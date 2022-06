Tasavuosia täyttävästä rocklaulajasta on tullut Hanoi Rocksin jälkeen muun muassa tosi-tv-tähti, ääninäyttelijä ja lastenkirjailija.

Näin sulkeutuu ympyrä.

Kun Alice Cooper julkaisi Love It to Death -albuminsa vuonna 1971, yhdeksänvuotias töölöläispoika Matti Fagerholm innostui siitä niin tulisesti, että päätti perustaa ensimmäisen bändinsä ja ryhtyä rocktähdeksi nimeltä Michael Monroe.

Ensimmäistä kertaa heidän tiensä kohtasivat jo maaliskuussa 1974, kun amerikkalaislaulaja oli promootiomatkalla Helsingissä. Hotelli Hesperian pihalla väijynyt Matti pääsi koskettamaan idolinsa selkää tämän kiirehtiessä limusiinin kyytiin.

Sittemmin Alice Cooper ja Michael Monroe ovat tunteneet toisensa jo vuosikymmenten ajan, mutta vasta tänä kesänä he ovat kiertäneet yhdessä pitkin Eurooppaa. Perjantaina 17. kesäkuuta kiertue pysähtyy Saksan Zwickaussa, jossa Monroe pääsee juhlistamaan syntymäpäiväänsä suurimman innoittajansa rinnalla.

On vaikea kuvitella parempaa 60-vuotislahjaa hänelle.

”Kun mulle tulee nyt 60, niin eletään tiikerin vuotta. Ja koska on tiikerin vuosi, niin kaikki menee my way”, Michael Monroe sanoo ja virnistää, kun tapaamme Helsingissä ennen kesän kiertuetta.

Näin todella tuntuu olevan. Yhtäkkiä Michael Monroe on kaikkialla.

Takana on yli 40 vuotta julkisuudessa, mutta ensimmäistä kertaa urallaan hän tavoittaa suomalaiset lapsista vanhuksiin. Aivan kirjaimellisesti. Kesän kynnyksellä Monroe on valmentanut eläkeikäisiä laulajia Voice of Finland Senior -ohjelmassa, ja syksyllä ilmestyy hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

Siihen väliin mahtuu uusi albumi, aiempien bändien uusintajulkaisut ja tekeillä oleva dokumenttielokuva. Koronatauon jälkeen keikkakalenteri näyttää kansainvälisemmältä kuin vuosikausiin. Alice Cooper -kiertueen jälkeen kesä huipentuu upouudella Tottenhamin jalkapallostadionilla Lontoossa, jossa Monroe lämmittelee Guns N’ Rosesia kahtena iltana heinäkuussa.

Edes menneisyys ei päästä otteestaan. Alkuvuodesta käynnistyi amerikkalainen tv-sarja Peacemaker, jossa Hanoi Rocksia kuullaan usean kappaleen verran ja ylistetään ”kaikkien aikojen parhaaksi bändiksi”.

”Mutta spandexia [kireitä elastaanihousuja] me ei käytetty koskaan, toisin kuin sarjassa annetaan ymmärtää”, Monroe kivahtaa, vaikka on huomionosoituksesta ilmeisen hyvillään. ”Matkijat käyttivät, mutta me ei.”

MIchael Monroen tunnistavat nykyään niin vanhukset kuin lapsetkin. ”Mä olen lasten mielestä niin kuin piirrossarjahahmo. Se on ollut aivan upeeta.”

Juhlavuoden aikataulu on niin kiireinen, että kuusikymppinen rokkari on kaikkea muuta kuin uransa jäähdyttelyvaiheessa. Tähän viittaa myös uuden levyn nimi I Live Too Fast to Die Young – elän liian lujaa kuollakseni nuorena. Se on humoristinen väännös kuluneesta rokkikliseestä ”Live Fast, Die Young” mutta osuu samalla maaliin.

”Nyt mä en voi enää kuolla nuorena, kun alkaa olla ikää”, Monroe sanoo.

”Mulla on aina ollut sellainen draivi, että pitää vaan puskea eteenpäin ja tehdä kaikki paremmin”, hän jatkaa. ”En ole ikinä ajatellut, että vetäytyisin eläkkeelle ja kaikki oli jo tässä. Hei, nyt mulla on tarpeeksi rahaa, joten voin ruveta lihavaksi ja laiskaksi! Kyllä mullekin raha kelpaa, mutta tärkeämpää on tehdä taidetta omin ehdoin ja sieluaan myymättä. Sen ansiosta mä olen jättänyt jälkeni tähän maailmaan.”

Hanoi Rocks esiintyi Forssassa kesäkuussa 1983. Oikealla Andy McCoy.

Usko tulevaisuuteen on joutunut todelliseen koetukseen kahdesti, ja molemmilla kerroilla syynä oli kuolema. Hanoi Rocksin rumpalin, Nicholas ”Razzle” Dingleyn kuoleman jälkeen Monroe päätti muuttaa New Yorkiin, vaikka alkuun ei ollut edes omaa kotia. Kuluvan vuosituhannen alussa kuoli hänen silloinen vaimonsa Jude Wilder.

