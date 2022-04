Ohjelmatoimisto Lilja Productionin toimitusjohtaja sanoo, ettei ole koskaan kuullutkaan Muistojen bulevardi -radio-ohjelmasta. Musiikkiohjelma on Yle Radio 1:n kuunnelluin.

Muistojen bulevardista on moneksi. Laila Kinnusen tunnetuksi tekemän laulun nimellä myydään viihdekonsertteja. Moni yhdistää nimen Ylen samannimiseen radio-ohjelmaan.

Viihdemusiikin erikoisohjelma Muistojen bulevardi on Suomen tunnetuimpia radio-ohjelmabrändejä, ja nyt samalla nimellä myydään myös viihdemusiikin kaupallisia konsertteja.

Muistojen bulevardi -konsertti järjestetään Helsingin musiikkitalossa vapunaattoiltana. Järjestäjänä on ohjelmatoimisto Lilja Production. Yle ei ole järjestelyissä mukana.

Mistä nimi konsertille, toimitusjohtaja Lilja Kainulainen Lilja Productionista?

”Meidän yleisömme ovat yli 50-vuotiaita ja meidän kiertueidemme nimet tulevat nostalgisista lauluista, jotka yleisö tuntee. Ei siinä sen kummempaa. Meidän edellinen kiertue oli nimeltään Sinun omasi”, Kainulainen kertoo.

Ohjelmatoimisto Lilja järjesti Muistojen bulevardi -nimisen konsertin jo maaliskuussa Turussa, ja aikeissa on ollut järjestää samalla nimellä myös konserttien sarjaa.

Musiikkitalon Muistojen bulevardi -vappukonsertissa esiintyvät Diandra Flores, Pentti Hietanen, Angelika Klas, Tomi Metsäketo sekä Jukka Nykäsen orkesteri. Toimitusjohtaja Kainulaisen mukaan ohjelmistossa on tiivistetysti ”valsseja, elokuvasävelmiä sekä koti- ja ulkomaisia ikivihreitä”.

Radiossa Muistojen bulevardi on Ylen tunnetuimpia ohjelmabrändejä ja sen ohjelmisto koostuu täysin samanlaisista lauluista kuin vappuaaton konsertissa. Ohjelman nimi on lainattu vuoden 1966 samannimisestä valssista. Laulun teki tunnetuksi Laila Kinnunen.

Muistojen bulevardi on Yle Radio 1 kuunnelluin ohjelma, ja nykyisellään Muistojen bulevardi viittaakin käsitteenä monien mielessä suoraan radio-ohjelmaan eikä enää alkuperäiseen lauluun.

Hyödynnetäänkö vapun Muistojen bulevardi -konsertissa Ylen brändiä, Lilja Kainulainen?

”Ei todellakaan. Samannimisiä konsertteja on muitakin, mutta en usko että hekään hyödyntävät Ylen brändiä. Tietysti nimeä hyödynnetään sillä tavalla, että yleisö tietää mitä on tulossa. Minä en ole tällaista radio-ohjelmaa koskaan kuullutkaan”, Kainulainen sanoo.

Ohjelmatoimisto Liljan ja Ylen radio-ohjelman lisäksi maata kiertää isä–tytär-duo Claudia Somero ja Jouni Somero, joka esiintyy itsejärjestämissään Muistojen bulevardi -live -nimeä kantavissa konserteissa. Duo kertoo markkinoinnissaan esittävänsä lauluja, joita kuullaan Ylen samannimisessä radio-ohjelmassa.

Vappukonserttia järjestävä toimitusjohtaja Kainulainen muistuttaa, ettei Muistojen bulevardin kaltaisia laulujen nimiä voi rekisteröidä. ”Toivotaan, että Ylekin hyötyy tästä nimestä. Ehkä minunkin pitäisi kuunnella sitä ohjelmaa”, Kainulainen sanoo.

Ylellä ollaan tietoisia vapun Muistojen bulevardi -konsertista. ”Yleltä ei ole oltu yhteydessä konserttijärjestäjään, mutta asiasta on käyty sisäisesti keskustelua”, sanoo vastaava tuottaja Miikka Maunula Ylen musiikkitoimituksesta.

Maunulan mukaan Yle ei ole suojannut Muistojen bulevardi -nimeä, muun muassa siksi, koska kyse on myös samannimisestä, hyvin tunnetusta kappaleesta. ”Emme voi siis sanoa, että meidän ohjelmalla on sama nimi ettekä te voi sitä käyttää”, Yle-tuottaja Maunula sanoo.

Muistojen bulevardi täytti radio-ohjelmana vuoden alussa kymmenen, ja juhlan yhteydessä Yle järjesti itse Muistojen bulevardi -nimisiä konsertteja yhdessä UMO:n, Aili Ikosen ja Kyösti Mäkimattilan kanssa Helsingissä.

Hyödynnetäänkö vapun samannimisessä konsertissa nyt Ylen brändiä, vastaava tuottaja Miikka Maunula?

Maunulan mukaan asiaan on kaksi näkökantaa.

”Markkinointimielessä ja asioiden esillä pitämisen mielessä voisi sanoa, että tässä käytetään meidän ohjelmaa hyödyksi. Mutta yhtä lailla voi sanoa, että nimen ollessa esillä meidän ohjelmammekin nousee rakastetummaksi.”

Ylellä seurataan, miten kaupallinen toimija toimii konserttien suhteen.

”Jos tämä jää yksittäiseksi konsertiksi, niin se on riemua vapunviettäjille. Mutta jos tämä muuttuu massiiviseksi, tulee konserttisarjaa ja myydään t-paitoja, niin silloin voisi toivoa, että yhdessä voisimme katsoa, miten kuviota viedä eteenpäin. Meille Ylessäkin on tärkeää, että musiikkielämä voi hyvin, mutta jos ideat tulevat hyvin lähelle meidän tekemisiä, silloin on hyvä keskustella asioista yhdessä”, Maunula sanoo.

Muistojen bulevardi -nimellä myydään myös kolmatta viihdemusiikin konserttia. Sitä ollaan järjestämässä ensi kesäkuussa Ilmajoen musiikkijuhlien yhteydessä.

Yle ei ole tämänkään konsertin kanssa tekemisissä, vaikka sellaisen vaikutelman konsertin markkinoinnista voi saada. Ilmajoen konsertin, jossa soittaa kaksikin big bandia, juontaa Ylelle musiikkiohjelmia tekevä Marko Maunuksela. Esiintyjäksi on ilmoitettu neljän muun solistin rinnalla Kyösti Mäkimattila, joka aiemmin maaliskuussa lauloi Ylen järjestämässä Muistojen bulevardi -konsertissa. Ilmajoella esiintyjänä on myös Milana Misic, joka on Laila Kinnusen tytär.

”Se, mitä sanoin vappukonsertista, pätee myös tähän tapaukseen. Yhteistyön hengessä olisi hyvä saada tietoa näistä, varsinkin jos radio-ohjelman nimeen viitataan”, sanoo vastaava tuottaja Maunula Yleltä.