwinin ase laukesi. Myös elokuvan ohjaaja Joel Souza haavoittui samassa tilanteessa.

Baldwin, joka oli myös Rust-elokuvan tuottaja, on sanonut, ettei hänellä ollut aavistusta, kuinka oikea luoti päätyi kuvauspaikalle.

Nyt julkaistu harjoitusvideo on kuvattu tiettävästi samana päivänä kun turma sattui.

Poliisin julkaisemasta materiaalista kertovat useat kansainväliset mediat, muun muassa BBC, The New York Times ja The Guardian.

Santa Fen piirikunnan sheriffi Adan Mendoza puhui tiedotusvälineille lokakuussa 2021.

Santa Fen poliisi julkaisi maanantaina myös muuta turmaan liittyvää todistusmateriaalia, muun muassa videokuvaa rikospaikalta, tutkintaraportteja, kuvia henkilökunnasta, henkilökunnan tekstiviestejä sekä todistajien haastatteluita. Haastattelujen joukossa on myös Alec Baldwinin haastattelu.

The New York Timesin mukaan viranomaiset olivat päättäneet julkaista kaikki Hutchinsin kohtalokkaaseen ampumiseen liittyvät tiedostot tiedotusvälineiden ja asianajajien toiveesta.

Maanantaina julkaistuilla videoilta voi nähdä, kuinka poliisi ja lääkärit saapuvat turmapaikalle. Haalarikameralla kuvatulla videolla näkyy myös, kuinka ensiapuhenkilöstö taistelee Hutchinsin pelastamiseksi.

Muu materiaali näyttää, kuinka ohjaaja Souza puhuu poliisille sairaalassa ja kyselee Hutchinsin voinnista. Souza kertoo kuulleensa ”erittäin kovan pamauksen” ja kuvailee tunnetta sellaiseksi kuin häntä olisi potkaistu olkapäähän.

”Olin maassa ja näin kuvaaja Halyna Hutchinsin, jonka selästä valui verta”, Souza kertoo.

”Onko Halyna hengissä”, Souzan kuullaan kysyvän videolla. ”Olkaa kilttejä, kertokaa että hän on elossa.”

Souza kertoo videolla myös, kuinka aseistaja Hannah Gutierrez Reed oli luovuttanut aseen Baldwinille ja sanonut sen olevan ”kylmä” tai ”puhdas”. Tämä tarkoitti, että aseessa ei ollut oikeita luoteja.

Tutkijoiden

Santa Fen sheriffi Adan Mendozan mukaan ampumisen tutkinta jatkuu yhä ja useita keskeisiä todisteita puuttuu. Kesken ovat esimerkiksi ampuma-aseiden rikostekninen tutkinta, sormenjälkianalyysi, lääketieteellinen raportointi sekä Baldwinin puhelutietojen analysointi.

”Kun nämä osa-alueet toimitetaan sheriffin toimistolle, voimme saattaa tutkimuksen päätökseen ja välittää sen Santa Fen piirisyyttäjän tarkasteluun”, Mendoza sanoi.

Piirisyyttäjä on sanonut aiemmin, että tällä hetkellä kaikki on vielä mahdollista, myös rikossyytteet ovat mahdollisia.

Elokuvayhtiö Rust Movie Productionsille langetettiin viime viikolla 136 000 dollarin sakko turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Osavaltion ympäristöosaston kuusi kuukautta jatkuneiden tutkimusten mukaan elokuvantekijät olivat osoittaneet kuvauksissa välinpitämättömyyttä aseiden käytössä.

Tutkimuksen mukaan elokuvayhtiön johto tiesi, että aseenkäytön turvallisuusmääräyksiä ei noudatettu, mutta asialle ei silti tehty mitään. Elokuvayhtiö on ilmoittanut valittavansa asiasta.