Osittain faktoihin pohjaavan Perjantai-illan klubi -romaanin käännösoikeuksia on myyty yli miljoonalla. Kirjan keskushenkilö on taiteilija Hilma af Klint ystävineen.

syksyllä 2019 kirja-alan julkaisuissa uutisoitiin, että viisi kansainvälistä menestyskirjailijaa kirjoittaa yhdessä romaanin The Friday Night Club. Joukossa oli Suomessakin hyvin tunnettu yhdysvaltalainen bestseller-kirjailija Lucinda Riley (1965– 2021).

Uutisoitiin myös, että tuon romaanin käännösoikeudet myytiin Frankfurtin kirjamessuilla 2019 ”yli miljoonalla dollarilla” useisiin maihin. Suurta kiinnostusta selittää epäilemättä se, että romaani käsittelee ruotsalaista, kuolemansa jälkeen maailmanmaineeseen noussutta taiteilijaa Hilma af Klintiä (1862–1944).

Romaanissa keskeistä osaa näyttelevät myös af Klintin neljä naisystävää. Kymmeniä sivuja omistetaan naisten yhteisten seanssien eli spirituaalisten istuntojen kuvailulle. Suhdekiemuroita setvitään toki myös.

Hilma af Klint (1862–1944) noin vuonna 1895.

Kirja on vastikään ilmestynyt Jänis Louhivuoren suomentamana nimellä Perjantai-illan klubi (Bazar). Millään muulla kielellä sitä ei vielä ole.

Millennium- tai Harry Potter -tyyppisiä odotettuja menestysteoksia julkaistaan yhtäaikaisesti useilla kielillä, mutta kansainvälisen teoksen ensijulkaisu suomeksi on erittäin harvinaista.

Perjantai-illan klubin ovat kirjoittaneet yhdysvaltalaiset Alyson Richman ja M.J. Rose sekä ruotsalainen Sofia Lundberg. Richman ja Rose ovat molemmat yli 30 kielelle käännettyjä bestselleristejä, toimittaja-kirjailija Lundbergilla on taskussaan hyvin vastaanotettu esikoisteos Den röda adressboken (2017, Forum). Se ilmestyi Tuula Kojon suomennoksena nimellä Punainen osoitekirja (2018, Otava).

Naisten yhteishanke sai alkunsa New Yorkissa Solomon R. Guggenheim -museossa pidetystä af Klintin näyttelystä Paintings for the Future (2018– 2019). Siitä tuli vuonna 1959 valmistuneen Guggenheimin museon kaikkien aikojen katsotuin näyttely.

Lue lisää: Ruotsalaisen Hilma af Klintin näyttelystä tuli New Yorkin Guggenheimin historian suosituin

Kirjan nykytason juoni linkittyykin Guggenheimin museoon. Kertojana on kuraattori, fiktiivinen Eben Elliot, joka alkaa järjestellä af Klintin näyttelyä Guggenheimiin, kun Lucian Freudin (1922– 2011) näyttely peruuntuu kalkkiviivoilla.

Hilma af Klintin töiden näyttely Paintings for the Future Guggenheimin taidemuseossa New Yorkissa (2018– 2019) herätti valtavasti positiivista huomiota. Se oli lähtölaukaus myös kolmen kirjoittajan romaanille.

”Alyson [Richman] kävi Guggenheimin näyttelyssä ja kiinnitti huomionsa mustavalkoiseen valokuvaan. Sen alla olleessa lappusessa kerrottiin naisten yhteisistä istunnoista, ja Alyson tuli uteliaaksi”, Sofia Lundberg kertoo puhelimitse Ruotsista.

Hän on juuri palannut kirjallisuustapahtumasta Oslosta. Samassa kaupungissa, kirjallisuustapahtumassa niin ikään, hän tapasi joitakin vuosia sitten Richmanin, ja naiset ystävystyivät. Richman puolestaan tunsi Lucinda Rileyn, joka pyydettiin mukaan.

Tutkijoiden tiedossa on jo jonkin aikaa ollut, että De Fem -ryhmittymään, ”Perjantai-illan klubiin”, kuuluivat Anna Cassel, Mathilda Nilsson, Sigrid Hedman ja Cornelia Cederberg. He ovat omilla nimillään nyt myös romaanihenkilöitä yhdysvaltalais-ruotsalaisessa fiktiossa.

”Romaanimuoto antaa vapaammat kädet”, Sofia Lundberg sanoo.

Sofia Lundberg kertoo, etteivät kirjailijat ole tutustuneet alkuperäismateriaaliin eli De Femin muistikirjoihin seansseista. Sen sijaan he ovat käyttäneet erilaisia ”kirjallisia yhteenvetoja”.

”Myös esimerkiksi Tukholman Millesgårdenissa järjestetty näyttely auttoi seanssien kuvailussa”, Lundberg sanoo.

Millesgårdenin näyttelyllä Lundberg tarkoittaa vuonna 2020 pidettyä näyttelyä Måleri och andlighet.

Lue lisää: Yliluonnolliset kokemukset yhdistivät kolmea taiteilijaa, joiden näyttely Tukholmassa herättää nyt valtavasti kiinnostusta

Mutta miten ihmeessä kirja on nyt suomeksi, kun se on englanniksi olemassa vasta käsikirjoituksena?

”No, suomalainen kustantaja (Bazar) piti aikataulunsa”, Lundberg sanoo. ”Yhdysvaltalainen kustantaja on Berkley, ja kirjamme siirtyi heidän julkaisuohjelmassaan covidin aiheuttamien muiden muutosten takia. Se on tulossa englanniksi maaliskuussa 2023. Suomenkielistä versiota seuraa ruotsinkielinen käännös. Se ilmestyy elokuussa.”

Bazarin kustantaja Markus Lähdesniemi kertoo kuulleensa agenteilta, että englanninkielinen versio julkaistaan myöhemmin, koska kullakin kirjailijalla on muita projekteja eivätkä he halunneet tämän menevän päällekkäin niiden kanssa. ”Saimme poikkeusluvan omalle julkaisullemme”, hän sanoo.

Lähdesniemi kertoo alun perin tehneensä sopimuksen Lucinda Rileyn agentin kanssa, mutta sittemmin mukaan tulivat yhdysvaltalainen ja ruotsalainen agentti. ”Lucinda Riley on Suomen myydyin kirjailijabrändi”, hän sanoo, ”ja kaikki viisi kirjailijaa ovat isoja nimiä. Ajatus oli alun perin, että jokainen kirjoittaa kirjaan yhden henkilön näkökulmasta”, Lähdesniemi kertoo.

Lucinda Rileyn kuoleman myötä suunnitelma muuttui, ja myös walesilaiskirjailija Tracey Rees jättäytyi pois.

”Lucinda Riley oli jo hyvin sairas, eikä hän ehtinyt kirjoittaa kirjaamme mitään”, kertoo Sofia Lundberg.