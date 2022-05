Maineikas countrymuusikko kuoli päivää ennen kuin hänen ja hänen tyttärensä Wynonna Juddin yhtyettä aiottiin juhlia pääsystä countrymusiikin Hall of Fameen.

Yhdysvaltalainen countrylaulaja ja lauluntekijä Naomi Judd on kuollut 76-vuotiaana. Hän kuoli lauantaina Nashvillessä vain päivää ennen kuin oli tarkoitus juhlia hänen pääsyään countrymusiikin Hall of Fameen, kertoo uutistoimisto AFP.

”Meitä sisaruksia on kohdannut tänään tragedia. Olemme menettäneet kauniin äitimme mielen sairaudelle. Suremme syvästi ja tiedämme, että me samoin kuin me rakastimme häntä myös hänen faninsa rakastivat häntä”, sanoivat Juddin tyttäret Ashley ja Wynonna Instagramissa.

Sen enempää yksityiskohtia tyttäret eivät äitinsä kuolemasta kertoneet.

Hall of Famen juhlallisuuksia ja The Judds -yhtyeen virallista hyväksymistä kunniagallerian jäseneksi on kuitenkin jatkaa suunnitelmana jatkaa sunnuntaina perheen pyynnöstä .

Kentuckyssa syntynyt Naomi Judd (s. 1946) tuli tutuksi The Judds-nimisestä duosta, jonka hän muodosti tyttärensä Wynonna Juddin (s. 1964) kanssa.

Vuodesta 1983 lähtien kaksikko saavutti muun muassa 14 listaykköshittiä ja voitti viisi Grammy-palkintoa ja useita muita musiikkipalkintoja. Tunnetuimpia hittejä ovat esimerkiksi Mama He’s Grazy, Love Can Build o Bridge, Why Not Me, Turn It Loose, Girls Night Out ja Rockin’ With the Rhythm of The Rain.

Duo hajosi virallisesti vuonna 1991, kun Naomilla todettiin C-hepatiitti, ja lääkärit arvioivat hänellä olevan vain kolme vuotta elinaikaa jäljellä. Viisi vuotta myöhemmin hänet todettiin kuitenkin terveeksi.

Sittemmin duo on tehnyt silloin tällöin erityiskiertueita ja konsertteja, ja tarkoituksena oli kymmenen vuoden tauon jälkeen lähteä uudelle areenakiertueelle myös nyt tulevana syksynä. Aiemmin tässä kuussa The Judds esiintyi CMT Music Awardsissa.

Äiti-tytär-duon ainutlaatuiset harmoniat ja akustisen musiikin, bluegrassin ja bluesin elementit erottivat heidät muista countryn edustajista, kirjoittaa The Guardian.

”Me olimme omaperäisiä siinä, mitä yritimme tehdä”, Naomi Judd sanoi hiljattain uutistoimisto AP:lle.

Duo lauloi perheestä, uskosta avioliittoon ja uskollisuuden hyveestä.

Naomi Judd on puhunut vuosien aikana hyvin avoimesti mielenterveysongelmistaan. Vuoden 2011 kiertueen jälkeen hän kärsi syvästä masennuksesta, ahdistuksesta ja paniikkihäiriöstä. Laulaja kertoi vaikeuksistaan vuonna 2016 julkaistussa kirjassaan ​​nimeltä River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope.

The Juddsien elämästä valmistui vuonna 1995 elokuva Naomi & Wynonna: Love Can Build a Bridge. Elokuvan kertojan äänenä on Naomi Juddin toinen tytär, Hollywood-näyttelijä Ashley Judd.

Naomi Judd ja Wynonna Judd esiintymässä Nashvillessä vuonna 2009.