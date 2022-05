Rasmus Soini oli nuorena ujo soittaja, joka valitsi mieluummin takarivin: Nyt hänen soittimensa on kokonainen orkesteri, ja se on parhaillaan Teosto-ehdokkaana

Sointi Jazz Orchestra esittää pääasiassa vain orkesterille sävellettyjä ja sovitettuja teoksia.

Säveltäjä ja sovittaja, kapellimestari Rasmus Soini keittää kotonaan Herttoniemessä aamukahvit ja ottaa uunista juuri paistuneen pataleivän. ”Haluaisitko palan”, hän huikkaa keittiöstään ja myöntää kiertelemättä, että pitää paljon leipomisesta, sekä leivän että leivonnaisten.

”Leipominen on myös mukavaa vastapainoa hitaalle säveltämiselle ja sovittamiselle. Saan jotain konkreettista aikaan nopeasti.”

Samalla paljastuu, että Soinin suolaisia ja makeita kätten töitä ovat päässeet aina välillä maistelemaan myös hänen perustamansa ja johtamansa Sointi Jazz Orchestran muusikot.

”Korvapuustit ovat harjoituksissa hauska juttu, luovat hyvää henkeä”, hän sanoo hymyillen ja tajuaa samaan hengenvetoon virheensä. Tämän haastattelun jälkeen muusikot saattavat kärttää jauhopeukaloiselta kapellimestariltaan leivonnaisia joka treenin ja keikan jälkeen.

Mutta vakavasti: muusikkojen sitoutumiseen on riittänyt ilmeisen hyvin jo Sointi Jazz Orchestran perusajatus. Se esittää pääasiassa vain orkesterille sävellettyjä ja sovitettuja teoksia, on kirjaimellisesti uuden musiikin orkesteri.

Soinin vuonna 2013 perustaman orkesterin projektit ja produktiot ovat usein temaattisia, kuten Soinin säveltämä ja sovittama Kolibri (2020). Se nostettiin kuukausi sitten Teosto-palkinnon ehdokkaaksi, yhdeksi kahdestatoista kotimaisesta teoksesta. Voittajien kesken jaetaan kahden viikon kuluttua 60 000 euroa.

Soini, 32, ei soita Kolibrilla, kuten ei muillakaan Sointi Jazz Orchestran levyillä – konserteista puhumattakaan. Hän onkin ikäpolvensa suomalaisista jazzmuusikoista poikkeus, sillä on keskittynyt kokonaan säveltämiseen ja sovittamiseen sekä johtamiseen.

”Minusta on tuntunut jo pitkään, että pystyn toteuttamaan muusikkouttani parhaiten näin”, sanoo Helsingin Metropoliasta musiikkipedagogiksi vuonna 2014 valmistunut Soini.

Savonlinnassa varttuneella Soinilla on toki tuntumaa myös soittamiseen, paljonkin. Hän innostui ala-asteelle poikenneen puhallinorkesterin esiintymisestä niin, että ryhtyi opiskelemaan yksitoistavuotiaana musiikkiopistossa trumpettia.

”Ensimmäinen toiveeni oli saksofoni, mutta enää ei ollut paikkaa fonioppilaalle. Muusikon uraa ohjaavat aika usein sattumat, ovat ohjanneet minunkin.”

Oli aika luonnollista, että Soini innostui aloittelijana jazzista, vaikka opinnot painottuivat klassiseen musiikkiin. Vaikuttajaksi kohonneet trumpetistit ovat olleet lähes poikkeuksetta jazzmuusikkoja.

Soinin ensimmäisiä esikuvia oli Verneri Pohjola. Hän kuuli kymmenisen vuotta vanhempaa Pohjolaa ensi kerran maaliskuussa 2005 Savonlinnassa, Warp!-kvartetin kiertueella.

”Hänen tyylinsä poikkesi kaikesta kuulemastani, kuten yhtyeen eläytyvä ja heittäytyvä esiintyminen. En voi sanoa, että ymmärsin 14-vuotiaana vielä paljoa, mutta siemenen Warp! kylvi.”

”Meillä on yhä kova halu tehdä jotain, mitä muut eivät”, sanoo Sointi Jazz Orchestran johtaja Rasmus Soini.

Soinista ei kehkeytynyt silti solistista eturivin trumpetistia. Ainakin osittain siksi, että hän innostui enemmän muhkeammin soivasta orkestraalisesta jazzista – aluksi Savonlinnan taidelukiossa ja Imatran Big Band Festivalilla. Ja lopullisesti Lahden Hennalan varusmiessoittokunnassa, jossa harjoitutti ja johti ensi kertaa big bandia.

”Ymmärrän nyt, että kiinnostukseeni saattoi vaikuttaa ujouteni. Isossa orkesterissa en joutuisi eturiviin: olisin aina turvallisella takarivin tarkkailijapaikalla, silti osa yhteisöä.”

Soini epäilee, että eturivin vierastaminen vaikutti myös opiskelupaikan valintaan. Sibelius-Akatemian tai Pop & Jazz Konservatorion sijasta hän päätyi opiskelemaan musiikinteoriaa Metropoliaan, jossa luvattiin opintokokonaisuuksia myös säveltämisestä, sovittamisesta ja johtamisesta.

Seitsemäntoista muusikon ja kapellimestarin Sointi Jazz Orchestra oli näiden opintojen huipentuma, sillä Soini kokosi sen syksyllä 2013 kolmanteen omaan sävellyskonserttiin – lähinnä opiskelukavereista, lähinnä pullapalkalla.

”Sen verran näimme vaivaa, että virisi ajatus jatkamisesta samalta pohjalta: uutta ja omaa musiikkia, big bandia uudistaen”, kertoo Soini ja muistaa ensivuodet, jolloin vältteli leimalliseksi kokemansa käsitteen käyttöä. Ei big band, vaan jazz orchestra.

Enää se ei haittaa, sillä viisi levyä tehneen orkesteri tiedetään jo soivan toisin, olevan omanlaisensa big band. Ennen Kolibria ovat sen produktioista huomiota herättäneet ainakin Tiernapojat, Jörö-Jukka ja Saarnaaja, jonka Soini sävelsi saksofonisti-huilisti Juhani Aaltoselle.

”Meillä on yhä kova halu tehdä jotain, mitä muut eivät”, sanoo Soini, mutta myöntää, että ison orkesterin työllistäminen ei ole ihan helppoa. Kahtena viime vuonna, korona-aikana, esiintymisiä on ollut kaikkiaan kaksikymmentä. Tämän vuoden toinen keikka on tiistaina Musiikkiteatteri Kapsäkissä, jossa orkesteri aloitti oman Sointi-klubin maaliskuussa 2020.

Konsertin vieras on nyt laulaja, kitaristi ja lauluntekijä Matti Johannes Koivu, jonka kappaleista kymmenen on sovitettu varta vasten tähän konserttiin.

”Matti on kiinnostava tarinankertoja, jolla on omanlaisensa tapa laulaa ja esiintyä”, sanoo Soini, joka pitäytyy myös Kapsäkissä tutussa roolissa: hän johtaa ja pääosin selin yleisöön.

”Kaipaan välillä trumpetin soittamiseen kuuluvaa käsityöläisyyttä, mutta en voi alkaa yhtäkkiä uudelleen, en ainakaan julkisesti. Trumpetti on tässä suhteessa aika armoton.”

Sointi Jazz Orchestra ja Matti Johannes Koivu Musiikkiteatteri Kapsäkissä (Hämeentie 68) tiistaina 3. toukokuuta klo 19.