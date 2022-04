Kapinalliset-dokumenttisarjassa seurataan Kesäkapinan valmistelua vuonna 2021.

Nykynuorten sukupolvi ei ole kokenut aikaa ilman ilmastohuolta. Heille on syydetty jatkuvasti varoituksia vääjäämättä etenevästä uhasta, jolle on tehty kovin vähän. Siitä ristipaineesta on syntynyt Elokapina-liike.

Juho Reinikaisen dokumenttisarjassa Kapinalliset (2022) kolme nuorta antaa kasvot Elokapinalle. Neljällä jaksolla on yhteensä mittaa pitkän dokkarin verran.

Sarjassa seurataan, kuinka Kaisla, Ada ja Anton suunnittelevat Kesäkapinaa, jossa aktivistit tukkivat Mannerheimintien Eduskuntatalon edessä viime vuonna.

On niitäkin, jotka luulevat, että Elokapinan kansalaistottelemattomuus tarkoittaisi satunnaista hillumista. Dokumenttisarja näyttää, että toiminta on kaikkea muuta. Nuoret suunnittelevat tapahtumaansa kuukausia ja toimivat hyvin järjestäytyneesti.

Hillumista dokumentissa edustaa äärioikeisto, joka örveltää ja uhkailee elokapinallisia. Enimmäkseen he jäävät kuvan ulkopuolelle, jonne kuuluvatkin.

Reinikainen katsoo liikettä sisältä päin, seuraa suunnittelua ja on Mannerheimintiellä kameroineen keskellä tapahtumia.

Siinä mielessä Kapinalliset muistuttaa Maia Kenworthyn ja Elena Sanchez Bellot’n dokumenttia Rebellion (Britannia 2021), joka nähtiin Docpoint-festivaalilla. Se kuvaa maailmanlaajuisen liikkeen aloittanutta Britannian Extinction Rebellionia.

Elokapina ei edes asemoi itseään yhteiskunnan ulkopuolelle. Se suuntaa vaatimuksensa poliittisille päättäjille. Väkivallattomat keinot ovat tuttuja jo Mahatma Gandhilta. Ja gandhimaista malttia nuoret osoittavat keskustellessaan poliisien kanssa.

Mielenlujuus on hienoa varsinkin, kun edellisenä vuonna poliisit suihkuttivat kaasua nuorten naamalle Kaisaniemessä. Päättäjien kannattaisi muistaa, että aktivisteille poliisi on politiikan kasvot, joilta he lukevat ensimmäiset vastaukset asialleen.

Jotain ilmeisesti opittiinkin, ja Mannerheimintiellä poliisi toimi asiallisemmin.

Kaisla mielenilmauksessa Helsingissä.

Kaisla, Ada ja Anton osoittavat rohkeutta esiintymällä sarjassa avoimesti. Toivottavasti se edistää ymmärrystä, sillä kuten he toteavat, kamppailu ei ole ohi.

Viimeksi Elokapina pysäytti Greenpeacen kanssa venäläistä hiiltä kuljettavan junan Hangossa.

Kapinalliset, TV2 klo 22.10 ja Areena.