Itä-Helsinki sykkii elämää mutta taiteesta on puute – Itäkeskuksen uuden kesäteatterin esitys on ”ehdottomasti vaarallista, ei harmitonta”

Kolme konttia Itäkeskuksen peruskoulun viereisellä kentällä kätkee sisäänsä uuden Itäkeskuksen kesäteatterin.

Kun kävelee noin kuusisataa metriä Tallinnanaukiolta luoteeseen, tulee Itäkeskuksen peruskoululle. Sen länsipuolella on varsin epätasainen, reunoilta pusikkoinen hiekkakenttä, tai joutomaata ehkä pikemminkin.

Kentän pohjoisreunaan on sijoitettu kolme merikonttia: yksi sininen ja kaksi harmaata. Konttien välistä näkyy jonkinlainen rautakuutiorakennelma.

Siinä se on, upouusi Itäkeskuksen kesäteatteri, joka avautuu ensi-iltaan tiistaina 14. kesäkuuta.

Kun menee lähemmäksi, selviää, että rautakuutiorakennelma on teatteritalo Universumin vanha katsomo. Kohta se on kesäteatterin uusi katsomo, kunhan siihen kiinnitetään kunnostetut istuinvanerit.

Vielä ohjaaja Juha Mustanojan täytyy asettaa laudanpätkä kehikon varaan, jos mielii istua pian alkavien harjoitusten aikana.

Äiti ja Gorilla -näytelmä on ohjaaja Juha Mustanojan kirjoittama.

Mustanoja ohjaa tähän popup-teatteriin käsikirjoittamansa Äiti ja Gorilla -esityksen. Siinä nelihenkisen perheen jo valmiiksi tukala tilanne räjähtää silmille, kun vanhempien makuuhuoneeseen muuttaa asumaan hirvittävä gorilla.

Esitys on suunnattu erityisesti 12–16-vuotiaille.

”Traditionaalinen näytelmä, mutta ehdottomasti korkeakulttuuria vaikka on kesäteatteria”, Mustanoja sanoo.

Eikä pahaa sanaa kesäteatterista, Mustanoja lisää.

”Yhteisöstä lähtevä, usein amatöörivoimin ja talkoilla tehtävä kesäteatteri on hienoa – mutta helposti vaaratonta. Meidän teatteri on ehdottomasti vaarallista, ei harmitonta.”

Äiti ja Gorilla nähdään tänä kesänä suomeksi, ensi kesänä ruotsiksi.

Universum on Punavuoressa sijaitseva neljän pienen teatterin – Aurinkoteatterin, Teater Marsin, Sirius Teaternin ja Teatteri Venuksen – yhdistys ja teatteritalo. Universumilaiset ovat jo pitkään pyöritelleet ajatusta Itä-Helsingistä, kertoo Universumin toiminnanjohtaja Jan Liesaho.

Teatteritalo Universumin toiminnanjohtaja Jan Liesaho kertoo, että universumilaiset ovat jo pitkään suunnitelleet teatteritoimintaa Itä-Helsinkiin.

Itä-Helsinki on alue, joka sykkii elämää, mutta taiteesta on puute, Liesaho sanoo. Hän on myös saapunut paikalle konttien väliseen teatteritilaan kertomaan projektista.

Alkujaan tarkoitus oli panna teatteritila pystyyn Puhoksen vanhaan ostoskeskukseen, johon suunniteltiin kokonaista kulttuurikeskusta. Hanke kuitenkin kaatui eikä muutakaan sopivaa tilaa löytynyt. Syntyi idea kesäteatterista.

Oikeaa paikkaa ei ollut ihan helppo löytää.

”Klaus Klemola ensin meille vähän scouttina bongaili paikkoja, tämä on yksi niistä”, Liesaho kertoo.

Aivan Itäkeskuksen keskustassa tuntui liian hälyisältä, mutta koulun viereiselle joutomaalle tullessa tuntui heti hyvältä.

Tästä se lähtee. Kontti on avattu ja näyttelijä Paul Holländer voi ryhtyä nostelemaan lavasteita paikoilleen.

”Tässä on rauhallista, tuntui että tässä on mahdollisuus olla ja tehdä mitä huvittaa”, Liesaho sanoo.

Koulu hiljenee kesäksi, mutta alueen runsaat liikuntapaikat varmasti eivät. Etenkin kaikkein lähimpänä teatterin kontteja olevalta baseball-kentältä saattaa hyvinkin kantautua peli-iltoina enemmänkin ääntä esityksen taustalle.

Mutta se kuuluu oikeastaan asiaan, kesäteatteriin kuuluvat myös satunnaiset äänet, ohikulkijatkin.

Tulevaisuudessa alueesta voisi tulla liikunnan ja urheilun lisäksi mieleen myös teatteri, Jan Liesaho toivoo. Kaupunki on kaavoittamassa paikalle puistoa, ja mikäpä olisi hienompaa kuin se, että Universumin kahden kesän popup-teatteri muuttuisi pysyväksi teatteripaikaksi, Liesaho sanoo.

Ensi kesää pidemmälle Universumilla ei ole suunnitelmia tehtynä.

”Nämä kaksi kesää vähän kertovat, että miten tämä lähtee liikkeelle.”

Yleisöpotentiaalia ainakin on: lähistöllä asuu kymmeniätuhansia ihmisiä.

