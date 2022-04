Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Teatteri

Trans- ja queer­taiteilijoiden varietee sai vuoden 2022 Thalia-palkinnon

Punch up! Resistance and Glitter -varietee yhdistää burleskia, dragia, stand up -komiikkaa lukuisiin muihin esitystaiteen genreihin.

Punch Up! Resistance Glitter -esityksen tekijöistä kuvassa Jamie Mcdonald (vas.) Mira Eskelinen ja Juuso Kekkonen.