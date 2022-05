Toinen Downton Abbey on oikea elokuva toisin kuin edellinen, ja Julian Fellowes on parhaassa vedossaan sitten sarjan alkukausien

Tv-sarjasta tehty elokuva vastaa viihteen perimmäiseen tarkoitukseen, kirjoittaa elokuva-arviossaan Leena Virtanen.

Draama

Downton Abbey: Uusi aikakausi (Downton Abbey: A New Era), ohjaus Simon Curtis. 125 min. S ★★★★

Kun Downton Abbey -sarjasta päätettiin tehdä elokuva, se herätti epäilyjä ja syystäkin. Lopputuloskin oli juuri sitä, mitä oli syytä olettaa. Se oli kuin sarjan tuotantokausi, joka oli sidottu yhteen elokuvaksi. Hajanaisia sivujuonia ja pari heppoista pääjuonta.

Se oli sarjan faneille tietenkin must, mutta tuskin tuotti tyydytystä. Itse sarjakin alkoi olla loppua kohti aika uupunutta vanhan toistoa.

Mutta sarjan luoja ja käsikirjoittaja Julian Fellowes jaksaa yllättää. Toinen elokuva Downton Abbey: Uusi aikakausi avaa ummehtuneen linnan ikkunat selälleen ja päästää raikasta ilmaa sisään. Fellowes tuntuu saaneen taas saman otteen tekemiseen kuin sarjan alkuvuosina.

Kaikki jotka ovat katsoneet sarjaa alusta lähtien, eivätkä tunne tarvetta luopua sen henkilöhahmoista vieläkään, saavat uudesta elokuvasta kaikkea sitä, mitä ovat olleet paitsi: suurella sydämellä tehtyä viihdettä ja fantasian maailmasta, jota ei ole koskaan ollutkaan.

Fellowesin menestysreseptihän on ollut siinä, että hän siirsi vanhan ja hyväksi havaitun brittiläisen saippuasarjagenren studiolavasteista aitoon linnaan. Mukana seurasi luokkayhteiskunta, joka oli typistetty kahteen kerrokseen. Luokkaerot ovat brittien rakas lempilapsi, mutta toki ne ovat universaaleja ja osuvat ihmeen hyvin hermoon myös Suomessa.

Downton Abbeyä voi aiheesta kritisoida. Se luo kuvan maailmasta, jossa luokkien välillä ei ole mitään jännitteitä. Palvelusväelle riittää onnen eväiksi, että heillä on toisensa, he löytävät puolison ja saavat työnantajaltaan arvostusta osakseen.

Saagan viime vuosien kehityskulku on ollut sikäli hupaisaa, että se on ollut yhtä onnellisten loppujen kavalkadia, ja toisen elokuvan alussa ollaankin pisteessä, jossa kenelläkään ei tunnu olevan huolen häivää. Eletään yhä 1920-lukua, joten seuraava sotakaan ei ihan vielä uhkaa.

Jopa kiristyvä taloustilanne on ilmeisesti voitettu, sillä ainoa omistavan luokan murheenkryyni on linnan katto, joka on päässyt huonoon kuntoon. Tämäkin pikku ongelma hoituu sillä, että Downtoniin päästetään elokuvan kuvausryhmä. Elokuvatuotannoissa liikutettiin tuolloin jo isoja rahoja.

Elokuva elokuvassa -juoni on viehättävä idea, jota Fellowes on saanut oikein vaalia. Noina aikoina luotiin perustaa juuri sille viihteelle, jonka varaan hän itse on rakentanut uransa. Downtonmaiseen tapaan kerrotaan parilla helpolla vedolla, miten äänielokuva sysäsi mykkäelokuvan tekijät kriisiin – josta selviydyttiin muun muassa Granthamin neuvokkaan perheen ja palveluskunnan avustuksella.

Downton Abbeyn väkeä seurustelemassa. Kuvassa vasemmalta rooleissaan näyttelijät Allen Leech, Nathalie Baye, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Tuppence Middleton, Laura Carmichael, Jonathan Zaccäi, Jim Carter, Imelda Staunton sekä Harry Hadden-Paton.

Toisessa pääjuonessa matkustetaan Etelä-Ranskaan, josta löytyy palanen leskikreivittären (Maggie Smith, yhä messissä) nuoruuden huumaa ja hulppea talo Välimeren rannalta. Sinne voidaan sijoittaa vielä monia tapahtumaketjuja.

Mikään ei nimittäin estä jatkamasta Downtonin tarua, vaikka elokuva päättyykin suureen finaaliin, jota varten on syytä varata mukaan paketillinen nenäliinoja.

Kakkoselokuvan onnistuminen ei ole vain Fellowesin ansiota. Sen on ohjannut melko vähän tunnettu brittiläinen Simon Curtis, joka on tarttunut Downtonin maailmaan tuorein silmin. Hänen meriiteistään löytyy muun muassa taannoinen Cranfordin naiset, joka oli aivan hurmaava sarja ja yksi henkilökohtaisista brittisuosikeistani.

Curtis on puhaltanut Fellowesin täysin ennustettaviin juonenkäänteisiin sitä oikeanlaista henkeä, joka saa myös kaikki tutut näyttelijät hehkumaan. Ihan sama, vaikka mikään eikä kukaan pääse yllättämään, sillä näiden ihmisten kanssa haluaa elää päivästä toiseen. Se juuri on viihteen perimmäinen tarkoitus.

Käsikirjoitus Julian Fellowes. Pääosissa Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Penelope Wilton, Jim Carter, Phyllis Logan, Rob James-Collier, Dominic West, Sophie McShera, Lesley Nicol, Nathalie Bay.