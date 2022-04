Brittimedian mukaan radiojuontaja Tim Westwood on kourinut useita työnsä kautta tapaamiaan naisia ja painostanut heitä vastentahtoiseen seksiin.

BrittiläisEn radiojuontajan ja dj:n Tim Westwoodin väitetään syyllistyneen useisiin naisiin kohdistuneisiin seksuaalisiin hyväksikäyttötapauksiin ja ahdisteluun. BBC:n ja The Guardianin yhteisen selvityksen mukaan Westwood on työnsä varjolla painostanut itseään nuorempia naisia vastentahtoiseen seksiin. Osaa naisista Westwood on kourinut julkisissa tapahtumissa, joissa hän on ollut esiintymässä.

BBC ja The Guardian ovat haastatelleet selvitystä varten seitsemää naista, jotka ovat tavanneet Westwoodin työn kautta. Osa on toimittanut Westwoodille esimerkiksi demoja omasta musiikistaan.

Ensimmäinen tapauksista tapahtui vuonna 1992 ja viimeisin vuonna 2017. Nuorin naisista on ollut tapahtumahetkellä 17-vuotias. Naiset eivät tunne toisiaan.

Tim Westwood on kiistänyt kaikki syytökset.

64-vuotias Westwood on yksi Iso-Britannian tunnetuimmista hiphop-musiikin vaikuttajista, joka on työskennellyt juontajana lukuisilla radiokanavilla. Westwood alkoi juontaa vuonna 1994 BBC Radio 1:n ensimmäistä rap-musiikkiin erikoistunutta radio-ohjelmaa.

Radio-ohjelmien lisäksi Westwood on juontanut vuosina 2005–2007 Pimp My Ride UK -realitysarjaa Iso-Britannian Music Televisionilla. Parhaillaan hän juontaa omaa viikoittaista radio-ohjelmaa Capital Xtra -nimisellä radiokanavalla. Westwood myös keikkailee säännöllisesti. Westwoodin juontamia ohjelmia on kuultu takavuosina myös suomalaisilla radiokanavilla.

Kohu Westwoodin ympärillä ei ole ensimmäinen. Vuonna 2020 Westwoodia syytettiin sosiaalisessa mediassa epäasiallisesta käytöksestä fanejaan kohtaan. Westwood kielsi silloin kaikki syytökset. Capital Xtra -radiokanavan työntekijöiden mukaan kanavan omistava mediatalo ei ottanut syytöksiä tosissaan tai tutkinut niitä kunnolla.

Dokumenttiohjelma Tim Westwoodin väärinkäytöksistä esitettiin Britanniassa tiistaina.