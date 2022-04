Alkuvuoden tuottoisin elokuva on saamassa jatko-osan.

Robert Pattinson on näytellyt The Batmanin lisäksi muun muassa Twilight-elokuvasarjassa ja kauhua ja draamaa yhdistävässä The Lighthousessa.

Ohjaaja Matt Reeves ohjaa ja käsikirjoittaa Batman-supersankarielokuvalle jatko-osan. Supersankarin roolissa jatkaa näyttelijä Robert Pattinson.

Warner-studio julkisti asian tiistaina elokuva-alan tapahtumassa Yhdysvalloissa. Asiasta uutisoi usea viihdemedia, muiden muassa Variety-lehti.

Reevesin ohjaama ja käsikirjoittama The Batman on ollut yleisömenestys, joka on tuottanut kansainvälisessä elokuvateatterilevityksessä jo lähes 760 miljoonaa dollaria eli yli 715 miljoonaa euroa. Maaliskuussa ensi-iltansa saanut The Batman on tähän mennessä vuoden 2022 eniten lipputuloja tuottanut elokuva.

Suomessa uusimman Batmanin on nähnyt noin 170 000 katsojaa.

Bob Kanen ja Bill Fingerin 1930-luvun lopussa luomasta sarjakuvahahmosta on tehty lukemattomia elokuvasovituksia ja televisiosarjoja eri vuosikymmenillä. Oman Batman-tulkintansa ovat ohjanneet muun muassa Christopher Nolan ja Tim Burton.

Helsingin Sanomien Tero Kartastenpää antoi Reevesin ohjaamalle The Batmanille arviossaan neljä tähteä viidestä.