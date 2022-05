Huutokaupattavat teokset ovat esillä Helsingissä 19. toukokuuta lähtien. Kokoelman myy ruotsalainen keräilijä.

Taiteilija Helene Schjerfbeckin omakuva vuodelta 1942 on yksi yhdeksästä heinäkuussa huutokaupattavasta teoksesta.

Peräti yhdeksän taiteilija Helene Schjerfbeckin myöhäiskauden teosta tulee myyntiin Sothebyn huutokauppakamarilla Lontoossa heinäkuun 13. päivänä.

Sitä ennen teokset ovat näytteillä Helsingin Yrjönkadun Lemmetti-galleriassa toukokuun 19. päivästä lähtien.

”Tämä on täysin ainutkertaista – – koskaan aiemmin huutokaupattavana ei ole ollut yhtä monta Schjerfbeckin teosta yhtä aikaa”, Sothebyn eurooppalaiseen taiteeseen erikoistunut asiantuntija Claude Piening kertoi HS:lle.

Teosten alustava yhteishinta-arvio on 3,6 miljoonaa euroa.

Taideteokset myy ruotsalainen keräilijä, joka on kartuttanut kokoelmaansa pikkuhiljaa kolmenkymmenen vuoden ajan.

”Kyseessä on taiteenystävä, jolle [Schjerfbeck-hankinnat] ovat olleet intohimo”, Piening sanoi.

Nimettömänä pysyttelevä keräilijä on ollut Sothebylle tuttu jo useiden vuosien ajan. Kun keräilijä ilmoitti myyvänsä kokoelmansa, oli innostus suurta.

Yhdeksästä teoksesta viisi on nyt ensimmäistä kertaa huutokaupattavana.

Yhdeksikön tähti on Schjerfbeckin (1862–1946) omakuva vuodelta 1942. Myös sen hinta-arvio on korkein: 720 000–960 000 euroa.

Piening kuvailee kuoleman lähestyessä maalattua muotokuvaa hyvin voimalliseksi.

Muista hän nostaa esiin erityisesti kahta sisarusta esittävän maalauksen Kuvakirja (The Picture Book, 1927), jonka hintahaitari on 360 000–600 000 euroa:

”Mitä viehättävin teos.”

Mäkisen sisaruksia esittävä teos on vesiväri-, guassi- ja hiilityö paperille vuodelta 1927.

Kaksoismuotokuvan sisarukset ovat Katri ja Martta Mäkinen, joiden vanhemmat olivat taiteilijan naapureita Hyvinkäällä. Sisarukset ja heidän Olga-äitinsä olivat usein Schjefbeckin apuna myös kotitöissä. Teoksesta on myös muita versioita.

Piening mainitsee erikseen myös maalauksen nimeltä Espanjalainen tyttö (Spanish Girl, noin 1928), jonka hinta-arvio on 360 000–600 000 euroa.

Madonnamaisessa teoksessa on vaikutteita 1500-luvun espanjalaistaiteilijalta El Grecolta.

Öljyvärimaalaus Espanjalainen tyttö on noin vuodelta 1928.

Piening muistuttaa, että vaikka Schjerfbeck oli vanhoilla päivillään pitkälti erakko, seurasi hän tarkasti kansainvälisen taidemaailman ilmiöitä ja tilasi niin taide- kuin muotilehtiäkin.

”Hän tiesi mitä maailmalla tapahtui.”

Schjerfbeckin töistä voikin löytää paljon kulttuurisia viittauksia. Toisaalta taas hänen teoksensa ovat edellä aikaansa. Monet teokset ovat kuulemma yhä niin tuoreita, että ne olisi voitu maalata eilispäivänä.

Kaikki nyt huutokaupattavat teokset ovat vuosilta 1923–1945.

Joukossa ovat muun muassa neljäs versio teoksesta Tyttö veräjällä (Girl at the Gate, 1943–1944, hinta-arvio 480 000–720 000) sekä 1930-luvun puolivälissä maalattu öljyväriteos Ruskeat silmät (Brown Eyes, hinta-arvio 600 000–840 000 euroa).

Ruskeasilmäisen mallin henkilöys ei ole tiedossa, mutta hänen uskotaan olleen paikallinen tammisaarelaisnainen. Ryhdikkään mallin polkkatukka viestii paitsi ajan muodista, myös naisten tasa-arvoistumisesta, jonka huutokauppakamari muistuttaa olleen Suomessa edellä monia muita Euroopan maita.

Schjerfbeck maalasi teoksen Ruskeat silmät vuosina 1935–1937.

Muita teoksia ovat hiilellä paperille tehty Omakuva silmät kiinni (1945) sekä vesiväriversio Toipilaasta (1938). Isänsä Suomen sisällissodassa menettänyttä pientä Saara Annuli Huhtalaa esittävä muotokuva Vaalea tyttö (Tyttö sinisen rusetin kanssa) on noin vuodelta 1923, ja Schjerfbeckin suosikkimallin Dora Estlanderin muotokuva eli Tyttö vihreää taustaa vasten (Dora) vuodelta 1928.

Lontoossa nähtiin Helene Schjerfbeckin elämäntyötä esittelevä näyttely pandemian alla vuonna 2019. Kuninkaallisen taideakatemian (Royal Academy of Arts eli RA) näyttelyssä teoksia oli esillä noin 65. Näyttely keräsi enimmäkseen ylistävät arviot, vaikka soraääniäkin kuultiin.

Millaista on nykyään Schjerfbeckin kansainvälinen kysyntä? Vai tulevatko nyt huutokaupattavana olevien teosten ostajat todennäköisimmin Suomesta?

Pieningin mukaan on selvää, että Schjerfbeck on iso kansallinen nimi, josta Suomessa ovat kiinnostuneet niin yksityiskeräilijät kuin museot ja säätiötkin. Kansainvälinen maine on kuitenkin kiirinyt myös oman maan ulkopuolelle.

”Schjerfbeck on suuri eurooppalainen modernisti.”

Taiteilija Helene Schjerfbeck.

Hän uskoo, että kiinnostusta voi löytyä Euroopan lisäksi Yhdysvalloista ja Aasiasta.

Sothebyn kamarilla joulukuussa 2015 huutokaupattu Vaaleatukkainen tyttö (Girl with Blonde Hair, 1916) päätyi yli miljoonalla eurolla Frankfurtissa sijaitsevalle Städel-museolle.

Lontoon taidemarkkinatkin ovat kuulemma palautuneet taas normaaleiksi pandemia-ajan väistyttyä. Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodankaan ei uskota vaikuttavan taiteen kysyntään.