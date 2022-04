Kuuluisa repliikki toistetaan Kummisedässä niin monta kertaa, että ”tarjous, josta ei voi kieltäytyä” jää soimaan päähän.

Sanat toistuvat myös tv-sarjassa The Offer, joka kertoo kuuluisan Kummisetä-mafiaelokuvan tuotannosta viisi vuosikymmentä sitten. Siinä tosin esitetään offer, tarjous, josta elokuvantekijät mieluusti kieltäytyisivät.

Sarja käyttää kymmenen tuntia todistamaan, kuinka vaikeaa monen lempielokuva oli saada valmiiksi vuonna 1972.

Paramountin vuorilogo vilahtaa jo alkuteksteissä niin useasti, että käy selväksi, kuinka sarjalla kohotetaan tuotantoyhtiön brändiä.

Yhdysvaltojen toiseksi vanhin elokuvastudio, 110-vuotias Paramount Pictures on ainoa ”Isosta viisikosta”, Hollywoodin synnyttäneistä viihdejäteistä, jolla on studiot vielä Los Angelesissa.

Tilat saavat näyttävän roolin jo aloituskohtauksessa, jossa Matthew Gooden esittämä tuotantopomo Robert Evans ajaa urheiluautolla unelmatehtaalle.

Matthew Goode esittää Paramount Picturesin tuotantopomoa Robert Evansia.

Oikea Evans nosti Paramountin Hollywoodin kultakauden jälkeisestä krapulasta laadukkailla hittileffoilla kuten Rakkaustarina ja Rosemaryn painajainen.

Sarjassa keikari-Evansin tehtävä on esittää valtaa ja glamouria.

”Hänellä on enemmän yhteyksiä kuin Jumalalla”, sarjassa kuvaillaan.

Draamasarja pohjautuu Evansin alaisen, tuottaja Albert S. Ruddyn kertomuksiin. The Offerin yhdeksi osatuottajaksi kreditoitu Ruddy on myöhemmällä urallaan tuottanut niin Kanuunankuularalli-pölhökomedioita kuin palkittua draamaa. Ruddy on vielä yhdeksänkymppisenä toiminut Clint Eastwoodin tuottajana lännenelokuva Cry Machossa (2021).

Oikea Albert S. Ruddy kuvattuna Kummisetä-elokuvasta saadun Oscar-palkinnon kanssa vuonna 1973.

Miles Tellerin näyttelemä kokematon Ruddy saa Kummisetä-kirjan filmatisoinnin tuottajuuden, koska elokuva on tarkoitus tehdä halvalla. Hän vakuuttaa studiolle tekevänsä ”jäätävänsinisen, järkyttävän elokuvan ihmisistä, joita rakastetaan”.

Menestystä pitkään havitellut kirjailija Mario Puzo (Patrick Gallo) oli tehnyt kohuromaanin mafiasta. Gangsterien perhe-elämään keskittyminen oli 1960-luvun lopussa radikaali ratkaisu teoksessa, joka on jättänyt jälkensä lukuisiin rikoskuvauksiin kuten Mafiaveljiin ja The Sopranosiin.

Ohjaajaksi saadaan rahanpuutteinen Francis Ford Coppola, jonka vimmaisuutta näyttelijä Dan Fogler yrittää sarjassa toisintaa.

Mario Puzo (Patrick Gallo, vas.) ja Francis Ford Coppola (Dan Fogler) Kummisetä-elokuvan käsikirjoituksen kimpussa.

Coppola haluaa jättää tuotannon väliin, koska italialaistaustaisena hän ei halua glorifioida mafiaväkivaltaa. Lopulta hän keksii, että Puzon kirja on metafora amerikkalaiselle kapitalismille ja unelmalle.

”Paha vastaan paha. Hauskaa”, Coppolan hahmo sanoo, ennen kuin alkaa tapella taiteellisista päätöksistä studion kanssa.

Hollywoodissa tykätään kääntää kamera itseen.

Merkittävimmät ohjaajat ovat viime vuosina innostuneet tekemään metaelokuvia.

David Fincher kuvasi Orson Wellesin luomisen tuskaa Mankissa ja Quentin Tarantino näytti b-elokuvien raadollisuutta Once Upon A Time in Hollywoodissa.

Myös Kummisedästä on tekeillä pitkä elokuva. Sademies-ohjaaja Barry Levinsonin Francis and the Godfatherin on määrä keskittyä Coppolan ja Evansin kahinoihin.

