Haluilla on seurauksensa, opettaa italialaiselokuva The Place mutta jumiutuu perusasetelmansa vangiksi

Yhden näyttämön draama peilaa ihmisten lyhytnäköistä itsekkyyttä.

Draama

The Place – jokainen haluaa jotakin ★★★

The Place, Italia 2017

Kuppilan nurkkapöydässä päivystävän miehen (Valerio Mastandrea) puheilla käy asiakkaita. Heillä on toiveita, joiden he tietävät toteutuvan, kunhan he vain suorittavat miehen antaman usein julman tehtävän. Ne katsotaan mustakantisesta kirjasta.

Sokea mies saa näkönsä takaisin, jos raiskaa naisen. Puoliso paranee Alzheimerista, jos mummeli räjäyttää pommin. Toisistaan tietämättömien henkilöiden toiveet ja toimet lomittuvat johtaen ristiriitaisiin tilanteisiin.

Kuka on salaperäinen mies, millä voimin hän liikuttelee ihmisten kohtaloita?

Sanotaan, että ruokin hirviöitä, hän vastaa itse. Ja muistuttaa, kuinka kyse on asiakkaiden omista haluista ja valinnoista.

Lyhytnäköistä itsekkyyttä ruotivan moraliteetin ohjasi Paolo Genovese, joka myös laati käsikirjoituksen Isabella Aguilarin kanssa.

Ratkaisuja paljastamatta: tokihan tarinalta osaa odottaa yllätyskäänteitä, mutta käsikirjoituksensa myötä työ jumittuu perusasetelmansa vangiksi. The Place jää lähemmäksi fantasia-antologian kevyttä mysteeriä kuin dramaturgisesti syvempiä kerrostumia paljastavaa ja asetelmia ympäri kääntävää televisionäytelmää.