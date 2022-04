Juontaja Lisa Eldridge suhtautuu aiheeseen ihastuttavan intohimoisesti.

Kauneudenhoitotuotteiden turvallisuus on puhuttanut jälleen viime aikoina HBO:n uuden dokumenttisarjan Not So Pretty myötä. Erityisesti talkkia sisältävissä tuotteissa esiintyneet asbestijäämät ovat herättäneet huolta.

BBC:n dokumentti Kauneudenhoito kautta aikojen (2021) katsoo kauneudenhoitoa historiallisesta perspektiivistä. Myös se kertaa meikkien sisältämät tunnetut varhaiset vaaratekijät, kuten ihomaaleissa käytetyn lyijyn.

Kolmiosaisen sarjan juontaa aiheeseensa ihastuttavan intohimoisesti suhtautuva meikkitaiteilija Lisa Eldridge. Hän maalaa kuvan (brittiläisestä) yhteiskunnasta ja naisen asemasta kauneustrendien takana.

Tarina alkaa melko myöhäisestä vaiheesta ehostamisen historiassa: pröystäilevän tyylin 1700-luvusta, jolloin meikkaaminen ja korkeat kampaukset olivat osoitus vauraudesta.

Moraali ja meikki kuuluvat yhteen hämmästyttävillä tavoilla. Sen osoittaa esimerkiksi sarjan toinen jakso, jossa tarkastellaan viktoriaanisen ajan luonnollisuutta suosivaa kauneudenhoitoa.

Kupan raivotessa kansan keskuudessa seksityöläiset ehostivat piiloon taudin aiheuttamia arpia kasvoissaan. Niinpä poliisilla oli oikeus ottaa kiinni meikattu, eli näin ollen epäilyttävä, nainen ja tutkia tämän genitaalit kupan varalta.

Kolmas osa avaa 1920-luvun väljeneviä kauneusihanteita ja elokuvateollisuuden vaikutusta meikkitrendeihin.

