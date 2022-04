Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Musiikki

Oramo, Stasevska, Storgårds, Ollikainen, Mäkelä – BBC:n Proms-festivaalilla nähdään kesällä lukuisia suomalais­taiteilijoita

Dalia Stasevska johtaa festivaalin päättävän Last Night of the Proms -konsertin.

Kapellimestarit Sakari Oramo (vas.), Dalia Stasevska, John Storgårds ja Eva Ollikainen.