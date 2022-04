35 miljardin kuuntelun Ed Sheeran teetti kappaleestaan muutaman erikoisversion, jossa jokaisessa vierailee ulkomainen tähti.

Ed Sheeran julkaisee ensi viikolla singlen, jossa toisena solistina on suomalaistähti Ellinoora. Brittiläinen Sheeran on ollut viime vuosien ajan maailman menestynein artisti, ja yhteistyö on ainutlaatuinen suomalaisen popmusiikin historiassa.

Duettokappale 2Step julkaistiin alkuperäisversiona Sheeranin viimevuotisella albumilla. Nyt Sheeran on halunnut julkaista kappaleesta myös muutaman lokalisoidun version, jossa vieraileva ulkomainen artisti laulaa yhden säkeistön äidinkielellään.

Ellinoora laulaa kappaleessa yksin yhden itse kirjoittamansa säkeistön suomeksi, adlib-osuudet sekä stemmaäänen Sheeranin laulamissa englanninkielisissä kertosäkeissä. Kappale tulee suoratoistopalveluihin 4. toukokuuta kello 00.01.

Ellinooran kanssa tehdyn version lisäksi 2Step julkaistaan ainakin ukrainalaisen ja ruotsalaisen laulajan kanssa tehtynä versiona. Näiden artistien nimiä ei ole julkistettu etukäteen.

Ellinoora on ollut viime vuodet Suomen suosituimpia artisteja, ja hänen kappaleitaan on kuunneltu Spotifyssä yhteensä 155 miljoonaa kertaa. Hän on myös yksi ensi syksyn Mestarit-konserttien solisteista Kaija Koon, Vesalan ja Jenni Vartiaisen rinnalla.

Ed Sheeranin lukemat ovat omalla tasollaan. Hänen suurinta hittiään, Shape of Youta on kuunneltu yli 3,1 miljardia kertaa, ja hänen koko tuotantonsa on saanut yhteensä yli 35 miljardia kuuntelua. Edellisen maailmankiertueen konserteissa Sheeranin näki lähes yhdeksän miljoonaa ihmistä.

Ellinoora eli Ellinoora Leikas kertoo, että idea yhteistyöstä juontaa juurensa kesään 2019, jolloin Ed Sheeran oli esiintymässä Malmin lehtokentällä kahtena iltana. Sekä Ellinoora että Sheeran ovat monikansallisen Warner-yhtiön artisteja.

”Tapasin hänet ennen keikkaa, ja hän kysyi, että ’what kind of music do you make’ ja en ollut ihan varma oliko se vaan small talkia. Sanoin, että ’organic pop music in Finnish’, ja hän kysyi, että onko teillä huomenna jotain.”

Sheeranin konsertin lämmittelijänä Helsingissä esiintynyt ruotsalainen Zara Larsson oli sairastunut eikä pystynyt esiintymään ensimmäisessä konsertissa. Sheeran kysyi Ellinooralta, voisiko tämä tulla tuuraajaksi, jos Larsson ei ole esiintymiskunnossa seuraavanakaan iltana.

”Olin vähän aikaa, että mitähän tämä nyt oikein oli, mutta ei mennyt kuin vartti, niin hänen managementinsä oli lähestynyt mun tiimiä.”

Larsson kuitenkin tervehtyi, ja Ellinoora jäi tällä kertaa yleisön puolelle. Viime syksynä Ellinoora pääsi kuulemaan etukäteen Sheeranin uutta albumia, ja levyltä mieleen jäi juuri 2Step-kappale. Tuolloin ei ollut vielä mitään tietoa siitä, että Ellinooraa pyydettäisiin vielä levyttämään sama kappale Sheeranille.

