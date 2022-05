Kaikki päivän tunnit on Marjo Katriina Saarisen kolmas romaani. Hitaalla, huolellisella lukemisella romaanista saa paljon hienoa irti, kirjoittaa HS:n kriitikko Arla Kanerva.

Marjo Katriina Saarinen: Kaikki päivän tunnit. Teos. 470 s.

Yhteen päivään mahtuu satoja sivuja elämästä ja kuolemasta, sen ovat osoittaneet muun muassa James Joyce ja Volter Kilpi. Laji on suosittu tapa pyrkiä uudistamaan romaanikerrontaa, ja Marjo Katriina Saarisen yhdenpäivänromaani Kaikki päivän tunnit tarttuu muotoon kaksin käsin.

Saarinen on toiminut Oriveden opiston kirjoittajaohjelman suunnittelijana ja vastuuopettajana 15 vuoden ajan, hän tuntee aiheensa – ja se näkyy. Kirjailijan kolmas romaani on kertomus kertomisesta, osiin purettu ja läpinäkyväksi asetettu katsaus kielenkäytön mahdollisuuksiin.

Saarisen esikoisromaani Kerrottu huone oli Helsingin Sanomien kirjapalkinnon ehdokkaana 2017. Toinen romaani Jälki! ilmestyi 2019.

Aamulla aakkosten neljä ensimmäistä kirjainta, Anna, Benjamin, Cecilia ja Daniel heräävät kukin tahoillaan ja suorittavat aamurituaalinsa. Kaikki on tavallista, mutta jokaista kalvaa jokin, ja he lähtevät matkaan kohti toista kaupunkia.

Myöhemmin aakkosiin liittyvät myös Eerika, Felix ja Gabriel, mutta he ovat statisteja, sivuosat täyttäviä objekteja. Dialogia ei juuri ole, kohdatessaankin hahmot katsovat ennemmin sisään päin. Kaikki päivän tuntien kaikkia henkilöhahmoja leimaa fiktiivisyys alusta loppuun. Varsinaisen pääosan täyttää lopultakin kertoja itse, kerronnan rooli ja mahdollisuudet, tarinoiden rajat.

Kertoja on kaikkitietävä, ainakin tavallaan: aina hän ei muista tai jaksa tarkkailla, missä kertomuksen henkilöt oikein menevät. Halutessaan hän kyllä tietää näiden ajatukset, tunteet ja menneisyyden, analysoi heidän tarpeitaan ja tulevaisuuttaan. Kertomuksen mittaan kertoja rakentaa hahmojaan, mutta ennen kaikkea itseään: kuka hän on, mikä on hänen identiteettinsä, hänen merkityksensä.

Jokaisen luvun perässä on alaviitteiden armeija, kuin David Foster Wallacella konsanaan. Saarinen purkaa alaviitteiden olemuksen taitavasti osiin tekemällä niiden käytön leikillisen läpinäkyväksi: viitteet ovat Wikipediasta, ja viitteiden perässä kertoja supisee omat, paikoin hyvinkin pitkät alaviitteiden alaviitteensä, joissa assosiaatiot seuraavat toisiaan.

Kertoja on Roomasta, tupsahtanut pohjoiseen kaupunkiin tuntemattomaksi jäävästä syystä, tarkkailemaan ja kirjaamaan keskiaikaisten kirjurien tapaan. Hanakasti kertoja myös tiputtelee sivuille viittauksia kirjallisuuteen ja taiteeseen, Aristoteleesta Nabokoviin.

Monin osin vaikutelma on humoristinen, mutta paikoin kertojan sivistyneisyyden hierominen lukijan naamaan väsyttää, etenkin yhdistettynä esimerkiksi it-nousukkaiden ja irtoripsirahvaan elitistiseltä sointuvaan pilkkaamiseen. Osansa saa myös suomalaisen kirjallisuuden korruptoitunut nykykaanon, jossa ”pienet piirit kohtaavat, kaverit lukevat, suosittelevat ja palkitsevat kavereiden kirjoja lähinnä maan pääkaupungin keskeisillä alueilla”.

Marjo Katriina Saarinen on kertojana taitava, mutta romaanin sanavyöry käy monin paikoin raskaaksi ja hukuttaa merkitykset alleen, samaan tapaan kuin esikoisromaani Kerrotussa huoneessa. Hitaalla, huolellisella lukemisella romaanista saa silti paljon hienoa irti.

Herkullisimpia assosiaatioita syntyy kasvojen käsitteen kautta, joka yhdistää kerronnan eri tasoja. Daniel ja Eerika ovat kirurgeja, jotka suorittavat kasvojenvaihtoleikkauksia: miten täysin toisiksi vaihtuneet kasvot vaikuttavat identiteettiin? Kasvot voi irrottaa, ne voi menettää, niitä voi katsoa; kasvot ovat pintaa, mutta samalla paljon enemmän.

”Ja mitä sitten tapahtuu kun menettämisen sijaan saadaan kasvot, kun asialle tai ihmiselle annetaan kasvot, kun kasvot alkavat muuttua tai rakentua ja käydä yksityiskohtaisemmiksi ja selvemmiksi? Entä kun kasvojen eteen ei rakenneta mitään, entä kun esteet ja barrikaadit estetään ja katsotaan toista kaiken uhallakin suoraan kasvosta kasvoon?”