Teatterille johdattavia opasteita ja maalauksia kahvion seinille on tehty yhteistyöprojektissa koulun kasiluokkalaisten kanssa, kertoo projektista vastannut Åsa Nybo. Koululaiset ovat myös käyneet katsomassa harjoituksia. Ysiluokkalaisten kanssa puolestaan on ollut työpajoja laajemmin näytelmän ja sen teemojen kesyyden ja villiyden ympärillä.

Åsa Nybo vastaa Itäkeskuksen oppilaiden kanssa tehdyistä yhteistyöprojekteista.

Viime kesänä koululaisille järjestettiin Camp Betonia -niminen teatterileiri, jossa opeteltiin esiintymistä ja tehtiin ulkoilmaesitys Itäkeskukseen.

Yhteisöllisyyttä ei siis puutu.

Kesäteatterissa sää merkitsee paljon. Toisaalta Suomen kesä on usein muutenkin pukeutumiskysymys, joten sateen vaaraa on turhaa dramatisoida liikaa. Olkoonkin, että koko teatteri on konttien tarjoamaa vähäistä sisätilaa lukuun ottamatta taivasalla.

Lavastaja Anne Karttuselle se on tarkoittanut, että lavasteet on pitänyt miettiä suurin piirtein sateenkestäviksi. Vuodevaatteita ynnä muuta on esimerkiksi suunniteltu tehtäväksi vahakankaasta ja suihkuverhoista.

Esityksen näyttelijät – Sanna Hietala, Paul Holländer, Miko Kivinen ja Sonja Silvander – ovat sateenkestäviä.

Sitä on myös gorillaa tänä – ja myös ensi kesänä – esittävä näyttelijä ja stunt-ammattilainen Slava Dugin, mutta stunt-temppujen turvallisuudessa pitää sateen aiheuttama liukastumisvaara ottaa huomioon eri tavalla kuin ”tavisnäyttelemisessä”.

Pukusuunnittelija Noora Salmi lisää, että ihan kaikkea ei ole muutenkaan vielä ratkaistu, kuten vaikka juuri sitä, missä kastuneet esiintymisasut kuivatetaan.

Aikaa on onneksi vielä, ja hyvä porukka, jonka kanssa ”aina keksitään jotain”, Anne Karttunen sanoo.

Näyttelijä Miko Kivinen pääsi hänkin heti lavastehommiin.

Kun kello lähestyy yhtätoista, alkavat näyttelijät tulla paikalle. Paul Holländer saapuu ensimmäisenä ja alkaa nostella lavasteita näyttämökontista ulos.

Yksi haaste konttiteatterissa on juuri tämä: kaikki irtain on yöksi mahdutettava sisään kontteihin, ja purettava ulos taas seuraavana aamuna.

Perheen poikaa näyttelevä Holländer kertoo, että oli mahtavaa, kun työryhmä pääsi viimein hommiin paikan päällä. Lunta oli viime talvena niin paljon ja se suli niin hitaasti, että teatteria päästiin pystyttämään suunniteltua myöhemmin.

Holländer sanoo, että olosuhteet hiekkakentän reunassa ovat aika lailla sellaiset kuin hän oli ennalta olettanut. ”Tai olin varmaan kuvitellut, että ulospanossa ja pois ottamisessa olisi paljon enemmän hommaa kuin onkaan. Organisaatiokysymys.”

Aiemmin monia kertoja Rajasaaressa kesäteatterissa näytellyt Holländer tietää, että kesäteatteriyleisö on paljon normiyleisöä sitkeämpää. Hän muistelee, että kerran näytöksessä satoi niin paljon, että hänen oli mahdotonta kuulla mitä vastanäyttelijä sanoi.

Ohjaaja Juha Mustanoja seuraa, kun Miko Kivinen ja Paul Holländer asettavat alustaa Slava Duginin temppuihin tarkoitetulle trampoliinille.

Näytös oli pakko keskeyttää. Kun pahin myräkkä hellitti, kysyttiin suojaan ohjatulta yleisöltä, haluavatko he jatkaa vai tulla myöhemmin uudelleen.

”He halusivat jatkaa. Jatkettiin, ja siinä syntyi aivan erityinen yhteishenki yleisön kanssa.”

Isää näyttelevän Miko Kivisen aiemmat muistot ”jostakin nuoruuden upponallenäytelmästä” eivät ole erityisen ruusuisia, mutta nyt hän sanoo nauttivansa ulkona olosta.

Ja vaikka esitys tehdään niin hyvin kuin osataan – kuten Juha Mustanoja on vähän aiemmin sanonut – on kaikki omalla tavallaan kotikutoista, Kivinen miettii.

Samaa sanoo Mustanoja kertoessaan miten näyttelijät ovat ”orjatyövoimana” kuokkineet sähköjä varten ja haravoineet kenttää kuntoon.

”Tämä on ollut hyvä koulu, tämä ei voi enää karkeammaksi mennä. Mutta mitä tahansa pystyy tekemään kun sen ensin oppii.”

Vielä on hetki aikaa valmistautua ja harjoitella, sitten mennään. Kun tämä juttu ilmestyy, on ensi-iltaan kolmetoista päivää.

Äiti ja Gorilla, Itäkeskuksen kesäteatteri (Jäätanssipolku 1) 14.6.-2.7. klo 19. Lisätietoja: universum.fi.