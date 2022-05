Suuri journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Kilpailun järjestämisestä vastaavat vuorovuosin MTV, Sanoma Media Finland ja Yleisradio.

Suuren journalistipalkinnon voittajat palkitaan tiistaina suorassa lähetyksessä Nelosella ja Ruudussa kello 19 Sanomatalon Mediatorilta. Gaalan juontaa toimittaja Riku Rantala. Suorassa lähetyksessä esiintyvät Behm ja Jannika B.

Kilpailussa on neljä kategoriaa, joissa kussakin on kolme ehdokasta. Kategoriat ovat Vuoden juttu, Vuoden journalistinen teko, Vuoden journalistinen pomo ja Vuoden journalisti.

Vuoden juttu -kategoriassa ehdolla ovat toimittajat Marko Junkkari, Tommi Nieminen ja valokuvaaja Sami Kero Helsingin Sanomista jutulla Oletko sinä Perttu Nousiainen?, Jarno Liski Iltalehden Valtiontalouden tarkastusvirastoa VTV:tä käsittelevällä juttukokonaisuudella sekä Satu Kakkori ja Katri Nieminen Keskisuomalaisesta Jyväskylän vesilaitoksen myyntiin liittyvällä juttukokonaisuudella.

Vuoden journalistisen teon ehdokkaat ovat Anne Leppäjärvi ja Reetta Nousiainen Haaga-Helian maahanmuuttajataustaisten journalistisesta koulutuksesta, Johanna Vehkoo kirjasta Oikeusjuttu sekä Jussi Jormanainen, Pekka Laine, Olli Laine ja JP Pulkkinen Yleisradion Politiikka-Suomi-sarjasta.

Vuoden journalistisen pomon palkinnosta ehdolla ovat STT:n 24h-toimituksen päällikkö Laura Kolu, pitkän uran esihenkilötehtävissä tehnyt, nyt näkökulmatoimitusta johtava Timo Paunonen Ilta-Sanomista sekä Turun Sanomien urheilutoimitusta johtava ja lehden lukemisto-osiosta vastaava Maria Vesterinen.

Vuoden journalisti -palkinnon ehdokkaana ovat Tuomas Manninen Ilta-Sanomista, Olli Haapakangas Yle Radio Suomesta ja Paavo Teittinen Helsingin Sanomista.

Suuri journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassa. Voiton perusteena on merkittävä journalistinen teko vuoden 2021 aikana.

Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Kilpailun järjestämisestä vastaavat vuorovuosin MTV, Sanoma Media Finland ja Yleisradio. Tänä vuonna järjestelyvastuu on Sanomalla.

Viime vuonna Vuoden juttu -palkinnon voitti Ilta-Sanomien Henrik Kärkkäinen. Hän paljasti, että Psykoterapiakeskus Vastaamo oli joutunut tietomurron kohteeksi.

Vuoden journalistisen teon teki Terhi Pirilä-Porvali, joka puolusti journalistista päätösvaltaa Ilmajoki-lehden päätoimittajana.

Vuoden journalistisena pomona palkittiin Aino Heikkonen, joka työskentelee Etelä-Saimaan päivätuottajana.

Vuoden 2020 journalisti oli Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin Venäjän kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén.

Gaala järjestetään Sanomatalossa, jossa on samaan aikaan esillä Suomen kuvajournalistit ry:n valokuvanäyttely vuoden 2021 parhaista lehtikuvista.

Suuri journalistipalkinto -gaala tiistaina 3. toukokuuta kello 19–20 Nelosella ja Ruutu.fi:ssä.