The Offerissa itseriittoinen kierre syvenee, sillä siinä tehdään tv-sarjaa elokuvasta, jossa tehdään elokuvia. Kummisedän tunnetussa kohtauksessa elokuvatuottaja herää verisiin lakanoihin hevosenpää pedissään.

Alan nimiä pudotellaan jatkuvasti. On tosin hyvä, että Robert Redfordia tai Frank Sinatraa hoetaan ääneen, koska ylinäyteltyjä vahakabinettiversioita ei kohtauksista aina tunnista.

Tarvitaan poikkeuksellinen elokuva, että katsojien massa jännittäisi sen valmistumista kymmenen tunnin ajan.

Kummisedässä on aineksia tällaiseen muisteluun. Kriitikot ja katsojat ovat nostaneet elokuvan tukevalle jalustalle.

American Film Instituten vuonna 2007 julkaisemalla listalla se nostettiin toiseksi merkittävimmäksi amerikkalaiselokuvaksi Citizen Kanen jälkeen. Elokuvasivusto Internet Movie Databasen kävijäarvioissa se on hopeasijalla arvosanalla 9,2. Edellä on vain vankiladraama Rita Hayworth – avain pakoon.

Hehkutus ei pelkästään riitä. Vankilapakosarja Escape at Dannemorasta tunnettu Michael Tolkien otti pestin sarjan luojana vastaan vasta, kun kuuli Al Pacinon näkemyksen elokuvasta. Näyttelijä kuvaili Kummisedän tekemisen joka päivää ”huonoimmaksi elämäni päiväksi”.

Francis Ford Coppola ja Al Pacino Kummisetä III -elokuvan filmauksissa vuonna 1990.

The Offerin tuotannossa on koettu samanlaisia päiviä. Sarjaa ovat viivästyttäneet koronapandemia ja eri kohuissa ryvettyneen Arnie Hammerin korvaaminen Miles Tellerillä.

Ohjaajaksi saatiin houkuteltua Dexter Fletcher, jonka ohjaama Elton John -elämäkerta Rocketman oli vuonna 2019 kiihdyttämässä populaarihistorian buumia fiktioelokuvassa.

The Offerissa annetaan elokuvatietäjille luentoja, joiden jälkeen trilogiaa voi jälleen katsella uusista kulmista.

Coppola ja Puzo esitetään syömistä rakastavana ”vanhana avioparina”, joka käy pitkiä keskusteluita siitä, mitä tärkeät kohtaukset symboloivat. Usein jotain pyhää ja perhekeskeistä.

Mario Puzo vuonna 1996.

Tosifanit voivat bongata myös totuuden oikomista. Oikeasti ohjaaja ja kirjailija työstivät käsikirjoitusta eri paikoissa. Sarjan kuvaama kaverillinen yhteiskirjoitus toteutui vasta, kun Coppola ja Puzo yrittivät epätoivoisesti ylittää kahden ensimmäisen osan menestystä vuoden 1990 Kummisetä III:ssa.

Paramount+­-palveluun tulee The Offerin myötä koko trilogia. Suosittujen elokuvasarjojen ympärille rakennetaan nykyään lisäosien ja dokumenttien kokonaisuutta, joilla katsojat pidetään suoratoistopalveluissa.

Studiot ovat heräilemässä klassikkoelokuvien arvoon palveluissa, joissa ei ole juuri nostettu ennen 1980-lukua tehtyjä elokuvia. Nyt on käynnissä monien studiokauden elokuvien restaurointiprojekteja.

Ensimmäisen Kummisetä-elokuvan tähtikaartia vuonna 1972: James Caan (vas.), Marlon Brando, Al Pacino ja John Cazale.

Kummisetäkin on tuotu katseltavaksi juhlavuonna 4K Ultra HD -laadulla.

Kummisetien oikeudet omistavalla Paramountilla kehitetään varmasti lisää tarjouksia, joista filmihullut eivät osaa kieltäytyä.

Mario Puzo kirjoitti puolivalmiin käsikirjoituksen neljänteen Kummisetään, mutta Coppola jätti projektin, kun työpari Puzo kuoli vuonna 1999. Elokuvaan kaavailtiin Leonardo DiCapriota nuoren Sonny Corleonen rooliin.

Nostalgialla on voimaa nostaa kuolleita käsikirjoituksia elokuviksi.

The Offer, Paramount+.