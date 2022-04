The Man Who Fell to Earth -klassikkoromaani sovitettiin tv-sarjaksi – Maahan saapuvasta muukalaisesta kertovaa tarinaa on modernisoitu, se vain ei tunnu etenevän

Muukalainen haluaa pelastaa oman kaukaisen planeettansa.

Uusimman The Man Who Fell to Earth -sovituksen pääosissa ovat Chiwetel Ejiofor ja Naomie Harris.

Kaukainen planeetta tekee kuolemaa. Joitakuita sen asukkaista saapuu eri aikoina Maahan toteuttamaan monivaiheista pelastussuunnitelmaa.

Walter Tevisin tieteisromaani The Man Who Fell to Earth ilmestyi vuonna 1963, ja Nicolas Roegin kulttipalvottu elokuvasovitus Mies toisesta maailmasta vuonna 1976. Tarinasta suunniteltiin myös sarjaa, mutta tv-elokuvana julkaistu pilotti Muukalainen (1987) ei saanutkaan jatkoa.

Tänä keväänä valmistui uuden sukupolven sarjasovitus. The Man Who Fell to Earthia esitetään Suomessa Paramount+-suoratoistopalvelussa samaan tahtiin kuin Yhdysvalloissa.

Amerikkalaistuotanto edustaa tunteikasta viihdedraamaa komediallisin pyrskähdyksin. Modernisoidun tarinan pääosissa ovat mustat brittinäyttelijät, ja naisilla on lähes yhtä suuri rooli kuin miehillä.

Maahanmuuttajaa toiselta planeetalta esittävä Chiwetel Ejiofor saa urakalla verrytellä ääntään ja kasvolihaksiaan muukalaisen totutellessa ihmishahmoonsa ja Maan tapoihin. Hän kärsii ja itkee mutta ei anna periksi.

Naomie Harris näyttelee hämmentynyttä tiedenaista, jota tulokas kuljettaa mukanaan ulkomaita myöten operaation edetessä. Naisella on vastuullaan sekä lapsi että katkaisuhoidosta haettava isä, jonka lääkkeitä joudutaan ostamaan pimeiltä markkinoilta: suora viite karuun yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

Sarjan perusteemana korostuukin huolen pitäminen, sekä läheisistä että planeetoista. Väkivalta jää vähäiseksi heti avausjakson jälkeen, ja erikoistehosteita käytetään pidättyväisesti.

Bill Nighy näyttäytyy kuolemaa tekevältä planeetalta aiemmin saapuneena, Maassa alkoholisoituneena Thomas Newtonina. Hahmo on sama, jota Roegin version pääosassa näytteli David Bowie. Sarja kunnioittaa muusikon muistoa, kaikki episoditkin on nimetty hänen laulujensa mukaan.

Walter Tevisiltä (1928–1984) on julkaistu lukuisia novelleja sekä kuusi romaania. Tuoreen tiedon mukaan hänen toisesta tieteisromaanistaan, tyhmistävää teknologiaa ruotivasta dystopiasta Yhdeksäs aste, valmistellaan paraikaa elokuvasovitusta. Kirja on ainoa tekijältä suomennettu.

Pelisaleihin sijoittuvat menestyselokuvat Suurkaupungin hait ja Suuret setelit sekä Netflixin parin vuoden takainen minisarja Musta kuningatar pohjautuvat nekin Walter Tevisin romaaneihin.

The Man Who Fell to Earth, Paramount+