Vaikeuksien keskellä kuvaan tulivat huumeet, ja Monroe olisi aivan yhtä hyvin voinut liittyä monilukuiseen rockin uhrien joukkoon. Mutta aina hän on noussut.

”Razzlen kuolema ja Hanoin hajoaminen oli heviä aikaa. Silloin jouduin aloittamaan kaiken ihan alusta. Päivät kävelin New Yorkin kaduilla ja yöt hengasin Limelight-klubilla, jossa vedin kaiken mitä käsiini sain”, Monroe muistelee.

”Kun muutin takaisin Suomeen, asuin ekan vuoden keskellä ei mitään, sitten tuli homeongelmia ja yhtäkkiä olin taas kodittomana. Olihan se haastavaa näin jälkeenpäin ajateltuna. Kun Jude kuoli, se oli ihan mieletön laaki. Aika sumussa meni pari vuotta.”

”Mutta mä olen aina seissyt valon puolella, enkä ole suostunut luovuttamaan. Sitten kävi niin onnekkaasti, että satuin löytämään ihanan nykyisen vaimoni Johannan. Vaikka kauan siinä kesti ennen kuin hän päätti muuttaa mun luokse. Lopulta hän sitten tuli kolmen kissan kanssa ja sanoi, että nyt meillä on perhe. Kissat on meidän lapsia!”

Michael Monroe ja kitaristi Steve Conte keikalla Ruisrockissa heinäkuussa 2015.

Monroen nykyisen nosteen tukena ovat uudet englantilaiset taustajoukot ja oma yhtye, josta on tullut vaivihkaa hänen uransa pitkäikäisin.

Kokoonpano on pysynyt muuttumattomana yli kahdeksan vuotta, vaikka Monroe itse asuu nykyään Turussa, basisti Sami Yaffa Helsingissä, rumpali Karl Rockfist Tukholmassa sekä kitaristit Steve Conte New Yorkissa ja Rich Jones Torontossa.

”Mulla voisi olettaa olevan iso ego, kuten useimmilla laulajilla on, mutta tässä bändissä kukaan ei katso omaa napaa”, Monroe kertoo. ”Kaikki ovat mukana oikeista syistä ja haluavat yhteistä hyvää. Me on tehty tätä niin monia vuosia, että me osataan myös nauraa monille jutuille. Eihän tätä voi tehdä täysin pokkana enää Spinal Tapin jälkeen.”

”Kun me astutaan lavalle ja vedetään eka sointu, ollaan heti korkeammalla tasolla. Se on melkein uskonnollista. Se tuli ihan heti takaisin, vaikka me ei soitettu keikan keikkaa yli kahteen vuoteen. Se on tämän bändin salaisuus.”

Vuosikymmenien ajan Monroe tunnettiin vain rocklaulajana, mutta tällä vuosituhannella sekin on muuttunut. Nyt hän on muun muassa tosi-tv-tähti, ääninäyttelijä ja lastenkirjailija. Hän itse näkee muutoksen taustalla kaksi käännettä.

”Mun omaelämäkerta oli suuri askel, kun päätin avautua ensi kertaa kunnolla. Ajattelin, et suomalaiset voi olla tosi ahdasmielisiä ja voi kääntyä sua vastaan, mutta siinä kävikin ihan toisin. Jengi arvosti mun rehellisyyttä.”

”Voice of Finland oli toinen iso muutos. Mä en ole lauluskaboista kauheasti välittänyt, koska niissä dumataan aloittelevia laulajia ja murskataan unelmia. Sitten Lenni-Kalle Taipale soitti mulle suoraan ja sanoi, että tässä ohjelmassa ei ole tuomareita vaan valmentajia, jotka antaa rakentavaa palautetta. Sitä oli hauska tehdä, koska sain olla vain oma itseni.”

Tuorein avaus on työn alla oleva lastenkirja Makke ja Nupu, joka kertoo Monroen lapsena saaman pehmonallen tarinan.

”Vaikka mulla ei ole omia lapsia, mä olen aina tykännyt lapsista. Rock’n’rollin avulla olen myös pystynyt säilyttämään innokkuuteni ja tavallaan pysynyt mieleltäni ikuisena lapsena. Ajattelin, että kirja voisi olla hauska tehdä. On aina kiva päästä viattomaan maailmaan, vaikka hetkellisestikin. Etenkin nykyään, kun maailma on mennyt vain raaemmaksi ja kauheammaksi.”

Tv-julkisuuden ansiosta Monroe on saanut huomata, että asenteet ovat muuttuneet Suomessa. Kun Hanoi Rocks aloitteli 1980-luvun alussa, meikkaavat miehet aiheuttivat pelkoa, kauhua ja väkivaltaisia tunteita. Nyt Monroesta on tullut koko kansan julkkis.

