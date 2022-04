Hollywood-studioiden lähdettyä Venäjän elokuvateattereissa katsotaan sikäläisiä sotaelokuvia sekä piraattikopioita läntisistä hiteistä.

VenäjäN hyökättyä Ukrainaan moni yhteiskunnan ala Venäjällä on joutunut murrokseen. Yksi täyteen kaaokseen ajautuneista on maan elokuva: lipunmyynti on romahtanut ja piratismi on nostanut päätään. Hollywood-hittien sijasta suosittuja ovat sotaisat venäläiselokuvat, joissa voitetaan natsit.

Kaaoksen alkusyy on tietenkin sodassa, ja pakotteissa.

Vielä alkuvuodesta Venäjän katsotuimpiin elokuviin kuuluivat Spider-Manin, Kings Menin ja Sing 2:n kaltaiset Hollywood-tuotteet kuten monissa muissakin maissa. Hollywoodin ulkomaisista lipputuloista Venäjän osuus on ollut viitisen prosenttia.

Isot amerikkalaiset Paramountin, Sonyn ja Warnerin kaltaiset elokuvayhtiöt vetivät elokuvansa pois Venäjältä sodan alkaessa. Näin venäläiseltä elokuvayleisöltä jäi väliin muun muassa The Batman. Myös Netflix ilmoitti sulkeneensa suoratoistonpalvelunsa Venäjällä.

Tuoreimman tilaston mukaan maan katsotuimmat elokuvat ovat nyt venäläisvalmisteisia. Katsotuin on sotaelokuva Pervyi Oscar, jossa puna-armeija puolustaa Moskovaa natseilta, dokumentaristit tallentavat kameroineen voitokasta taistelua ja myös Hitlerin kuvia poltetaan.

Lopulta natsit voitetaan – ja voitosta kertovalla dokumenttielokuvalla voitetaan Oscar.

Pysäytyskuva venäläisen Pervyi Oskar (First Oscar) -elokuvan trailerista.

Suosiota selittänee osin se, että Venäjä on valmistautumassa niin sanottuun Voiton päivään, jota vietetään 9. päivä toukokuuta toisen maailmansodan päättymisen muistoksi. Sotaisan juhlan kunniaksi teattereihin on tällä viikolla tulossa toinenkin sotakertomus, Krylja nad Berlinom, jossa neuvostokoneet lentävät vuonna 1941 pommittamaan Berliiniä.

Pommittajaelokuvan voi myös odottaa nousevan top-tilaston kärkipaikalle. Nyt katsojatilaston kakkosena keikkuu venäläinen lastenelokuva Finnik. Venäjällä on vuosien ajan panostettu voimakkaasti patrioottisiin elokuviin, joiden valmistamiseen käytetään suuria summia.

Lue lisää: ”Elokuvasta on tullut Venäjällä mielen muokkauksen väline”, sanoo Ville Haapasalo – Tällaista on Putinin ajan elokuva, johon kuuluvat Steven Seagal ja sota­kultti

Kaikki amerikkalaiset tuotannot eivät ole Venäjän kinoista kadonneet. Kolmantena lipunmyyntitilastossa on esimerkiksi amerikkalainen pelielokuva Uncharted ja neljäntenä supersankarisekoilu Everything Everywhere All at Once.

Isojen Hollywood-hittien puuttuessa katsojaluvut ovat kuitenkin todella kaukana tavanomaisesta. Lipunmyynti on romahtanut puoleen maaliskuun aikana. Syöksyn odotetaan jatkuvan rajuna.

Venäjän elokuvateatteriomistajien liitto julkaisi keskiviikkona synkän lausunnon, jonka mukaan lipputulot tulisivat putoamaan lähikuukausina jopa 80 prosenttia vuoden takaisesta. Ja vuonna 2021 jylläsi vielä koronapandemia, mikä jo pudotti elokuvissa käynnin suosiota kaikkialla.

Venäjän elokuvateatteriomistajien liitto arvioikin kriisilausumassaan, että ilman valtion pelastustoimia vähintään joka toinen Venäjän yli 2 000 elokuvateattereista joutuisi lopettamaan kesällä, koska kiinnostavaa ohjelmistoa ei vain ole.

Liitto muistuttaa, että nykyolosuhteissa venäläisillä elokuvantekijöillä olisi edessään poikkeuksellinen mahdollisuus pärjätä, sillä nyt kaikenlainen kilpailu puuttuu. Äkillisesti syntynyttä aukkoa ei voi nopeasti täyttää, liitto muistuttaa.

Liitto on jo kehottanut jäseniään haalimaan korvaavia ensi-iltoja muualta, esimerkiksi Koreasta ja Intiasta, sekä esittämään vanhoja neuvostoaikaisia elokuvia.

