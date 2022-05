Tv-ohjelma Lego Masters Suomessa rakennetaan palikoista ties mitä, kunnes paikalle saapuu kaikkitietävä ja nillittävä tuomari. Mitä ihmettä, kysyy toimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Katsotaanpa viime aikojen Lego-uutisia. Lapsi pakeni sotaa Ukrainasta, mutta rakkaat legot jäivät matkasta. Isän Facebook-postauksesta alkanut kampanja toi lapselle kasapäin palikoita Irlannin-majapaikkaan. Lego onnentuojana.

Entäs tämä: Kerrossiivooja Attila on rakentanut koko ikänsä legoilla. Tänä keväänä hän intoutui esittelemään rakentamaansa Lego-kaupunkia näyttelyssä Malmitalolla. Lego harrastuksena.

Tai tämä: Kun Venäjä hyökkäsi, yhdysvaltalainen Citizen Brick alkoi valmistaa epävirallisia ”Ukraina-legoja”. Syntyi Molotovin cocktaileja ja Zelenskyi-ukkeli. Tuotoilla autettiin Ukrainaa. Legot politiikkana.

Legon tuntevat lähes kaikki, ja brändi venyy moneen. Kivaa tuntuu usein olevan. Voisi siis olettaa, että tv:ssä pyörivä Lego Masters Suomi tukisi brändin leikkisää mielikuvaa. Juontuuhan muovipalikoiden nimikin tunnuslauseesta ”leiki hyvin” eli tanskaksi leg godt.

Vaan eipä mitään.

Tv-ohjelma, jossa kahden hengen joukkueet rakentavat mitä ihmeellisempiä rakennelmia legoista, on yllättävän nihkeä perheohjelmaksi.

Kilpailijat ovat toki taitavia ja persoonallisia ja juontaja Jaakko Saariluoma velikulta, mutta itse rakentamista kamera ei juuri onnistu välittämään. Pahimmin pielessä on tuomarointi.

Kepeän ja vakavan yhdistäminen onnistuu televisiossa harvoilta. Jukka Haapalainen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta on esimerkki hyvästä tv-tuomarista, jossa tietämys ja näkemys yhdistyy kannustavuuteen ja läsnäoloon. Todellinen pedagogi.

Lego-ohjelman Esa Nousiainen on tuomarina taiteilijan painajainen, joka saapuu teoksen ääreen korulauseineen kertoen aina lopulta, miten teos olisi pitänyt rakentaa hänen mielestään.

Jaakko Saariluoma (vas.) on juontanut ja Esa Nousiainen tuomaroinut kansainväliseen formaattiin perustuvaa Lego Masters Suomi -kilpailurealitya.

Nousiainen on ohjelmassa Legon edustajana. Miksi lelubrändi haluaa esiintyä hänen nimissään nillittäjänä? Kysehän on legoista, mutta vain legoista. Legot ovat sittenkin meidän, eivät teidän, on tuomari-Nousiaisen viesti.

Lego Masters Suomi on tahtomattaan oppitunti taiteilijan vapaudesta. Ohjelma paljastaa, miten insinööri aina seuraa ohjeita ja miten sotilas suorittaa tehtävän. Taiteilija tekee eri tavalla. Taiteilija havainnoi ja tulkitsee. Tekee, mitä osaa.

Taiteilija tekee, mitä haluaa.

Lego Masters Suomen finaali, MTV-palvelu to 12.5. klo 0.01 sekä MTV3 klo 20.00.