Koomikko James Corden lopettaa The Late Late Show -ohjelmassa kevään 2023 jälkeen. Lopettamisuutinen on herättänyt kysymyksiä talk show -ohjelmien tulevaisuudesta.

Brittiläinen talk show -juontaja ja koomikko James Corden lopettaa yhdysvaltalaisen The Late Late Show -televisio-ohjelman juontamisen ensi vuonna, kertovat useat ulkomaiset mediat, kuten The New York Times. Juontaja ilmoitti asiasta torstaina.

Corden on juontanut yhdysvaltalaisen CBS-televisiokanavan iltaohjelmaa vuodesta 2015. Suomessa The Late Late Show’ta on näyttänyt Yle.

Alun perin Cordenin sopimuksen oli tarkoitus päättyä jo ensi syksynä, mutta hän juontaa vielä ensi keväänä nähtävän tuotantokauden. Lopettamisuutinen ei ole täysi yllätys, sillä koomikko on aikaisemmissa haastattelussa vihjannut, ettei välttämättä uusisi juontajasopimustaan.

Cordenin juontama talk show on erityisen tunnettu ohjelmaosuudestaan, jossa koomikko jutustelee ja laulaa autossa pop-maailman kuuluisuuksien kanssa. Carpool Karaoke -osioon on osallistunut muun muassa laulajat Justin Bieber, Céline Dion, Paul McCartney ja Camila Cabello. Autokaraokesta on tehty myös oma spin off -sarjansa.

Kesäkuussa 2017 James Cordenin vieraana Carpool Karaokessa oli Ed Sheeran.

Vakio-osuuksien lisäksi ohjelma koostuu julkisuuden henkilöiden haastatteluista, musiikkiesityksistä ja sketseistä.

Talk show -töiden lisäksi Corden on juontanut musiikkialan Grammy- ja Broadway-musikaaleja palkitsevia Tony-gaaloja ja näytellyt elokuvissa.

Cordenin lopettamispäätös on käynnistänyt spekulaatiot seuraajasta ja yleisemmin talk show -ohjelmien tulevaisuudesta.

Viime vuosina Yhdysvalloissa television myöhäisillan keskusteluohjelmien katsojaluvut ovat tippuneet, eivätkä ohjelmat ole pärjänneet Netflixin kaltaisissa suoratoistopalveluissa.

Myös usean Cordenin juontajakollegan, kuten Jimmy Kimmelin ja Stephen Colbertin, sopimukset ovat päättymässä pian, eikä heidän jatkostaan ole vielä tietoa.

Talk show -ohjelmilla on Yhdysvalloissa vuosikymmeniä pitkät perinteet. Yhdysvaltojen pitkäikäisin myöhäisillan talk show on The Tonight Show, jota on näytetty vuodesta 1954.

James Corden aloitti The Late Late Show’n juontajana samaan aikaan, kun monet vanhemman sukupolven veteraanijuontajat, kuten David Letterman ja Jay Leno, lopettivat.