Samaan aikaan venäläinen elokuva on joutunut kansainvälisesti paitsioon, sillä valtiovetoisia tuotantoja ei haluta läntisillä festivaaleilla esittää. Torstaina venäläissivusto Vedomosti kertoi ehdotuksesta, jonka mukaan ulkomaiset levittäjät voisivat maksaa venäläisistä elokuvista ruplilla.

Kurimuksessa Venäjällä on otettu käyttöön epäortodoksisia toimintamalleja. The Batman on ollut alkuvuoden elokuvahitti maailmalla, mutta Venäjällä supersankaritarinan näkeminen on ollut vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Tuoreimmista amerikkalaishiteistä on ryhdytty organisoimaan näytöksiä ilman lupia.

Piraattinäytöksiä on ollut useissa kaupungeissa, muun muassa Moskovassa ja Jekaterinburgissa. Moskovasta koilliseen sijaitsevassa Ivanovossa liput The Batmaniin maksavat 250 ruplaa eli muutaman euron, ja Siperiassa sijaitsevassa Tšitan kaupungissa teattereissa pääsi katsomaan myös Disney-animaatio Punaista. Mahatškalassa Dagestanissa esitetään teatterissa luvatta Netflix-elokuvaa Don’t Look Up.

On epäselvää, järjestävätkö teatterit itse näytöksiä vai vuokraavatko he saleja ulkopuolisille tahoille. Ainakin yksi The Batmanin näytös oli ulkopuolisen järjestäjän mukaan poliittinen kommentti Hollywood-studioiden ulosmarssille Venäjältä.

The Batman -elokuva leviää Venäjällä piraattinäytöksinä.

Piraattinäytösten yleisömääristä ja niiden laajuudesta ei ole kattavaa tietoa, mutta jekaterinburgilaisen E1-median mukaan ainakin yksi The Batmanin piraattinäytös oli puolillaan väkeä vaikka elokuvan epävirallisen dubbauksen tasokkuutta moitittiin.

Saman sivuston keskustelupalstalla anonyymit keskustelijat hämmästelevät piratismin paluuta Venäjälle. Piraattinäytökset eivät ole Venäjällä täysin uusi asia, sillä 1990-luvulla niin sanotuissa videosalongeissa ulkomaisia elokuvia esitettiin luvatta vhs-nauhoilta.

Samaan aikaan kun elokuvateatterit ovat kaaoksessa, ovat elokuvat löytäneet tiensä rintaman etulinjaan, sekä Venäjän ja Ukrainan puolelle. Elokuvissa ei pelkästään kuvata sotaa, vaan elokuvat myös vaikuttavat sotaan.

Venäjän joukot sotivat Vladimir Putinin johtamina, mutta sotaretoriikassa on mukana myös venäläiselokuvien maailmaa ja henkeä. Erityisesti esiin on nostettu Brat- eli Veli-elokuvien sarja. Ne ohjasi Aleksei Balabanov, joka kuvasi elokuvissaan venäläisyyttä.

Populaarikulttuurin ja gangsterifilmien kuvastosta ammentavissa suosituissa Veli-elokuvissa, joista ensimmäinen valmistui vuonna 1997 ja toinen vuonna 2000, seurataan Tšetšenian sodan veteraania Danila Bagrovia. Brat 2:ssa matkataan Amerikkaan opettamaan lännelle, ja myös ukrainalaisille, miten venäläiset ovat maailmassa todellisia koviksia. Olemme venäläisiä ja totuus on puolellamme, kuuluu Brat-elokuvien ajatus.

On väitetty, että Brat 2 kuuluisi Vladimir Putinin lempielokuviin, sillä hän on siteerannut elokuvan repliikkejä.

Sergei Bodrov ja Konstantin Murzenko elokuvassa Brat 2.

Myös Ukrainan-joukkojen puolella on viime viikkoina nähty elokuvallisia propagandaviestejä, eikä nyt puhuta pelkästään presidentti Volodymyr Zelenskyin taitavista videoesiintymistä.

Ukrainan propagandaan on viime päivien aikana liitetty 38 vuotta sitten valmistunut Hollywood-elokuva Red Dawn eli Punainen vaara. John Miliuksen ohjaama elokuva kiellettiin Suomessa ulkopoliittisista syistä eli neuvostovastaisena vuonna 1984.

Elokuvan tarinassa Neuvostoliitto on hyökännyt Yhdysvaltoihin, ja joukko amerikkalaisia käy vastarintaan. Vastarintajoukko käyttää itsestään nimeä wolverines eli ahmat.

Ukrainan-sodassa wolverines-tekstiä on nyt ryhdytty spreijaamaan voitonmerkkinä tuhoutuneisiin panssariajoneuvoihin.