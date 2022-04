Pukudraamana Sally Wainwrightin sarja on kyllä edelleen vertaansa vailla.

Gentleman Jack -sarjan sielu on näyttelijä Suranne Jones, joka on onnistunut tuomaan esiin Anne Listerin suuren karisman.

Anne Lister eli 1800-luvun alkupuoliskolla Pohjois-Englannin Halifaxissa ja melkoisen elämän elikin. Hän oli taitava liikenainen ja tärkeä maanomistaja, minkä lisäksi hän oli suhteellisen avoimesti lesbo, ottaen siis aikakauden huomioon.

Listerin elämästä tiedetään hämmentävänkin tarkkaan, koska hän kirjoitti tunnollisesti päiväkirjaa – salakielellä. Brittiläinen sarjaguru Sally Wainwright keksi toteuttaa päiväkirjojen pohjalta historiallisen draamasarjan, joka on nyt edennyt toiselle kaudelle.

Sarjan sielu on näyttelijä Suranne Jones, jonka tehtävänä on luoda Listerin persoona kaikessa karismaattisuudessaan. Kakkoskauden alkaessa Lister on sitoutunut kumppaniinsa Ann Walkeriin (Sophie Rundle), ja nyt tavoitteena on järjestää arki niin, että he voisivat myös vapaasti asua yhdessä. Mikä ei tietenkään ole yksinkertaista.

Kakkoskauden alussa Anne Listerin ja Ann Walkerin (Sophie Rundle) romanssi kukoistaa, ja naisten tavoitteena on järjestää arki niin, että he voisivat myös vapaasti asua yhdessä.

Uusi kausi alkaa yskien varsinkin verrattuna ykköskauden vastustamattomaan draiviin, ikään kuin Wainwrightilla olisi hukassa ajatus, miksi Listeristä pitää kertoa vielä lisää. Henkilöitä pyörii mukana aivan liikaa, kun kiinnostavin hahmo on kuitenkin koko ajan Lister itse.

Pukudraamana sarja on kyllä edelleen vertaansa vailla.

Vähitellen ydin alkaa hahmottua. Keski-ikään ehtinyt Lister potee vakiintumisen kriisiä, ja nuoruusvuosien exä Marian Lawton (Lydia Leonard) houkuttelee häntä uskottomuuteen. Millaisia sääntöjä ylipäätään voi olla suhteessa, jolle ei oikein ole edes nimitystä?

Poikkeuksellisen älykkään Listerin on lopulta mahdoton löytää veroistaan puolisoa, kun muut naiset ovat ansassa joko avioliitoissaan tai Walkerin tapaan sukunsa jatkuvassa kontrollissa.

Gentleman Jack, uudet jaksot, HBO Max.