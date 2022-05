Näyttelijä Bill Murray myöntää, että Being Mortal -elokuvan kuvaukset keskeytettiin hänen sopimattoman käyttäytymisensä takia.

Näyttelijä Bill Murray on viimein kommentoinut häneen kohdistuneita valituksia, joiden takia Being Mortal -elokuvan kuvaukset hiljattain keskeytettiin. Yhdysvaltalainen näyttelijä tähdittää Aziz Ansarin ohjaamaa ja käsikirjoittamaa elokuvaa, jonka kuvauksissa Murrayn on kerrottu käyttäytyneen epäasiallisesti.

Asiasta kertoi tuoreeltaan runsas viikko sitten muun muassa elokuvalehti Variety.

Mistä tarkalleen ottaen on valitettu, sitä tuotantoyhtiö Searchlight Pictures ei ole suostunut kertomaan, eikä yksityiskohtia kerro Murraykaan. Nyt näyttelijä on kuitenkin myöntänyt, että hänen käyttäytymisensä kuvauksissa johti siihen, että eräs nainen teki hänestä valituksen, jonka seurauksena kuvaukset keskeytettiin.

Murray kertoo kyseessä olleen ”mielipide-erot”, mutta ei avaa tapausta tarkemmin eikä kerro sitä, ketä kohtaan hän olisi käyttäytynyt huonosti.

”Tein jotain, mikä oli omasta mielestäni hauskaa, mutta sitä ei ymmärretty niin", Murray kertoi The Guardian mukaan CNBC:n haastattelussa lauantaina.

”Elokuvastudio halusi toimia oikein, joten he halusivat tarkistaa kaiken, tutkia asiaa, ja siksi he lopettivat tuotannon."

Murray kertoi haastattelussa myös, että hän yrittää löytää sovun ja yhteisymmärryksen kyseisen naisen kanssa, mutta ei osannut sanoa, milloin elokuvan kuvaukset mahdollisesti jatkuvat.

”Olemme molemmat ammattilaisia ja pidämme toistemme töistä. Pidämme toisistamme, ja ajattelen niin, että jos ei tule toimeen toisen kanssa, eikä voi luottaa toiseen, silloin ei ole mitään järkeä jatkaa työskentelyä yhdessä tai tehdä elokuvaa yhdessä”, Murray sanoi.

Monista komediarooleistaan tunnettu Murray kertoo oppineensa, että mikä tahansa ei ole enää sopivaa huumoria.

”Maailma on erilainen kuin silloin kun minä olin lapsi. Se, mikä lapsena oli mielestäni aina hauskaa, ei välttämättä ole hauskaa enää nykyään. Minun on tärkeä ymmärtää, että asiat muuttuvat ja ajat muuttuvat”, Murray sanoi.

”On surullista, jos koira ei opi enää uusia temppuja. Minä en halua enkä aio olla sellainen surullinen koira.”

Being Mortalin kuvaukset alkoivat maaliskuussa Los Angelesissa. Se perustuu kirurgi ja kirjailija Atul Gawanden vuonna 2014 julkaistuun elämän lopun hoidosta kertovaan tietokirjaan Being Mortal: Medicine and What Matters in the End.

Murray lisäksi elokuvassa näyttelevät muun muassa Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer ja Evan Shafran.