Ellinoora eli Ellinoora Leikas

Konkreettisesti yhteistyö käynnistyi joulukuussa. Sheeran oli saanut kuunneltavaksi Ellinooran musiikkia ja mieltynyt erityisesti vuonna 2019 ilmestyneen Vaaleanpunainen vallankumous -albumin energiseen ja särmikkääseen kappaleeseen Nartut, joka poikkeaa Ellinooran tunnetuimpien kappaleiden sielukkaasta ja tunteellisesta tyylistä.

Nartut-kappaleessa on hiphopista lainattua rytmiikkaa, kuten on myös Sheeranin 2Stepissä.

”Artistina helposti joutuu laitetuksi sellaiseen boksiin, että on se herkkä, emotionaalinen ja täysin palkein tulkitseva artisti. Totta kai mun isoimmat laulut on sellaisia, mutta on kiva, että se monipuolisuus tulee huomatuksi.”

Vaaleanpunaista hiuksissaan ja vaatteissaan suosivan Ellinooran mukaan Sheeran oli ollut sitä mieltä, että ”sillä pinkillä tytöllä oli hyvä vibe”.

Sheeranin työryhmästä annettiin Ellinooralle ja tuottajalleen ja lauluntekijäkumppanilleen Samuli Sirviölle vapaat kädet. Ellinoora ja Sirviö päättivät tehdä lauluosuudet suomenkielisen säkeistön lisäksi myös kertosäkeisiin.

Valmis kappale kuulostaa siksi enemmän oikealta duetolta kuin vain yhden säkeistön feat-vierailulta, ja ratkaisusta pidettiin myös Britannian päässä.

Ellinooran kirjoittama säkeistön teksti käännettiin englanniksi ja lähetettiin Sheeranin ryhmälle. Lauluosuudet Ellinoora ja Sirviö taltioivat omassa studiossaan.

”Vähän aikaa siinä pelattiin pingistä brittien kanssa ja lopulta lähetettiin heille mun lauluraidat valmiiksi miksattuna.”

Ed Sheeran esiintyi lavalla Taylor Swiftin kanssa San Josessa joulukuussa 2017.

Lokalisoituja, eri kielillä laulettuja versioita on tehty popmusiikissa silloin tällöin ennenkin, mutta Sheeranin nyt käyttämä metodi, jossa vieraileva tähti laulaa osan kappaleesta omalla kielellään, on melko uusi. Ellinoora näkee sen osana musiikkiteollisuuden muutosta.

”Näihin on kaksi tapaa suhtautua. Voi joko mennä nurkkaan mököttämään ja sanoa, että ’haluan vanhan ajan takaisin’ tai sitten voi ajatella, että ok, ihmiset on siirtyneet kuluttamaan musaa Tiktokissa ja ne rakastuu johonkin 15 sekunnin pätkään. Silti pitää tehdä omaa juttua ilman että miettii mitä tapahtuu.”

Vaikka yhteisversion tarkoituksena on pitää Sheeran suomalaisen yleisön mielessä, niin maailman suosituimman artistin vetovoima tuonee ulkomaisia kuulijoita myös Ellinooran omalle tuotannolle.

Ellinoora ei sulje kokonaan pois mahdollisuutta, että hän voisi kokeilla mahdollisuuksiaan omalla musiikillaan kansainvälisillä markkinoilla.

”Se on sellainen tie, jossa täytyy olla kokonaan mukana, ja Suomi-portti täytyy laittaa kokonaan kiinni. Mä olen nyt 28-vuotias ja uskon, että kaikki on mahdollista. Olen myös sellainen tyyppi, että jos päätän tehdä jotain, niin mä myös teen sen. Siinä pitää vain olla oikeat ihmiset ympärillä.”

Sitä ennen kiinnostaa toki, nähdäänkö Ellinoora elokuussa Olympiastadionilla Ed Sheeranin keikalla, tällä kertaa lavalla ja vieläpä samaan aikaan pääesiintyjän kanssa.

”Jännä nähdä”, Ellinoora sanoo ja hymyilee. ”Kyllähän se mahdollisuus on.”