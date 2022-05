Benedict Cumberbatchin tähdittämän Doctor Strange in the Multiverse of Madness -elokuvan Suomen ensi-ilta on keskiviikkona.

Uusi Marvel-elokuva Doctor Strange in the Multiverse of Madness on aiheuttanut kohua Kiinassa. Pieni yksityiskohta yhdessä kohtauksessa saattaa jopa vesittää toivon siitä, että Doctor Strange olisi yksi harvoista Kiinan markkinoilla nähdyistä Marvel-elokuvista.

Benedict Cumberbatchin tähdittämässä elokuvassa nähdään nimittäin kohtaus, jossa näkyy The Epoch Times -lehden lehtiteline. Kansainvälinen lehti kuuluu mediayhtiöön, joka vastustaa Kiinan kommunistista puoluetta. Elokuvasivusto Deadlinen mukaan kohtaus on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Elokuvassa avautuu ovi multiversumiin, jonne Doctor Strange suuntaa niin vanhojen kuin uusien salaperäisten liittolaisten avulla – kohdatakseen lopulta mystisen, aivan uuden vihollisen.

Doctor Strange 2 on parhaillaan katsottavana Kiinan päättäjillä, jotka arvioivat hyväksyvätkö elokuvan julkaisun Kiinassa. Sen edeltäjä, vuoden 2016 Doctor Strange, keräsi Kiinassa noin 110 miljoonan dollarin (n. 104 miljoonaa euroa) lipputulot.

Koronapandemian aikana moni Marvel-elokuva on kuitenkin jäänyt Kiinan valkokankaiden ulkopuolelle. Varsinaista syytä ei tiedetä sille, miksi Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Venom: Let There Be Carnage sekä Spider-Man: No Way Home jäivät ilman Kiinan ensi-iltaa.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness näyttäisi ennakkomyynnin perusteella ohittavan Batmanin Yhdysvaltojen lippuluukulla ensi-iltanaan, kertoo Deadline. Myös ensimmäinen Doctor Strange oli kansainvälinen myyntimenestys.

Elokuvan Suomen ensi-ilta on keskiviikkona 4. toukokuuta.