"Yhtäkkiä yli 80-vuotiaat tädit tulivat sanomaan kadulla, että ’voi kun mä tykkään susta niin paljon siinä ohjelmassa’. Sitten on alle kymmenvuotiaita pikkulapsia jonossa pyytämässä nimmareita, kun olen junassa. Lapset selkeästi tykkää, kun olen värikäs ja spontaani oma itseni, vähän villi ja hassu hahmo. Mä olen niiden mielestä niin kuin piirrossarjahahmo! Se on ollut aivan upeeta. En mä odottanut mitään tuollaista.”

Hanoi Rocks vuonna 1981: vasemmalta Michael Monroe, Gyp Casino, Andy McCoy, Sam Yaffa ja Nasty Suicide.

Dokumenttielokuva Michael Monroesta ehdittiin julkaista jo viime vuoden lopulla, mutta se vedettiin pois suoratoistopalvelusta vain pari päivää myöhemmin. Monroen mukaan syynä oli se, että elokuva ”ei tullut ikinä valmiiksi”.

Nyt tekeillä on aivan uusi dokumentti, jonka ohjaa Pete Eklund.

”Sellainen tehdään vain kerran elämässä, joten se pitää tehdä kunnolla”, Monroe perustelee käännettä.

”Pete haluaa tehdä henkilökuvan, joka kiinnostaa ihmisiä, vaikka ne eivät edes välittäisi rock’n’rollista. Vähän samaan tapaan kuin Ayrton Sennasta tehty dokkari. Vaikka et välittäisi autourheilusta pätkääkään, tarina oli kiehtova.”

”Sellainen kiinnostaa mua enemmän kuin se, että luetellaan vaan ansioita. Tavanomaisia rock’n’roll-stooreja on niin paljon.”

Loppuvuodesta ilmestyy myös uusintapainos Hanoi Rocksin toisesta albumista Oriental Beat. Lontoossa 40 vuotta sitten äänitetyn albumin äänimaailma oli niin epäonnistunut, että Monroe arvelee sen viivyttäneen yhtyeen nousukiitoa ”vuodella tai parilla”.

Kun alkuperäiset nauhat löytyivät yllättäen pari vuotta sitten, levystä päätettiin tehdä uusi miksaus. Tai ”todellinen miksaus”, kuten Monroe tarkentaa.

Projektissa ovat mukana yhtyeen kaikki alkuperäisjäsenet, myös ensimmäinen rumpali Gyp Casino, mikä sai tietysti liikkeelle huhupuheet yhtyeen paluusta myös keikoille.

”Junahan meni jo aikaa sitten. Se meni Razzlen kanssa hautaan”, Monroe tyrmää monien haaveen. ”Sitähän aina pähkäillään, mutta se on jo vanha juttu. Mutta niin kauan kuin ihmiset puhuu, niin se on ihan hyvä!”

”Andy McCoyn kanssa mä en ollut juuri tekemisissä melkein 12 vuoteen, mutta se ei johdu siitä, että me vihattaisiin toisiamme. Nyt mä soitin Andylle ja sovittiin, että mennään studioon kimpassa ja käydään levy läpi. Se oli oikeastaan nastaa. Yllätyin positiivisesti, miten paljon sillä oli hyviä näkemyksiä.”

”Se olisi ollut ihan dorkaa, jos levy olisi jäänyt siihen, että me ei pystytä näkemään toisiamme. Meillä on niin mieletön perintö, että yhteys säilyy aina. Me ollaan kaikki niin kuin veljeksiä.”

Kuka Michael Monroe ■ Syntynyt Helsingissä 17. kesäkuuta 1962. Hanoi Rocksin laulusolisti vuosina 1979–1985 ja 2001–2009. Alkuperäinen yhtye teki neljä studioalbumia ja uusi kokoonpano kolme. ■ Siirtyi soolouralle muutettuaan Lontoosta New Yorkiin vuonna 1985. Toinen sooloalbumi Not Fakin’ It (1989) oli ensimmäinen suomalaisen tekemä albumi, joka nousi Yhdysvaltain listalle. ■ Jerusalem Slim -yhtyeessä soitti Monroen rinnalla kitaristi Steve Stevens, mutta yhtye kaatui musiikillisiin erimielisyyksiin. Yhtyeen levy julkaistiin virallisesti vain Japanissa vuonna 1992. ■ Monroen seuraava yhtye Demolition 23 julkaisi ainoan albuminsa vuonna 1994. Little Stevenin tuottama levy julkaistaan uudestaan tänä vuonna. ■ Nykyinen Monroen yhtye sai alkunsa vuonna 2010 ja on julkaissut viisi albumia. Niistä tuorein on juuri ilmestynyt I Live Too Fast to Die Young. ■ Michael Monroe juhlistaa 60-vuotispäiväänsä konsertilla Helsingin jäähallissa 23. syyskuuta.

