Kiistan taustalla on vuonna 2010 tehty sopimus, jonka mukaan myös suoratoistokorvauksia maksettaisiin samalla taksalla kuin fyysisten tallenteiden myynnistä.

Rap-artisti Kanye West sämpläsi vuoden 2010 Power-kappaleella muun muassa King Crimson -yhtyettä. Oikealla In the Court of the Crimson King -levyn kansikuva.

Progressiivisen rockin keskeisiin yhtyeisiin kuuluvan King Crimsonin tekijänoikeuksia hallinnoiva Declan Colgan Music (DCM) haastaa Universal Music Groupin (UMG) oikeuteen Kanye Westin Power-kappaleessa kuultavasta samplesta. West käyttää kappaleessa samplea King Crimsonin 21st Century Schizoid Man -kappaleesta. Asiasta kertoo Variety-uutissivusto.

Kanne on nostettu Britannian High Courtissa eli oikeusasteessa, jossa käsitellään esimerkiksi immateriaalioikeuskiistoja.

King Crimsonin kappale ilmestyi yhtyeen ensimmäisellä levyllä In the Court of the Crimson King vuonna 1969. Kanye West sämpläsi kappaletta vuonna 2010 julkaistun My Beautiful Dark Twisted Fantasy -levyn Power-kappaleella.

West julkaisi kappaleen ensin Youtubessa, kysymättä lupaa samplen käyttöön King Crimsonilta. Yhtyeen edustajan eli DCM:n otettua yhteyttä Westin levy-yhtiöön UMG:iin asianosaiset allekirjoittivat sopimuksen samplen käyttöön ja siitä maksettaviin korvauksiin liittyen.

Sämpläyksen vuoksi King Crimsonin kappaleen säveltäjät on merkitty myös Power-kappaleen säveltäjiksi, samoin muiden kappaleessa käytettyjen samplejen (Continent Number 6:n Afroamerica ja Cold Gritsin It’s Your Thing) säveltäjät. Kaikkiaan Kanye Westin kappaleelle on merkitty 21 kirjoittajaa.

King Crimsonin samplea koskeva oikeusjuttu liittyy samplesta maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin, Variety kertoo. King Crimsonin musiikin mekanisointioikeuksia hallitsevan DCM:n kanteen mukaan UMG olisi maksanut kappaleesta liian vähän korvauksia King Crimsonin jäsenille.

Westin, King Crimsonin ja muiden asianosaisten alkuperäisen sopimuksen mukaan King Crimsonille maksettaisiin 5,33 prosentin tekijänoikeuskorvaus Power-kappaleen tuotoista, joko fyysisestä tai muusta myynnistä – mukaan lukien suoratoisto. Tämä juontuu Westin ja UMG:n vuonna 2010 voimassa olleesta sopimuksesta, jossa suoratoistomäärien tuottama tekijänoikeuskorvaus rinnastettiin fyysisten levyjen eli käytännössä lähinnä cd-levyjen myynnistä maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin.

Nykyisin suoratoistoyritykset kuitenkin maksavat artisteille ja oikeudenhaltijoille pienempiä rojalteja kuin nämä saavat fyysisten äänitteiden myynnistä.

DCM:n kanteen mukaan UMG on maksanut King Crimsonille prosenttiosuutta siitä rahamäärästä, jota suoratoistoyritykset maksavat levy-yhtiöille, kun taas sopimuksen mukaan osuus olisi pitänyt maksaa sellaisesta summasta, jonka levy-yhtiö olisi saanut fyysisen äänitteen myynnistä.

Kanteen mukaan UMG ”ei noudata tekijänoikeusmaksuvelvoitettaan yhden jakelumuodon kohdalla, nimittäin siinä, että se pitää Power-kappaletta saatavilla suoratoistopalveluissa”, Variety kertoo.

King Crimsonia edustava DMG vaatii UMG:ltä tähän asti maksamatta jääneitä tekijänoikeusmaksuja korkoineen. DMG pyytää myös oikeusistuinta määrittelemään ne perusteet, joiden mukaan suoratoistopalvelujen rojalteja tulisi maksaa.